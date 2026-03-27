Aprile 2026 su NOW e Sky ha un nome e un cognome: Euphoria 3. Il ritorno più atteso degli ultimi anni sulla piattaforma è il cuore di un mese che offre molto di più, tra film premiati a Venezia, produzioni originali italiane con grandi nomi, documentari di livello internazionale e persino il ritorno in HD di un cult intramontabile degli anni ’90. Il catalogo di aprile mescola cinema d’autore, intrattenimento popolare e contenuti factual di altissima qualità.

Ecco la guida completa a tutte le novità di NOW e Sky ad aprile 2026: date, trame e consigli per non perdere nulla.

Euphoria stagione 3 – dal 13 aprile

Il titolo dell’anno, senza discussioni. Dopo anni di rinvii, riscritture e incertezze produttive, Euphoria torna finalmente con la terza stagione dal 13 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Un episodio a settimana, ogni lunedì.

La serie creata da Sam Levinson riprende le storie di Rue (Zendaya) e degli altri protagonisti dopo un salto temporale di cinque anni. Il liceo è finito e i personaggi che abbiamo conosciuto sono ora giovani adulti costretti a fare i conti con le conseguenze delle loro scelte, gli errori del passato e la possibilità di redenzione. I toni si fanno più esistenzialisti e maturi, esplorando il valore della fede e il problema del male.

Il cast principale è confermato: accanto a Zendaya tornano Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow. Tra le nuove guest star spiccano Sharon Stone, Danielle Deadwyle e la popstar spagnola Rosalía. Un’assenza dolorosa è quella di Angus Cloud, scomparso nel 2023, il cui personaggio Fezco verrà gestito narrativamente dalla serie.

Perché guardarlo

Euphoria è stata un fenomeno culturale che ha ridefinito il teen drama mescolando glamour e realismo, estetica e dolore. Il ritorno dopo quattro anni di attesa è l’evento televisivo del mese. Con 25 nomination e 9 Emmy vinti, la serie ha dimostrato di saper parlare a una generazione intera. La terza stagione promette di chiudere (o riaprire) i conti con personaggi che milioni di spettatori sentono propri.

Avvocato Ligas – finale il 3 aprile

Il primo legal drama Sky Original chiude il suo ciclo con l’ultimo episodio in onda il 3 aprile. Luca Argentero veste i panni del più affascinante e controverso avvocato penalista di Milano: un uomo brillante, carismatico e profondamente contraddittorio. La serie in sei episodi ha mescolato crime, commedia e dramma personale, costruendo un personaggio che tutti vorrebbero essere e che tutte vorrebbero conquistare.

Nel cast anche Marina Occhionero come la determinata praticante Marta Carati e Barbara Chichiarelli nel ruolo del pubblico ministero rivale Annamaria Pastori.

Perché guardarlo

Se avete seguito la serie fin dall’inizio, il finale è imperdibile. Se non l’avete ancora recuperata, sei episodi sono il formato perfetto per una maratona del weekend. Argentero conferma di essere uno degli attori italiani più versatili della sua generazione.

Beverly Hills 90210 – tutte le stagioni dal 3 aprile

Per la prima volta dal 2001, tutte le stagioni del teen drama che ha segnato gli anni ’90 tornano disponibili, rimasterizzate in HD, su Sky Collection, on demand e su Sky Go. Beverly Hills 90210, creato da Aaron Spelling e Darren Star, è stato un fenomeno televisivo globale che ha definito un’epoca.

Un’operazione nostalgia che arriva con il peso emotivo del ricordo dei compianti Shannen Doherty e Luke Perry, volti indimenticabili della serie.

Perché guardarlo

Per chi c’era, è un tuffo nel passato irresistibile. Per le nuove generazioni, è l’occasione di scoprire dove sono nati molti dei codici narrativi del teen drama moderno. La rimasterizzazione in HD rende la visione godibile anche per gli standard attuali.

Film in prima visione: il meglio del cinema su Sky

Aprile porta su Sky un’offerta cinematografica di altissimo livello, con titoli che hanno fatto parlare ai festival internazionali.

Father Mother Sister Brother – dal 4 aprile

Il film più prestigioso del mese. L’acclamata commedia familiare diretta da Jim Jarmusch è stata premiata con il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Con Adam Driver e Cate Blanchett, il film è un trittico di ritratti intimi che racconta le relazioni tra figli, genitori e fratelli con lo sguardo delicato e non giudicante tipico del grande regista americano.

La voce di Hind Rajab – dal 10 aprile

Film sconvolgente diretto da Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’Argento a Venezia 2025 e candidato all’Oscar 2026 come miglior film internazionale per la Tunisia. Il film ricostruisce, attraverso gli audio originali, la tragica vicenda di una bambina di sei anni a Gaza. Un’opera potente e necessaria.

Il Maestro – dal 5 aprile

Un viaggio di formazione nel mondo del tennis diretto da Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino. Ambientato in un’estate di fine anni ’80, racconta la storia di Felice, tredicenne con il peso delle aspettative paterne, affidato all’ex campione Raul Gatti per prepararsi ai tornei nazionali. Un racconto di crescita, libertà e passione sportiva.

Amata – dal 25 aprile

Film drammatico diretto da Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. La trama esplora la complessità della maternità attraverso l’intreccio dei destini di due donne e una neonata, Margherita, lasciata in una culla per la vita. Un film intimo e commovente, perfetto per la visione del 25 aprile.

Troppo Cattivi 2 – dal 1° aprile

Il mese si apre con il sequel del film d’animazione DreamWorks: i protagonisti tornano per nuove avventure, ideale per la visione in famiglia.

Io sono nessuno 2 – dal 6 aprile

Action thriller con Sharon Stone e Christopher Lloyd, sequel dell’apprezzato primo capitolo. Puro intrattenimento adrenalinico per chi cerca azione senza compromessi.

Cucine da incubo – nuova edizione dal 19 aprile

Lo chef Antonino Cannavacciuolo torna con una nuova edizione di Cucine da incubo, lo show che porta il celebre cuoco nei ristoranti italiani più in difficoltà. La novità di quest’anno è l’ingresso di Paolo Stella nel ruolo di designer, pronto ad affiancare Antonino nella trasformazione non solo culinaria ma anche estetica dei locali.

Perché guardarlo

Cucine da incubo è un appuntamento fisso per gli amanti del food e della tv del reale. La formula vincente di Cannavacciuolo — tra sfuriate in cucina e momenti di genuina umanità — non stanca mai. L’aggiunta del designer è una novità che potrebbe dare una marcia in più allo show.

Pechino Express – ogni giovedì

Prosegue ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW il viaggio di Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente, condotto da Costantino della Gherardesca con gli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Dopo le prime eliminazioni in Indonesia, le coppie rimaste proseguiranno il percorso verso Cina e Giappone.

Documentari e contenuti factual

Aprile su Sky è ricchissimo anche sul fronte documentaristico.

The Americas (dal 3 aprile) è una docuserie naturalistica in 11 episodi narrata da Tom Hanks con le musiche di Hans Zimmer. Un racconto epico realizzato in cinque anni e 180 spedizioni che attraversa l’intero continente americano, dal ghiaccio dell’Artico a quello dell’Antartide.

Bocelli – Because I Believe (dal 5 aprile) è il documentario dedicato ad Andrea Bocelli, diretto da Cosima Spender, che racconta vita privata e carriera del tenore italiano più famoso al mondo.

Per la Giornata della Terra (22 aprile) arrivano due docuserie: La Terra – Un anno in orbita, che utilizza tecnologie satellitari per mostrare il pianeta da una prospettiva inedita, e Il futuro del pianeta, uno sguardo sul destino della Terra raccontato da chi sta cercando di cambiarlo.

Infine, il 26 aprile, in occasione del quarantesimo anniversario del disastro nucleare, Sky Collection ripropone Chernobyl, la pluripremiata serie originale Sky e HBO con Jared Harris, Stellan Skarsgård ed Emily Watson.

Il calendario completo di aprile 2026 su NOW e Sky

Ecco le date principali:

1° aprile – Troppo Cattivi 2 (film)

– Troppo Cattivi 2 (film) 3 aprile – Avvocato Ligas (finale) / Beverly Hills 90210 (tutte le stagioni in HD) / The Americas (docuserie)

– Avvocato Ligas (finale) / Beverly Hills 90210 (tutte le stagioni in HD) / The Americas (docuserie) 4 aprile – Father Mother Sister Brother (film, Leone d’Oro Venezia)

– Father Mother Sister Brother (film, Leone d’Oro Venezia) 5 aprile – Il Maestro (film) / Bocelli – Because I Believe (documentario)

– Il Maestro (film) / Bocelli – Because I Believe (documentario) 6 aprile – Io sono nessuno 2 (film)

– Io sono nessuno 2 (film) 10 aprile – La voce di Hind Rajab (film, Leone d’Argento Venezia)

– La voce di Hind Rajab (film, Leone d’Argento Venezia) 13 aprile – Euphoria stagione 3 (un episodio a settimana, ogni lunedì)

– Euphoria stagione 3 (un episodio a settimana, ogni lunedì) 19 aprile – Cucine da incubo (nuova edizione)

– Cucine da incubo (nuova edizione) 22 aprile – La Terra Un Anno In Orbita / Il Futuro del Pianeta (Giornata della Terra)

– La Terra Un Anno In Orbita / Il Futuro del Pianeta (Giornata della Terra) 25 aprile – Amata (film)

– Amata (film) 26 aprile – Chernobyl (maratona anniversario)

– Chernobyl (maratona anniversario) Ogni giovedì – Pechino Express 2026

Per chi è pensato il catalogo Sky e NOW di aprile

Il mese di aprile conferma la vocazione di Sky come piattaforma che unisce cinema d’autore e intrattenimento popolare in un mix difficile da trovare altrove. Euphoria 3 è il titolo che da solo giustifica l’abbonamento per i fan della serie, ma l’offerta cinematografica — con due film premiati a Venezia — e il comparto documentaristico elevano il catalogo ben oltre il singolo evento.

Per chi ama le serie, il mese offre Euphoria e il finale di Avvocato Ligas. Per chi preferisce i film, la qualità è altissima con Jarmusch, Ben Hania e Favino. Per gli amanti dei documentari, The Americas con Tom Hanks e Hans Zimmer è un evento. Per chi cerca leggerezza, Cucine da incubo, Pechino Express e Beverly Hills 90210 completano un palinsesto senza punti deboli.