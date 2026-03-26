Primavera 2026: allergie record, cambio armadio e pulizie di casa. La guida per sopravvivere

La primavera 2026 è ufficialmente arrivata — e con lei quel mix inconfondibile di euforia e caos che ogni anno ci coglie impreparati. Il sole torna, le giornate si allungano, la voglia di stare all’aperto esplode. Ma intanto il naso cola, l’armadio trabocca di vestiti che non sai dove mettere e la casa sembra uscita da un letargo di sei mesi. Tre cose da affrontare subito, possibilmente senza impazzire: le allergie ai pollini (che quest’anno sono partite prima e più forti del solito), il cambio di stagione dell’armadio (che rimandiamo tutti finché non è troppo tardi) e le pulizie di primavera (che sono un rito necessario, anche se nessuno le ama). Ecco la guida per sopravvivere a tutto.

Allergie: la primavera 2026 è la peggiore degli ultimi anni

Se vi sembra di starnutire più del solito, non è un’impressione. Le centraline di monitoraggio aerobiologico hanno registrato nelle ultime settimane un’impennata dei livelli di polline superiore alla media stagionale. Il motivo? Un inverno insolitamente mite che ha anticipato il risveglio vegetativo delle piante, combinato con giornate soleggiate e vento moderato che favoriscono la dispersione dei pollini su grandi distanze. Il risultato è che la stagione allergica 2026 è partita prima, durerà più a lungo e colpisce con maggiore intensità.

Uno studio pubblicato su Scientific Reports dall’ATS di Milano e dall’Università di Milano-Bicocca conferma il trend: negli ultimi 30 anni l’inizio della pollinazione di graminacee e urticacee si è spostato progressivamente in avanti, e se la tendenza continua, entro 60 anni la fioritura potrebbe anticipare di due settimane rispetto a oggi. Non è solo un problema futuro: è già il presente. Circa il 20% degli italiani soffre di allergie ai pollini — un italiano su cinque — e i casi nei bambini sono raddoppiati dal 2019 a oggi, raggiungendo 2,7 milioni di minori secondo i dati del Bambino Gesù.

Il calendario dei pollini: chi colpisce e quando

Non tutte le allergie sono uguali, e sapere quale polline vi fa stare male è il primo passo per difendersi. Ecco la mappa della primavera: tra gennaio e marzo i protagonisti sono cipresso, nocciolo e ontano (i “pollini invernali” che molti confondono con il raffreddore). Da marzo a maggio entrano in scena betulla, frassino, pioppo e le prime graminacee — è il picco per la maggior parte degli allergici. Da maggio a luglio dominano graminacee e parietaria, i due allergeni più diffusi in Italia. A fine estate, ambrosia e artemisia chiudono la stagione. I bollettini aggiornati si trovano su pollinieallergia.net e sul sito di 3BMeteo.

Cosa fare (davvero) contro le allergie

Partiamo da cosa non fare: niente autodiagnosi, niente “cure fai da te” con antistaminici presi a caso perché “l’anno scorso avevano funzionato”. Se i sintomi si ripresentano ogni anno nello stesso periodo, andate dall’allergologo e fate i test. I prick test e la diagnostica molecolare identificano con precisione l’allergene responsabile, e il medico può impostare una terapia mirata — antistaminici di nuova generazione (che non fanno sonnolenza), spray nasali cortisonici, collirio, o nei casi più importanti l’immunoterapia specifica (il “vaccino” antiallergico).

I consigli pratici che funzionano davvero: controllate il bollettino dei pollini prima di uscire; nei giorni di concentrazione alta, limitate le uscite nelle ore centrali (10-16) quando il polline è al massimo; tenete le finestre chiuse nelle giornate ventose e arieggiate casa la mattina presto o la sera tardi; quando rientrate, cambiatevi i vestiti e fate una doccia per eliminare i pollini che si sono attaccati a capelli e tessuti; non stendete il bucato all’aperto nei giorni critici; in auto usate i filtri antipolline per il climatizzatore e teneteli aggiornati. E se avete un giardino, evitate di tagliare l’erba nelle ore più calde.

Cambio armadio: la guida per non impazzire

Il cambio di stagione dell’armadio è una di quelle cose che sembra semplice ma che ogni anno si trasforma in un’impresa titanica. Il trucco è affrontarlo con metodo, dedicandoci un weekend intero (sì, un intero weekend) e trasformarlo in un’occasione per fare ordine nella propria vita — non solo nell’armadio.

Fase 1: svuotare tutto

Sembra brutale, ma funziona. Tirate fuori tutto dall’armadio: cappotti, maglioni, pile, giacche pesanti, sciarpe, stivali. Metteteli sul letto. L’impatto visivo della montagna di roba è il primo passo per capire cosa tenere e cosa lasciare andare.

Fase 2: la regola dei 12 mesi

Per ogni capo, la domanda è una sola: l’ho indossato nell’ultimo anno? Se la risposta è no, va eliminato. Non “forse il prossimo inverno”, non “quando dimagrisco”, non “era di mia nonna”. Se non l’avete messo in 12 mesi, non lo metterete mai. Le eccezioni si contano sulle dita di una mano: l’abito elegante per le occasioni speciali, il cappotto di qualità che dura una vita, il piumino tecnico per la montagna. Tutto il resto: via. Donate a chi ne ha bisogno (Caritas, Humana, associazioni locali), vendete su Vinted o Wallapop, regalate ad amici.

Fase 3: lavare, riporre, proteggere

I capi invernali vanno lavati prima di essere riposti — anche quelli che sembrano puliti. Le macchie invisibili (sudore, profumo, residui) attirano tarme e ingialliscono i tessuti durante i mesi di stoccaggio. I maglioni in lana e cashmere vanno piegati, mai appesi (si deformano) e conservati in sacchetti di cotone traspirante o nelle scatole con coperchio. Evitate i sacchetti di plastica sottovuoto per i capi delicati: comprimono le fibre e possono causare umidità. Il trucco anti-tarme naturale: sacchettini di lavanda, anelli di legno di cedro o foglie di alloro tra i vestiti — funzionano e profumano senza la tossicità delle vecchie palline di naftalina.

Fase 4: organizzare il guardaroba primaverile

Adesso è il momento di tirare fuori i capi leggeri e organizzarli. Il principio è il layering (vestirsi a strati): la primavera italiana, soprattutto al Sud, è fatta di mattine fresche, pomeriggi caldi e sere che rinfrescano. Servono capi versatili che si possano aggiungere e togliere. I must-have: una giacca di jeans o una sahariana leggera, un trench impermeabile per le piogge di aprile, maglie a maniche lunghe in cotone, una felpa per le sere, scarpe chiuse comode per le giornate instabili e le prime sneakers o sandali bassi per quando il sole si stabilizza.

Pulizie di primavera: il reset della casa

Le pulizie di primavera non sono una moda da Instagram: sono una necessità igienica dopo i mesi invernali di finestre chiuse, riscaldamento acceso e aria stagnante. E per chi soffre di allergie, sono ancora più importanti: acari, polvere e residui di polline si accumulano ovunque e peggiorano i sintomi. Ecco come affrontarle in modo efficace senza perdere il weekend intero.

La strategia: una stanza alla volta

L’errore più comune è voler fare tutto in un giorno. Il risultato è che alle 15 siete esausti e avete pulito solo metà del bagno. La strategia giusta è dedicare una sessione a ogni stanza, partendo da quelle più critiche: camera da letto (dove si accumulano acari), cucina (grasso e residui), bagno (calcare e umidità), poi soggiorno e infine i locali di servizio.

Camera da letto: la guerra agli acari

Lavate coperte, piumoni e copricuscini ad almeno 60°C per eliminare gli acari. Se non entrano in lavatrice, portateli in lavanderia. Il materasso va aspirato con un aspirapolvere dotato di filtro HEPA e, se possibile, esposto all’aria per qualche ora. Girate il materasso se è un modello a doppia stagionalità. Sostituite i cuscini se hanno più di 2 anni — gli acari vi adorano. Le tende? Lavatele o portatele in tintoria, sono un ricettacolo di polvere che dimenticate per mesi.

Cucina: sgrassare e riorganizzare

Pulite il forno (il nemico numero uno del procrastinatore: nessuno vuole farlo, ma va fatto), il piano cottura, la cappa aspirante (i filtri vanno lavati o sostituiti ogni 3-6 mesi) e l’interno del frigorifero (svuotatelo, buttate tutto ciò che è scaduto, passate le pareti con acqua e bicarbonato). Approfittatene per riorganizzare la dispensa: controllatele le scadenze, buttate le spezie vecchie di due anni e mettete in primo piano quello che usate di più.

Finestre, tapparelle e balconi

Le finestre sporche non sono solo brutte: filtrano meno luce e peggiorano l’umore (studi alla mano). Lavate vetri e infissi con acqua calda e un goccio di aceto bianco — funziona meglio di qualsiasi prodotto chimico. Le tapparelle vanno tirate giù completamente e pulite con un panno umido: accumulano polvere nera per tutto l’inverno. Balconi e terrazzi meritano una lavata energica e, se avete vasi, è il momento di preparare il terriccio per le piantine primaverili.

Il decluttering: meno roba, più spazio

Le pulizie di primavera sono anche l’occasione per liberarsi di ciò che non serve più. La regola vale per tutto, non solo per i vestiti: riviste vecchie, medicinali scaduti, prodotti per la casa usati a metà, oggetti rotti che “prima o poi aggiusto”. Il principio è semplice: se non lo usi, non lo ami e non ti serve, è un peso. Liberarsene non è sprecare — è fare spazio a ciò che conta davvero.

Il bonus: un consiglio per chi soffre di allergie e deve fare pulizie

Se siete allergici e dovete affrontare le pulizie di primavera, usate una mascherina FFP2 mentre spolverare e aspirate (ne avete sicuramente qualcuna rimasta dal Covid). Preferite l’aspirapolvere con filtro HEPA alla scopa tradizionale, che solleva la polvere invece di raccoglierla. Pulite i filtri del condizionatore prima di accenderlo per la prima volta: dopo mesi di inattività sono un ricettacolo di muffe e allergeni. E quando arieggiate casa, fatelo nelle ore giuste: prima delle 10 o dopo le 18, quando la concentrazione di polline nell’aria è più bassa.