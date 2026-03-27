Aprile 2026 si preannuncia come uno dei mesi più ricchi dell’anno per gli abbonati a Prime Video. Il catalogo della piattaforma Amazon si arricchisce di titoli che spaziano dai supereroi irriverenti alla commedia italiana, dall’animazione per adulti ai grandi adattamenti letterari. Il protagonista indiscusso del mese è il gran finale di The Boys, ma le sorprese non mancano.

Ecco la guida completa a tutto quello che c’è da vedere su Prime Video ad aprile 2026, con date, trame e consigli per non perdersi nulla.

The Boys 5 – dall’8 aprile

Il titolo più atteso non solo del mese, ma probabilmente dell’intero anno. La quinta e ultima stagione di The Boys arriva su Prime Video l’8 aprile 2026 con i primi due episodi, seguiti da rilasci settimanali fino al gran finale previsto per il 20 maggio.

La serie creata da Eric Kripke e prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg chiude una delle saghe più provocatorie, politicamente taglienti e visivamente esplosive del panorama televisivo contemporaneo. In questa stagione conclusiva, Patriota domina il mondo dalla Casa Bianca, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali. Il pianeta è sull’orlo del collasso.

Dall’altra parte della barricata, la situazione è disperata. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono prigionieri, mentre Annie cerca di organizzare una resistenza. Il ritorno di Butcher, armato di un virus capace di eliminare definitivamente i Super, promette di ribaltare gli equilibri una volta per tutte. Lo scontro finale tra Butcher e Patriota è il cuore pulsante di una stagione che deve chiudere i conti con tutti i fili narrativi aperti, compreso il collegamento con gli eventi dello spin-off Gen V.

Per i fan della serie, è il momento di prepararsi: cinque stagioni di satira, azione, splatter e colpi di scena si concludono con quello che si preannuncia un finale esplosivo in tutti i sensi.

Perché guardarlo

Se avete seguito The Boys fin dall’inizio, non avete scelta. Se non l’avete mai visto, avete un mese per recuperare quattro stagioni prima del gran finale. La serie ha ridefinito il genere supereroistico, trasformandolo in una critica feroce della politica americana, del capitalismo e della cultura della celebrità.

Kevin – dal 20 aprile

Una delle novità più originali del mese è Kevin, serie animata per adulti che debutta il 20 aprile su Prime Video. Prodotta da Aubrey Plaza (The White Lotus 2, My Old Ass), che presta anche la voce a uno dei personaggi, la serie racconta una storia tanto bizzarra quanto sorprendentemente toccante.

Il protagonista è un gatto domestico che, dopo la separazione dei suoi padroni, si ritrova in un rifugio per animali nel Queens. Qui inizia un percorso di auto-scoperta accompagnato da una compagnia di animali fuori dagli schemi, ognuno con la propria personalità e i propri traumi.

Perché guardarlo

Se vi piacciono le serie animate che mescolano umorismo nero e momenti di genuina commozione — sulla scia di BoJack Horseman o Tuca & Bertie — Kevin potrebbe essere la vostra prossima ossessione. Il tono ironico e malinconico, unito al talento di Aubrey Plaza, rende questa serie una scommessa intrigante nel panorama dell’animazione per adulti.

LOL: chi ride è fuori 6 – dal 23 aprile

Lo show dei record torna con la sua sesta edizione. LOL: chi ride è fuori 6 sarà disponibile su Prime Video dal 23 aprile con i primi cinque episodi, mentre il sesto e ultimo arriverà il 30 aprile.

La formula resta la stessa che ha reso il programma un fenomeno: dieci comici rinchiusi per sei ore consecutive in una casa-teatro, con l’obiettivo di far ridere gli avversari rimanendo seri. Chi ride viene eliminato. In palio 100.000 euro da devolvere a un ente benefico scelto dal vincitore.

A guidare la sfida dalla control room tornano Alessandro Siani e Angelo Pintus. La novità di questa edizione sono i cosiddetti “assi nella manica”: Federico Basso e Andrea Pisani (primo e terzo classificato di LOL 5) interverranno durante le sei ore per mettere ulteriormente alla prova i concorrenti.

Il cast di LOL 6

I dieci comici in gara per questa edizione sono:

Carlo Amleto – reduce dal LOL Talent Show

– reduce dal LOL Talent Show Valentina Barbieri – dalle scuderie della Gialappa’s Band

– dalle scuderie della Gialappa’s Band Giovanni Esposito – attore e comico di grande esperienza

– attore e comico di grande esperienza Barbara Foria – voce irriverente della stand-up italiana

– voce irriverente della stand-up italiana Sergio Friscia – il volto di Striscia la notizia

– il volto di Striscia la notizia Francesco Mandelli – metà dei Soliti Idioti

– metà dei Soliti Idioti Paola Minaccioni – attrice e comica versatile

– attrice e comica versatile Scintilla (Gianluca Fubelli) – comicità surreale e fisica

(Gianluca Fubelli) – comicità surreale e fisica UfoZero2 – duo di creator napoletani

– duo di creator napoletani Yoko Yamada – comedian italiana di origine giapponese

Perché guardarlo

LOL è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani e un fenomeno virale sui social. Ogni edizione regala momenti destinati a diventare meme istantanei. Il cast eterogeneo di questa sesta stagione, con un mix di veterani della comicità e volti emergenti, promette sei ore di resistenza al riso più difficili che mai.

La casa degli spiriti – dal 29 aprile

A chiudere il mese arriva uno dei progetti più ambiziosi della stagione: La casa degli spiriti, adattamento seriale in lingua spagnola dell’omonimo romanzo di Isabel Allende, presentato alla Berlinale 2026 e disponibile su Prime Video dal 29 aprile in oltre 240 paesi.

La serie, produzione originale argentina in otto episodi, racconta la saga epica di tre generazioni di donne in un paese sudamericano segnato da lotte sociali, passioni travolgenti e segreti di famiglia. La storia attraversa un intero secolo di cambiamenti, mescolando realismo magico, dramma familiare e vicende storiche fino a una crisi che dividerà profondamente i protagonisti.

Nel cast figurano Alfonso Herrera (Sense8), Nicole Wallace (My Fault) e Dolores Fonzi (Blondi). La stessa Isabel Allende è coinvolta come produttrice esecutiva, garanzia di fedeltà allo spirito del romanzo che l’ha resa celebre in tutto il mondo.

Perché guardarlo

Per chi ama le grandi saghe familiari e il realismo magico latinoamericano, La casa degli spiriti è un appuntamento imperdibile. L’adattamento seriale permette di sviluppare la complessità del romanzo con un respiro narrativo che il film del 1993 non aveva potuto avere. Un progetto di grande ambizione letteraria e visiva.

The Devil’s Hour stagione 3

Tra le uscite di aprile su Prime Video torna anche la terza stagione di The Devil’s Hour, serie thriller che ha saputo conquistare pubblico e critica con la sua atmosfera tesa e la narrazione fuori dagli schemi.

La serie, che mescola elementi di thriller psicologico con sfumature soprannaturali, ha costruito un seguito fedele nel corso delle prime due stagioni. La terza promette di portare avanti la storia con nuovi colpi di scena e approfondimenti sui personaggi che hanno reso lo show uno dei segreti meglio custoditi del catalogo Prime Video.

Perché guardarlo

Se cercate qualcosa di diverso dai soliti thriller e amate le serie che giocano con la percezione del tempo e della realtà, The Devil’s Hour è una scelta eccellente. Perfetta per le serate in cui volete qualcosa di cupo, avvolgente e genuinamente sorprendente.

Il calendario completo di aprile 2026 su Prime Video

Ecco il riepilogo delle date più importanti del mese:

8 aprile – The Boys 5 (primi 2 episodi, poi settimanali fino al 20 maggio)

– The Boys 5 (primi 2 episodi, poi settimanali fino al 20 maggio) 20 aprile – Kevin (serie animata, debutto)

– Kevin (serie animata, debutto) 23 aprile – LOL: chi ride è fuori 6 (primi 5 episodi)

– LOL: chi ride è fuori 6 (primi 5 episodi) 29 aprile – La casa degli spiriti (serie completa)

– La casa degli spiriti (serie completa) 30 aprile – LOL 6 (episodio finale)

A questi titoli principali si aggiungono i consueti inserimenti nel catalogo di film già usciti al cinema e contenuti provenienti dalla libreria internazionale di Amazon MGM Studios.

Quale serie scegliere? La guida per orientarsi

Con un’offerta così variegata, la scelta dipende dai gusti personali. Per chi ama l’azione e la satira, The Boys 5 è imprescindibile. Per chi cerca risate garantite e un’esperienza condivisa sui social, LOL 6 è l’appuntamento perfetto. Chi preferisce l’animazione intelligente troverà in Kevin una piacevole sorpresa, mentre gli amanti del grande dramma letterario non vorranno perdersi La casa degli spiriti.

Aprile 2026 su Prime Video ha qualcosa per tutti. Il consiglio è di segnare le date sul calendario e godersi un mese di streaming che si preannuncia davvero memorabile.