Pagelle Bosnia-Italia: Donnarumma 8, Bastoni 4, Esposito sbaglia

Le pagelle di Bosnia-Italia 1-1 (4-2 dcr), finale playoff Mondiali 2026 disputata allo stadio Bilino Polje di Zenica il 31 marzo 2026. Donnarumma gigantesco, Bastoni condanna la squadra, Esposito sbaglia il rigore che costa il Mondiale.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 8

L’uomo che ha tenuto in piedi l’Italia per 120 minuti. Almeno cinque parate decisive: su Demirović al 7′, su Katić al 23′, strepitoso su Tahirović al 72′ con una deviazione in tuffo, ancora su Demirović all’87’. Sul gol di Tabakovic para il primo tiro di Dzeko ma nulla può sulla ribattuta da due passi. Ammonito ingiustamente per proteste. Ai rigori non riesce a invertire l’inerzia, ma senza di lui la partita sarebbe finita molto prima.

Mancini 6

Regge bene in una serata complicatissima. Soffre nell’azione del gol dove viene anticipato da Dzeko, ma per il resto gestisce con esperienza.

Bastoni 4

L’espulsione al 42′ è il momento che cambia tutto. Il fallo su Memic da ultimo uomo non lascia alternativa a Turpin. Un errore di valutazione che ha costretto l’Italia a giocare 80 minuti in dieci. La qualità non è in discussione, la leggerezza sì.

Calafiori 6,5

Solido e concentrato, diventa il perno della difesa dopo l’espulsione. Una delle prestazioni più mature in azzurro.

Politano 5,5

Mezzo tempo senza acuti. Sostituito all’intervallo per esigenze tattiche.

Barella 7

L’assist per Kean nasce dalla sua lettura dell’errore di Vasilj. Corre per due per tutta la partita. Esce stremato all’85’.

Locatelli 6

Gestisce la mediana con mestiere, poi passa al puro contenimento. Sostituito al 71′ da Cristante.

Tonali 6,5

Lotta e corre. Il lancio per Palestra al 102′ è un gioiello. Ai rigori è il più freddo: spiazza Vasilj. Non basta.

Dimarco 5,5

Si divora un gol a porta vuota che avrebbe chiuso la partita. Per il resto fa il compitino sulla fascia.

Kean 6,5

Il gol del vantaggio è un’esecuzione fredda. Al 60′ ha la palla del 2-0 e la spreca sparando alto. Un’occasione che pesa come un macigno.

Retegui 5,5

Un tiro parato e poco altro. Sacrificato per Gatti dopo il rosso a Bastoni, non per colpa sua.

Dalla panchina

Gatti 6: entra a freddo e non sfigura. Palestra 6: si sacrifica. Cristante 6: dà fisicità. Esposito 5,5: sfiora il gol due volte nei supplementari ma sbaglia il rigore decisivo. Spinazzola 6: buone giocate nei supplementari. Frattesi s.v.

Gattuso 6

Partita preparata bene, gestione dell’inferiorità numerica intelligente. Ma le occasioni per chiuderla c’erano e sono state sprecate.

I migliori della Bosnia

Tabakovic 7,5

Il gol del pareggio da rapace d’area più il rigore. L’uomo partita.

Dzeko 6,5

A 40 anni resta il leader. La spizzata che porta al gol è da campione, anche se il replay suggerisce un tocco di braccio.

Muharemović 7 (con riserva)

Domina l’area ma viene graziato dal giallo al 102′ e dal mancato fischio sulla mano su Esposito. Senza questi episodi, voto diverso.