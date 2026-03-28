È la notte del grande salto. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, alle ore 2:00, le lancette degli orologi andranno spostate avanti di sessanta minuti: le 2:00 diventeranno le 3:00, segnando il passaggio ufficiale dall’ora solare all’ora legale 2026. In pratica, dormiremo un’ora in meno, ma da domani i pomeriggi saranno più luminosi e le serate più lunghe, con il tramonto che si sposterà un’ora più avanti rispetto a ieri.

Il cambio dell’ora non riguarda solo l’Italia: scatta contemporaneamente in tutti i Paesi dell’Unione Europea, come stabilito dalla direttiva comunitaria che fissa il passaggio all’ultima domenica di marzo. L’ora legale resterà in vigore per sette mesi, fino a domenica 25 ottobre 2026, quando le lancette torneranno indietro di un’ora (dalle 3:00 alle 2:00) con il ripristino dell’ora solare.

Come regolare gli orologi: cosa si aggiorna da solo e cosa no

La buona notizia è che la maggior parte dei dispositivi che utilizziamo quotidianamente non richiede alcun intervento. Smartphone, tablet, computer e smartwatch connessi a internet si aggiorneranno automaticamente durante la notte, senza che sia necessario fare nulla. La funzione di aggiornamento automatico dell’orario è attiva di default sia su iOS che su Android.

Dovrai invece intervenire manualmente su tutti i dispositivi non connessi alla rete: orologi da parete e da polso analogici, sveglie tradizionali, forni, microonde e i display di molte automobili. Il consiglio pratico più semplice è farlo prima di andare a dormire stasera, spostando le lancette avanti di un’ora, così da ritrovare l’orario corretto al risveglio.

Gli orologi radiocontrollati si sincronizzano in automatico tramite il segnale orario ufficiale, quindi non richiedono regolazione manuale.

Perché si cambia l’ora: il risparmio energetico che vale 90 milioni di euro

L’ora legale non è un capriccio del calendario. Il suo scopo è ottimizzare l’utilizzo della luce naturale nei mesi in cui le giornate sono più lunghe, riducendo la necessità di illuminazione artificiale nelle ore serali. In termini economici, l’impatto è tutt’altro che trascurabile.

Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nei sette mesi di ora legale del 2025 l’Italia ha risparmiato circa 310 milioni di kilowattora, per un valore economico superiore ai 90 milioni di euro. Per il 2026 le stime sono in linea, con un risparmio previsto di circa 302 milioni di kWh e 80 milioni di euro. Dal 2004 al 2025, il risparmio cumulativo prodotto dall’ora legale in Italia ha superato i 12 miliardi di kWh, equivalenti a circa 2,3 miliardi di euro per i cittadini.

In un contesto in cui i costi energetici restano una voce importante per famiglie e imprese, quel “semplice” spostamento di lancette produce effetti concreti sulla bolletta collettiva del Paese.

Gli effetti sul sonno e sulla salute: come adattarsi al cambio

L’effetto più immediato e percepibile del passaggio all’ora legale è la perdita di un’ora di sonno. Può sembrare poco, ma per molte persone i primi giorni dopo il cambio si accompagnano a una serie di piccoli fastidi: difficoltà ad addormentarsi, risvegli anticipati, sensazione di stanchezza durante il giorno, irritabilità e difficoltà di concentrazione.

Si tratta di reazioni normali, legate al disallineamento temporaneo tra l’orologio biologico interno (il cosiddetto ritmo circadiano) e l’orario sociale imposto dalle lancette. L’organismo si adatta generalmente nel giro di 3-5 giorni, ma ci sono alcune strategie per rendere la transizione più morbida:

Anticipare gradualmente l’orario : nei giorni precedenti al cambio, andare a letto 15-20 minuti prima del solito aiuta l’organismo a prepararsi.

: nei giorni precedenti al cambio, andare a letto 15-20 minuti prima del solito aiuta l’organismo a prepararsi. Esporsi alla luce naturale al mattino : la luce del sole è il principale regolatore del ritmo circadiano. Una passeggiata mattutina nei primi giorni dopo il cambio facilita l’adattamento.

: la luce del sole è il principale regolatore del ritmo circadiano. Una passeggiata mattutina nei primi giorni dopo il cambio facilita l’adattamento. Evitare schermi prima di dormire : la luce blu di smartphone e tablet inibisce la produzione di melatonina. Staccare almeno 30 minuti prima di coricarsi aiuta.

: la luce blu di smartphone e tablet inibisce la produzione di melatonina. Staccare almeno 30 minuti prima di coricarsi aiuta. Limitare caffeina e alcol: soprattutto nel tardo pomeriggio e alla sera, per non compromettere ulteriormente la qualità del sonno.

Per chi ha bambini piccoli o anziani in famiglia, l’adattamento può richiedere qualche giorno in più: la pazienza e la costanza nelle routine serali sono gli strumenti migliori.

L’abolizione del cambio dell’ora: a che punto siamo nel 2026

Il dibattito sull’abolizione del doppio cambio annuale dell’ora è più vivo che mai. Ogni volta che le lancette si spostano, si riaccende la discussione su un tema che divide opinione pubblica, mondo scientifico e istituzioni europee.

A livello europeo, il dossier è sostanzialmente fermo dal 2019. La Commissione Europea aveva lanciato nel 2018 una consultazione pubblica a cui avevano partecipato 4,6 milioni di cittadini: l’84% si era espresso a favore dell’abolizione del cambio stagionale. Nel 2019, il Parlamento europeo aveva approvato una proposta per lasciare libertà ai singoli Stati di scegliere tra ora solare e ora legale permanente, ma il Consiglio dell’Unione Europea non ha mai raggiunto la maggioranza qualificata necessaria per procedere. La pandemia, la crisi energetica e le divisioni tra Paesi nordici (favorevoli all’ora solare permanente) e mediterranei (più orientati verso l’ora legale permanente) hanno bloccato ogni avanzamento.

La novità del 2026, però, arriva dall’Italia. A marzo la X Commissione della Camera dei Deputati ha approvato l’avvio di un’indagine conoscitiva ufficiale sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale, con conclusione prevista entro il 30 giugno 2026. Se l’iter dovesse avere esito positivo, potrebbe essere elaborata una proposta normativa per introdurre l’ora legale permanente in tutto il Paese. Una decisione che, tuttavia, dovrebbe comunque coordinarsi con il quadro europeo per evitare il rischio di fusi orari “a macchia di leopardo” tra Stati confinanti.

In attesa di sviluppi, il cambio dell’ora resta in vigore. E quello di stanotte potrebbe — secondo gli osservatori più ottimisti — essere uno degli ultimi della storia italiana.

Quando cambia l’ora nei prossimi anni: il calendario fino al 2030

Per chi vuole pianificare in anticipo, ecco le date del passaggio all’ora legale (lancette avanti) e del ritorno all’ora solare (lancette indietro) per i prossimi anni:

2026 — Ora legale: 29 marzo / Ora solare: 25 ottobre

— Ora legale: 29 marzo / Ora solare: 25 ottobre 2027 — Ora legale: 28 marzo / Ora solare: 31 ottobre

— Ora legale: 28 marzo / Ora solare: 31 ottobre 2028 — Ora legale: 26 marzo / Ora solare: 29 ottobre

— Ora legale: 26 marzo / Ora solare: 29 ottobre 2029 — Ora legale: 25 marzo / Ora solare: 28 ottobre

— Ora legale: 25 marzo / Ora solare: 28 ottobre 2030 — Ora legale: 31 marzo / Ora solare: 27 ottobre

La regola è sempre la stessa: ultima domenica di marzo per il passaggio all’ora legale, ultima domenica di ottobre per il ritorno all’ora solare. Un appuntamento che, salvo interventi normativi, continuerà a scandire le stagioni degli italiani come fa dal 1966.

FAQ: domande frequenti sul cambio dell’ora 2026