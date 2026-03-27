Playoff Mondiali 2026, tutti i risultati delle semifinali: Gyokeres show, Kosovo da urlo

La serata di giovedì 26 marzo ha scritto un capitolo fondamentale nella corsa verso i Mondiali 2026. Le otto semifinali dei playoff europei hanno regalato emozioni a non finire: gol spettacolari, rimonte clamorose, rigori decisivi e colpi di scena fino all’ultimo secondo. Oltre all’Italia, che ha superato l’Irlanda del Nord, la giornata ha prodotto risultati sorprendenti e storie memorabili.

Ecco il riepilogo completo di tutte le gare dei playoff qualificazioni Mondiali 2026, con i risultati, i marcatori e le finali in programma martedì 31 marzo.

Percorso A: Italia e Bosnia in finale

Italia-Irlanda del Nord 2-0

L’Italia di Gennaro Gattuso ha superato la semifinale battendo 2-0 l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo. Primo tempo sofferto e a reti inviolate, poi nella ripresa gli azzurri hanno trovato la chiave. Al 56′ Sandro Tonali ha sbloccato il match con una conclusione al volo dal limite dell’area, una prodezza che ha fatto esplodere i 23.000 del Gewiss Stadium. Al 79′ Moise Kean ha chiuso i conti con il gol della sicurezza. Prima della partita, un minuto di silenzio per Beppe Savoldi, leggenda dell’Atalanta scomparsa nella giornata di ieri.

Galles-Bosnia 1-1 (3-5 dcr)

Semifinale al cardiopalma a Cardiff. Il Galles è passato in vantaggio al 51′ con un tiro dalla lunga distanza di Daniel James, ma all’86’ l’eterno Edin Dzeko ha pareggiato di testa. Nei tempi supplementari la Bosnia ha sfiorato il gol vittoria con Alajbegovic, mentre il Galles ha sprecato con Wilson e Brennan Johnson, clamoroso l’errore a porta vuota del giocatore del Leeds. Ai rigori la Bosnia ha dominato: fatali agli uomini di Bellamy gli errori di Johnson e Neco Williams, con il portiere Vasilj protagonista assoluto. Rigore decisivo firmato dal diciottenne Alajbegovic.

Finale percorso A: Bosnia-Italia (Zenica, 31 marzo ore 20:45). Chi vince va nel girone B dei Mondiali con Canada, Svizzera e Qatar.

Percorso B: Svezia e Polonia si giocano tutto

Ucraina-Svezia 1-3

La sorpresa più netta della serata. La Svezia, ultima nel suo girone di qualificazione, ha demolito l’Ucraina sul campo neutro di Valencia con una prestazione dominante dall’inizio alla fine. Protagonista assoluto Viktor Gyokeres, autore di una tripletta devastante: gol al 6′, raddoppio al 51′ e rigore al 73′. Lo svedese dello Sporting Lisbona ha messo in mostra tutta la sua potenza e la sua fame di gol, risultando semplicemente incontenibile per la difesa ucraina. Inutile il gol della bandiera di Ponomarenko al 90′. La Svezia sogna in grande un Mondiale che manca dal 2018.

Polonia-Albania 2-1

A Varsavia la Polonia ha rischiato grosso prima di completare la rimonta. L’Albania è passata in vantaggio, mettendo in seria difficoltà la squadra di casa per buona parte del primo tempo. Poi la reazione polacca è stata veemente: Robert Lewandowski ha pareggiato i conti e Piotr Zielinski ha completato il ribaltone per il 2-1 finale. La Polonia, trascinata dai suoi veterani, raggiunge la finale dove l’aspetta un’avversaria ostica. Per l’Albania, allenata da Sylvinho, finisce il sogno Mondiale dopo un cammino comunque onorevole.

Finale percorso B: Svezia-Polonia (Solna, 31 marzo ore 20:45). Chi vince va nel girone F dei Mondiali con Olanda, Giappone e Tunisia.

Percorso C: derby delle panchine italiane sfumato

Turchia-Romania 1-0

La Turchia di Vincenzo Montella ha aperto la serata dei playoff con una vittoria sofferta ma meritata sulla Romania di Mircea Lucescu. Al Tüpras Stadyumu di Istanbul, il primo tempo è rimasto bloccato sullo 0-0 nonostante le iniziative di Arda Guler e Calhanoglu. La svolta è arrivata al 53′: magia di Arda Guler con un cross tagliato che ha pescato l’inserimento perfetto di Ferdi Kadioglu, terzino del Brighton, bravo a spingere in rete per l’1-0 definitivo. Per la Romania, settima edizione consecutiva senza Mondiali. Per la Turchia, che non si qualifica dal 2002, il sogno è ancora vivo.

Slovacchia-Kosovo 3-4

La partita più pazza della serata. A Bratislava la Slovacchia di Francesco Calzona è stata eliminata in casa dal Kosovo al termine di un match con sette gol e continui capovolgimenti di fronte. La Slovacchia era passata in vantaggio al 6′ con Valjent, ma il Kosovo ha pareggiato al 21′ con un gran gol dal limite di Hodza. Haraslin ha riportato avanti i padroni di casa al 45′ con una punizione beffarda, ma la ripresa è stata un monologo kosovaro.

Asllani ha pareggiato al 47′ con un colpo di testa, Muslija ha completato la rimonta al 60′ con una punizione perfetta e Hajrizi ha firmato il poker al 72′ in mischia d’area. Il gol nel recupero di Strelec al 94′ è servito solo per le statistiche: 3-4 finale e Kosovo in festa. Un risultato storico per una nazione giovane che sogna il primo Mondiale della sua storia. Derby delle panchine italiane sfumato: sarà Kosovo-Turchia, non Calzona contro Montella.

Finale percorso C: Kosovo-Turchia (Pristina, 31 marzo ore 20:45). Chi vince va nel girone D dei Mondiali con Stati Uniti, Paraguay e Australia.

Percorso D: Repubblica Ceca ai rigori, Danimarca dominante

Danimarca-Macedonia del Nord 4-0

La gara più a senso unico della serata. La Danimarca ha travolto 4-0 la Macedonia del Nord al Parken di Copenaghen, anche se il punteggio è maturato interamente nella ripresa dopo un primo tempo bloccato. Al 49′ Damsgaard ha aperto le danze, poi tra il 58′ e il 59′ Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha firmato una doppietta lampo in appena sessanta secondi, gol che hanno chiuso di fatto la partita. Al 75′ Norgaard ha calato il poker. Una prestazione maiuscola dei danesi, tra i favoriti di questo percorso.

Repubblica Ceca-Irlanda 2-2 (6-5 dcr)

Serata folle anche a Praga. L’Irlanda ha iniziato alla grande, passando in vantaggio al 19′ con il rigore di Troy Parrott e raddoppiando al 23′ con una sfortunata autorete del portiere ceco Kovar. La Repubblica Ceca sembrava spacciata, ma Patrik Schick ha accorciato su rigore al 27′, ridando vita al match. La ripresa è stata un continuo botta e risposta, con l’Irlanda che ha colpito un palo con Molumby. All’86’ Krejci ha firmato il 2-2 che ha mandato tutto ai supplementari.

I trenta minuti aggiuntivi non hanno cambiato il punteggio, così si è andati ai calci di rigore. Decisivi gli errori degli irlandesi Azaz e Brown, con Kliment e Schick implacabili dal dischetto: 6-5 per la Repubblica Ceca che vola in finale.

Finale percorso D: Repubblica Ceca-Danimarca (Praga, 31 marzo ore 20:45). Chi vince va nel girone A dei Mondiali con Messico, Sudafrica e Corea del Sud.

Il quadro completo delle finali del 31 marzo

Tutte le finali dei playoff europei si giocheranno martedì 31 marzo alle ore 20:45 in partita secca, con supplementari e rigori in caso di parità.

Bosnia-Italia a Zenica → per il girone B (Canada, Svizzera, Qatar)

a Zenica → per il girone B (Canada, Svizzera, Qatar) Svezia-Polonia a Solna → per il girone F (Olanda, Giappone, Tunisia)

a Solna → per il girone F (Olanda, Giappone, Tunisia) Kosovo-Turchia a Pristina → per il girone D (Stati Uniti, Paraguay, Australia)

a Pristina → per il girone D (Stati Uniti, Paraguay, Australia) Repubblica Ceca-Danimarca a Praga → per il girone A (Messico, Sudafrica, Corea del Sud)

In tutte e quattro le finali gioca in casa la squadra menzionata per prima. L’Italia sarà dunque l’unica tra le quattro finaliste che ha vinto la propria semifinale a dover giocare la finale in trasferta.

I playoff intercontinentali in Messico

Parallelamente ai playoff europei, in Messico si stanno disputando anche i playoff intercontinentali FIFA che assegnano gli ultimi due posti al Mondiale. Il programma prevede due mini-tornei a tre squadre ciascuno, con semifinale e finale.

Il primo percorso, con sede a Guadalajara, ha visto in campo Nuova Caledonia e Giamaica nella semifinale della notte tra il 26 e il 27 marzo. La vincente affronterà in finale la Repubblica Democratica del Congo. Il secondo percorso, a Monterrey, prevede la semifinale Bolivia-Suriname con la finale contro l’Iraq.

I protagonisti della serata

La giornata dei playoff ha messo in luce diversi protagonisti assoluti. Viktor Gyokeres è stato il mattatore indiscusso con la sua tripletta contro l’Ucraina, una prestazione che lo ha consacrato come uno degli attaccanti più letali del panorama europeo. Edin Dzeko, a quarant’anni, ha confermato di essere ancora decisivo nei momenti che contano, firmando il gol del pareggio all’86’ che ha salvato la Bosnia.

Gustav Isaksen ha brillato con la doppietta in un minuto per la Danimarca, mentre il giovanissimo Kerim Alajbegovic ha dimostrato una personalità straordinaria trasformando il rigore decisivo a Cardiff. Da segnalare anche le prove di Arda Guler e Kadioglu per la Turchia, di Schick per la Repubblica Ceca e ovviamente di Tonali e Kean per l’Italia.

Tra le eliminate spiccano l’Ucraina, travolta dalla Svezia, la Romania di Lucescu, che prolunga un digiuno mondiale ormai ventennale, e l’Albania di Sylvinho. La Slovacchia di Calzona esce nella maniera più dolorosa, tradita da una ripresa disastrosa contro il Kosovo.

Martedì 31 marzo: la notte delle finali

Tra quattro giorni si giocano le finali che completeranno il quadro delle sedici europee ai Mondiali. Quattro partite secche, quattro storie diverse, un solo obiettivo: volare negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per la Coppa del Mondo 2026. L’Italia sa già cosa l’aspetta: la Bosnia a Zenica, l’ultimo ostacolo prima di tornare al Mondiale dopo dodici anni di assenza. Ma anche le altre tre finali promettono spettacolo e tensione, con squadre determinate a scrivere la propria storia.