La terza tappa di Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente ha regalato una delle puntate più intense di questa stagione. Andata in onda giovedì 26 marzo su Sky Uno, la serata ha portato con sé la prima prova immunità dell’edizione, una temutissima prova con i vermi, polemiche tra le coppie e una nuova eliminazione che ha fatto discutere.

Dopo l’uscita dei Creator nella scorsa puntata, a lasciare il programma stavolta sono stati gli Ex, Steven Basalari e Viviana Vizzini, mandati a casa dai Raccomandati dopo una tappa complicata e segnata da momenti di grande tensione. Ecco tutto quello che è successo nella terza puntata di Pechino Express 2026.

Il percorso: 329 chilometri tra vulcani e paesaggi lunari

La terza tappa ha portato le nove coppie rimaste in gara nel cuore dell’isola di Giava, ancora in Indonesia. Il percorso, uno dei più lunghi e impegnativi di questa edizione, si è snodato per 329 chilometri da Malang fino a Kota Madiun, sede del Tappeto Rosso e del traguardo finale.

Il protagonista assoluto della puntata è stato il Monte Bromo, vulcano attivo circondato da paesaggi che sembrano usciti da un film di fantascienza. Distese lunari, crateri fumanti e vallate mozzafiato hanno fatto da cornice a una gara che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale di tutti i concorrenti.

Come da tradizione, i viaggiatori hanno affrontato il percorso con il solo zaino e un euro al giorno a testa in valuta locale, dovendo arrangiarsi per spostamenti, cibo e ospitalità.

Le coppie in gara nella terza tappa

Dopo l’eliminazione dei Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga) nella seconda puntata, le coppie rimaste in gara per la terza tappa erano nove:

I Raccomandati – Chanel Totti e Filippo Laurino

– Chanel Totti e Filippo Laurino Le DJ – Jo Squillo e Michelle Masullo

– Jo Squillo e Michelle Masullo Gli Spassusi – Francesco Paolantoni e Biagio Izzo

– Francesco Paolantoni e Biagio Izzo Le Albiceleste – Candelaria e Camila Solórzano

– Candelaria e Camila Solórzano Gli Ex – Steven Basalari e Viviana Vizzini

– Steven Basalari e Viviana Vizzini I Veloci – Fiona May e Patrick Stevens

– Fiona May e Patrick Stevens I Rapper – Dani Faiv e Tony 2Milli

– Dani Faiv e Tony 2Milli I Comedian – Tay Vines e Assane Diop

– Tay Vines e Assane Diop Le Biondine – Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

La penalizzazione iniziale e la prova dei vermi

La puntata è partita subito con una mossa strategica. Le DJ, vincitrici della seconda tappa, hanno esercitato il loro privilegio penalizzando di 15 minuti i Comedian, costringendoli a partire con un ritardo che si è rivelato pesante nella corsa verso il Libro Rosso.

Il momento più temuto della prima parte di gara è stata la famigerata prova dei vermi. I concorrenti hanno dovuto raccogliere a mani nude grandi quantità di vermi per riempire un contenitore, una sfida che ha messo a dura prova lo stomaco e i nervi di molti viaggiatori. Tra smorfie, urla e qualche conato, la prova ha regalato momenti di puro entertainment e ha contribuito a creare distacchi importanti tra le coppie.

La prima prova immunità della stagione

Il vero colpo di scena della terza puntata è stata l’introduzione della prima prova immunità di Pechino Express 2026. Il Libro Rosso era posizionato in cima al Monte Bromo e le prime quattro coppie ad arrivare hanno avuto la possibilità di sfidarsi per ottenere un vantaggio enorme: l’accesso diretto alla quarta tappa, saltando di fatto il resto della gara e guadagnandosi un meritato riposo.

Le quattro coppie che hanno raggiunto per prime la vetta del Bromo sono state:

Le DJ – Jo Squillo e Michelle Masullo

– Jo Squillo e Michelle Masullo Gli Ex – Steven Basalari e Viviana Vizzini

– Steven Basalari e Viviana Vizzini I Veloci – Fiona May e Patrick Stevens

– Fiona May e Patrick Stevens Gli Spassusi – Francesco Paolantoni e Biagio Izzo

La prova si è rivelata una delle più impegnative della stagione, sia dal punto di vista fisico che mentale. Le DJ, con il vantaggio di poter assegnare penalizzazioni, hanno svantaggiato sia i Veloci che gli Ex, complicando ulteriormente la loro corsa.

Il ritiro degli Ex dalla prova e le polemiche

Il momento più controverso della puntata è arrivato durante la prova immunità. Steven Basalari, visibilmente provato e frustrato, ha iniziato a lamentarsi in modo sempre più acceso, fino a prendere una decisione drastica: gli Ex si sono ritirati dalla prova immunità.

Una scelta che ha lasciato perplessi molti spettatori e che ha pesato enormemente sul prosieguo della gara per la coppia. Il ritiro ha di fatto compromesso le possibilità degli Ex di risalire la classifica, lasciandoli in una posizione vulnerabile per il resto della tappa.

La prova immunità è stata alla fine conquistata dalle DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, che hanno confermato il loro ottimo momento di forma in questa edizione. Con l’immunità in tasca, le DJ hanno potuto passare direttamente alla quarta tappa, evitando le prove successive e concedendosi un po’ di relax.

La classifica finale della terza tappa

Dopo la prova immunità, le restanti coppie hanno ripreso la corsa verso Kota Madiun, sede del Tappeto Rosso. Al traguardo, Costantino della Gherardesca ha annunciato la classifica finale della terza tappa:

1° – I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino)

(Chanel Totti e Filippo Laurino) 2° – I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens)

(Fiona May e Patrick Stevens) 3° – Le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani)

(Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani) 4° – Gli Spassusi (Francesco Paolantoni e Biagio Izzo)

(Francesco Paolantoni e Biagio Izzo) 5° – Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano)

(Candelaria e Camila Solórzano) 6° – I Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli)

(Dani Faiv e Tony 2Milli) 7° – Gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini)

(Steven Basalari e Viviana Vizzini) Ultimi – I Comedian (Tay Vines e Assane Diop)

I Raccomandati si confermano tra le coppie più solide e strategiche di questa edizione, conquistando la vittoria di tappa dopo aver già vinto nella prima puntata. Chanel Totti e Filippo Laurino stanno dimostrando una crescita costante e un affiatamento che li rende tra i favoriti per la vittoria finale.

L’eliminazione: fuori gli Ex

Le coppie a rischio eliminazione erano gli Ex e i Comedian, rispettivamente penultimi e ultimi nella classifica della tappa. La busta nera ha svelato il meccanismo: i Raccomandati, in quanto vincitori, hanno dovuto scegliere quale coppia mandare a casa.

La scelta è ricaduta sugli Ex: Steven Basalari e Viviana Vizzini sono stati eliminati da Pechino Express 2026.

Un’uscita che non è arrivata del tutto a sorpresa, considerando il ritiro dalla prova immunità e le difficoltà mostrate da Steven nel corso della tappa. La coppia, tornata in gioco nella seconda puntata dopo aver vinto il duello contro i Creator, non è riuscita a trovare continuità e ha pagato caro un momento di cedimento nel momento peggiore.

Con l’eliminazione degli Ex, Pechino Express 2026 perde una delle coppie più discusse e polarizzanti di questa edizione.

Le dinamiche e le tensioni tra le coppie

La terza puntata ha confermato che il gioco si sta facendo sempre più duro e le tensioni tra le coppie iniziano a emergere con forza. Le DJ stanno giocando una partita molto strategica, sfruttando ogni vantaggio a disposizione per penalizzare le coppie avversarie, in particolare i Veloci che hanno fatto esplodere la polemica per le continue penalizzazioni subite.

I Raccomandati si muovono con intelligenza e solidità, evitando i conflitti diretti ma facendo valere il loro peso nei momenti decisivi. Gli Spassusi Paolantoni e Izzo continuano a regalare momenti di grande comicità, ma sanno anche essere competitivi quando conta. Le Albiceleste e le Biondine restano nel gruppo di mezzo, mentre i Rapper e i Comedian dovranno alzare il livello per non rischiare nelle prossime tappe.

Cosa aspettarsi dalla quarta puntata

Con l’eliminazione degli Ex, restano in gara otto coppie per la quarta tappa di Pechino Express 2026. Il viaggio proseguirà ancora in Indonesia prima di spostarsi verso le prossime destinazioni del percorso che toccherà anche Cina e Giappone.

L’appuntamento è per giovedì 2 aprile, sempre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La competizione entra nel vivo e ogni errore può costare l’eliminazione. Le alleanze si consolidano, le rivalità si acuiscono e il percorso diventa sempre più impegnativo.

Chi riuscirà a sopravvivere alla prossima tappa? E soprattutto, chi sarà il prossimo a dover consegnare lo zaino e tornare in Italia?

Dove rivedere la terza puntata di Pechino Express 2026

Chi si fosse perso la puntata del 26 marzo può recuperarla in diversi modi:

On demand su Sky Go e Sky Q

su Sky Go e Sky Q In streaming sulla piattaforma NOW (per gli abbonati al Pass Entertainment)

sulla piattaforma (per gli abbonati al Pass Entertainment) Replica su Sky Uno nei giorni successivi alla messa in onda

Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente è uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia, condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione degli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.