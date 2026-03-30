È stato presentato oggi a Milano “Non abbiam bisogno di parole”, il film che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, diretta da Luca Ribuoli e affiancata da Serena Rossi. Il film sarà disponibile da venerdì 3 aprile 2026 in esclusiva su Netflix.

La trama del film: la storia di Eletta

Al centro del racconto c’è Eletta, interpretata da Sarah Toscano, una ragazza udente cresciuta in una famiglia di persone sorde. Eletta scopre di avere una voce straordinaria e quando la sua maestra di canto, interpretata da Serena Rossi, la spinge a partecipare a un’audizione per una prestigiosa scuola di musica, il sogno si fa realtà. Ma realizzarlo ha un prezzo: lasciare indietro la sua famiglia. Un racconto che intreccia musica, legami familiari e il coraggio di inseguire la propria strada.

Il film è tratto da “La Famille Bélier”, pellicola francese diretta da Eric Lartigau e scritta da Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Eric Lartigau e Thomas Bidegain, da un’idea originale di Victoria Bedos.

Il cast completo del film

Accanto a Sarah Toscano e Serena Rossi, nel cast del film figurano Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino. La regia è di Luca Ribuoli.

Il debutto al cinema di Sarah Toscano: da Amici al grande schermo

Sarah Toscano, che ha conquistato il pubblico vincendo Amici 23, debutta come attrice in un ruolo che le permette di mettere in gioco anche il suo talento musicale. Il personaggio di Eletta sembra cucito su misura per lei: una giovane donna che scopre il potere della propria voce e deve fare i conti con le conseguenze di seguire il proprio sogno. Un passaggio naturale dalla musica alla recitazione che potrebbe aprirle nuove strade nel mondo dello spettacolo.

Atlantide, il nuovo inedito di Sarah Toscano nella colonna sonora

Nella colonna sonora del film è presente anche “Atlantide”, il nuovo brano inedito di Sarah Toscano, disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming da venerdì 3 aprile, in contemporanea con l’uscita del film su Netflix.

Quando e dove vedere il film

“Non abbiam bisogno di parole” sarà disponibile da venerdì 3 aprile 2026 in esclusiva su Netflix. Il film è una produzione Netflix realizzata da Our Films (gruppo Mediawan) e PiperFilm in collaborazione con Circle One.