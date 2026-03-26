Le prime scintille tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express 2026. Stasera, giovedì 26 marzo, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, va in onda la terza tappa dello show Sky Original condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Lillo. Prosegue l’avventurosa scoperta dell’Estremo Oriente tra tensioni, sfide estenuanti e paesaggi mozzafiato.

Il percorso della terza tappa: da Malang a Kota Madiun tra vulcani e paesaggi lunari

La terza tappa si snoda per un totale di 329 chilometri attraverso l’isola di Giava, in Indonesia. I viaggiatori partiranno da Malang e raggiungeranno il traguardo finale a Kota Madiun, passando per il Monte Bromo, uno dei vulcani attivi più spettacolari dell’arcipelago indonesiano, protagonista di moltissime leggende locali. Un tragitto estenuante ma straordinario, tra incredibili paesaggi lunari e maestosi vulcani.

La prima prova immunità della stagione

Grande novità della puntata di stasera: in cima al Monte Bromo, presso il Libro Rosso, le coppie arrivate per prime avranno la possibilità di partecipare alla prima prova immunità della stagione. Chi la supererà otterrà l’accesso diretto alla quarta tappa, chiudendo anzitempo la gara e guadagnandosi del meritato relax. La prova si preannuncia come una delle più impegnative – non solo fisicamente – di tutta la stagione, ma lascerà un ricordo incancellabile nella memoria dei concorrenti.

Le nove coppie ancora in gara a Pechino Express 2026

Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Elisa Maino e Mattia Stanga “I Creator”, sconfitti nel Duello dagli Ex, restano in gara nove coppie. Come da tradizione, i viaggiatori saranno provvisti solo di uno zaino con dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona in valuta locale.

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni – “Gli Spassusi”

Chanel Totti e Filippo Laurino – “I Raccomandati”

Jo Squillo e Michelle Masullo – “Le Dj”

Fiona May e Patrick Stevens – “I Veloci”

Dani Faiv e Tony 2Milli – “I Rapper”

Steven Basalari e Viviana Vizzini – “Gli Ex”

Tay Vines e Assane Diop – “I Comedian”

Candelaria e Camila Solórzano – “Le Albiceleste”

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani – “Le Biondine”

Cosa succede stasera: classifica e busta nera

Tutte le coppie che non conquisteranno l’immunità dovranno proseguire fino a Kota Madiun, sede del Tappeto Rosso e del traguardo di tappa. Qui Costantino della Gherardesca annuncerà la classifica finale della terza tappa e il nome delle coppie a rischio eliminazione. A decidere il destino dei viaggiatori sarà, come sempre, il contenuto della temutissima busta nera: chi potrà continuare il viaggio e chi rischia di tornare a casa?

Dove e quando vedere Pechino Express stasera

La terza puntata di Pechino Express 2026 va in onda stasera, giovedì 26 marzo, alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. La puntata sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Pechino Express è uno show Sky Original realizzato da Banijay Italia, condotto da Costantino della Gherardesca.