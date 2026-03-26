PS5 Pro vs Xbox Series X vs Nintendo Switch 2: quale console scegliere nel 2026

Nel 2026 il mercato delle console offre tre proposte radicalmente diverse, ognuna con una filosofia precisa. La PlayStation 5 Pro è la macchina per chi vuole la grafica migliore in assoluto su console. L’Xbox Series X punta sul rapporto qualità-prezzo e sull’ecosistema Game Pass. La Nintendo Switch 2, uscita a giugno 2025, ha già venduto oltre 19 milioni di unità in meno di un anno dimostrando che il gaming ibrido — portatile e da salotto — è il futuro. Tre console, tre pubblici, tre domande diverse: quale è quella giusta per te? Ecco il confronto completo.

Le specifiche tecniche a confronto

Partiamo dai numeri — con la premessa che i numeri da soli non raccontano tutto, perché l’ottimizzazione software conta quanto (e spesso più) dell’hardware.

La PS5 Pro è la più potente delle tre. GPU con architettura RDNA 3+ da circa 33,5 TFLOPS, CPU AMD Zen 2 a 8 core, SSD da 2 TB, upscaling AI tramite PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) che ricostruisce i pixel mancanti con una precisione impressionante. Il risultato: 4K a 60 fps stabili nella maggior parte dei titoli ottimizzati, ray tracing a velocità doppia o tripla rispetto alla PS5 standard. Costa 799,99 euro (senza lettore Blu-ray, che va acquistato a parte a circa 120€).

L’Xbox Series X monta una GPU RDNA 2 con 12 TFLOPS, CPU AMD Zen 2, SSD da 1 TB (versione con lettore) o 2 TB (modello aggiornato). Meno potente della PS5 Pro sulla carta, ma gestisce comunque 4K a 60 fps in moltissimi titoli e offre una retrocompatibilità nativa imbattibile con quattro generazioni di Xbox. Costa circa 500-550 euro con lettore.

La Nintendo Switch 2 non compete sulla potenza bruta. Display LCD da 7,9 pollici a 1080p/120 Hz in portatile, uscita 4K a 60 fps in modalità TV tramite dock, CPU e GPU NVIDIA di nuova generazione. Lo storage è da 256 GB (espandibile con microSD Express). Prezzo: 469,99 euro (standard) o 509,99 euro con Mario Kart World. È meno potente delle altre due in termini assoluti, ma è l’unica che si mette in tasca.

via canva.com

Design e versatilità: tre filosofie opposte

La PS5 Pro è una console da salotto pura: imponente, pesante, pensata per stare sotto la TV collegata a un impianto di qualità. Non ha lettore Blu-ray di serie — una scelta controversa che obbliga chi vuole i giochi fisici a spendere altri 120 euro. Il controller DualSense resta il migliore della generazione: feedback aptico e trigger adattivi che cambiano davvero l’esperienza di gioco.

Xbox Series X è anch’essa una console da salotto, con un design più compatto e sobrio. Include il lettore Blu-ray (nella versione standard), ed è la più silenziosa delle tre. Il controller è eccellente in termini di ergonomia ma non ha il feedback aptico del DualSense.

Nintendo Switch 2 è un’altra cosa. Si usa come portatile, si aggancia al dock e diventa una console da TV in 4K, si staccano i Joy-Con 2 (ora magnetici, con funzioni stile mouse) e si gioca in due. Pesa circa 400 grammi, lo schermo supporta l’HDR, la batteria dura circa 2-4 ore a seconda del gioco. Non compete sulla potenza: compete sulla libertà. Giocare sul divano, in treno, a letto, in vacanza — con la stessa console, gli stessi salvataggi, la stessa esperienza.

Giochi ed esclusive: chi ha il catalogo migliore

Le esclusive sono il vero campo di battaglia, e nel 2026 le strategie sono cambiate radicalmente.

PlayStation domina nelle esclusive narrative single-player: God of War, Horizon, Spider-Man 2, The Last of Us, Gran Turismo. Sono le esperienze che definiscono una generazione, quelle per cui si compra una console. In più, PS5 supporta il visore PSVR2 per la realtà virtuale. Il limite: le esclusive Sony arrivano tardi e costano 80 euro l’una.

Xbox ha cambiato strategia con l’acquisizione di Activision Blizzard: Call of Duty, Diablo, Overwatch restano multipiattaforma ma arrivano su Game Pass dal primo giorno. A questi si aggiungono le esclusive Microsoft: Starfield, Avowed, Fable, Forza Horizon. Il vero vantaggio è il Game Pass Ultimate (17,99€/mese): oltre 500 giochi, EA Play incluso, cloud gaming, ogni nuova esclusiva al day one. Chi gioca tanto e vuole varietà, qui spende meno.

Nintendo ha le esclusive più iconiche del gaming: Mario, Zelda, Pokémon, Metroid, Donkey Kong, Animal Crossing. Giochi che non esistono su nessun’altra piattaforma e che da soli giustificano l’acquisto della console. La Switch 2 è partita con Mario Kart World (open-world fino a 24 giocatori), ha già Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom in versione migliorata, e nel 2026 arrivano The Duskbloods di FromSoftware (esclusiva Switch 2), Pokémon Pokopia e versioni Switch 2 di Elden Ring, Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 e Final Fantasy VII Remake. Il catalogo GameCube è disponibile su Nintendo Switch Online. Retrocompatibilità con quasi tutti i giochi della prima Switch.

Servizi online: Game Pass vs PlayStation Plus vs Nintendo Switch Online

Il Game Pass Ultimate (17,99€/mese) è il servizio più completo: tutte le esclusive al lancio, 500+ giochi, cloud gaming, EA Play. È il motivo principale per scegliere Xbox nel 2026. Il PlayStation Plus Premium (16,99€/mese) offre 700+ giochi in catalogo e classici PS1-PS3, ma le nuove esclusive Sony non arrivano al day one — bisogna comprarle a prezzo pieno. Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo (39,99€/anno) è il più economico: accesso ai cataloghi retro (NES, SNES, Game Boy, N64, GameCube, Virtual Boy), gioco online e cloud save. Non include giochi moderni gratuiti, ma costa una frazione degli altri.

I prezzi reali: quanto si spende davvero

Il prezzo della console è solo l’inizio. Ecco il costo reale nel primo anno, calcolando console + un gioco + abbonamento online:

PS5 Pro: 799,99€ (console) + 119,99€ (lettore Blu-ray) + 79,99€ (un gioco) + 59,99€ (PS Plus Essential annuale) = circa 1.060 euro. Con PS Plus Premium: circa 1.200 euro.

Xbox Series X: ~549€ (console con lettore) + 0€ (primo gioco incluso nel Game Pass) + 215,88€ (Game Pass Ultimate annuale) = circa 765 euro. E nel Game Pass hai centinaia di giochi.

Nintendo Switch 2: 509,99€ (bundle con Mario Kart World) + 39,99€ (Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo annuale) = circa 550 euro. Ed è anche portatile.

Per chi è pensata ognuna: la guida alla scelta

Scegli PS5 Pro se…

Vuoi la migliore grafica possibile su console, punto. Se per te contano i dettagli, il ray tracing, il 4K a 60 fps senza compromessi e le grandi esclusive narrative Sony (God of War, Horizon, Spider-Man), la PS5 Pro non ha rivali. È la Ferrari delle console: costa tanto, ma le prestazioni sono quelle. Ideale per chi gioca pochi titoli ma li vuole al massimo della qualità, ha un TV 4K HDR di buon livello e non si sposta dal divano.

Scegli Xbox Series X se…

Vuoi giocare tanto spendendo meno. Il Game Pass è il miglior affare del gaming: con meno di 18 euro al mese hai accesso a centinaia di giochi, comprese tutte le nuove esclusive Microsoft al day one. Se hai una lunga collezione Xbox delle generazioni precedenti, la retrocompatibilità nativa è un bonus enorme. Ideale per chi gioca online, ama la varietà e preferisce un abbonamento “all you can eat” all’acquisto di singoli titoli a prezzo pieno.

Scegli Nintendo Switch 2 se…

Vuoi giocare ovunque, non solo davanti alla TV. Se nella tua vita il gaming deve adattarsi ai tuoi spazi — il treno, il letto, la pausa pranzo, la vacanza — la Switch 2 è l’unica opzione. Se hai figli, è la console perfetta: le esclusive Nintendo sono a prova di famiglia, i Joy-Con 2 permettono di giocare in due con una sola console e il parental control è il migliore del mercato. Se ami Zelda, Mario, Pokémon e Animal Crossing, non hai alternative. E con l’arrivo di titoli come Elden Ring e Cyberpunk su Switch 2, non è più solo “la console dei bambini”.

Il verdetto

Non esiste una console migliore in assoluto nel 2026: esiste quella giusta per te. La PS5 Pro è per i puristi della grafica disposti a investire. L’Xbox Series X è il miglior rapporto qualità-prezzo per chi vuole giocare tanto. La Nintendo Switch 2 è per chi vuole libertà, portabilità e le esclusive più iconiche del gaming. Se potete permettervelo, la combinazione perfetta è Switch 2 + una tra PS5 Pro e Xbox: la portabilità di Nintendo per viaggi e famiglia, la potenza di Sony o Microsoft per le serate sul divano davanti al TV grande. Ma se dovete sceglierne una sola, la domanda da farvi non è “quale è più potente?” ma “come, dove e con chi gioco?”. La risposta a questa domanda è la vostra console.

FAQ

Qual è la console più potente del 2026?

La PS5 Pro, con GPU RDNA 3+ da 33,5 TFLOPS e upscaling AI PSSR. È la console che offre la grafica migliore in assoluto.

Qual è la console più economica nel primo anno?

La Nintendo Switch 2: circa 550 euro tutto incluso (console + gioco + abbonamento online). Xbox Series X è seconda con circa 765 euro.

Nintendo Switch 2 può far girare giochi AAA?

Sì: Elden Ring, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake e Street Fighter 6 sono confermati per Switch 2. La resa grafica è inferiore a PS5/Xbox, ma la portabilità compensa.

Il Game Pass conviene davvero?

Sì, se giocate almeno 3-4 giochi nuovi all’anno. A 17,99€/mese avete tutte le esclusive Microsoft al day one più centinaia di altri titoli. Comprandoli singolarmente spendereste molto di più.