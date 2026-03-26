Cosa guardare su Netflix ad aprile 2026: serie, film e novità del mese

Aprile su Netflix si annuncia come uno dei mesi più ricchi dell’anno: grandi ritorni, finali attesissimi e qualche sorpresa che potrebbe diventare il prossimo cult. Dal capitolo conclusivo della Legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis all’arrivo della serie animata di Stranger Things, passando per il ritorno di Beef e l’action movie con Charlize Theron, ce n’è per tutti i gusti. Ecco la guida completa a tutto quello che vale la pena guardare ad aprile 2026, settimana per settimana.

La serie del mese: La legge di Lidia Poët 3 — il gran finale (15 aprile)

È il titolo italiano più atteso dell’anno. La terza e ultima stagione de La legge di Lidia Poët arriva su Netflix il 15 aprile con sei episodi che chiuderanno la storia della prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Matilda De Angelis torna nei panni dell’irriverente Lidia, questa volta alle prese con il caso più importante della sua carriera: il processo per omicidio a carico della sua migliore amica Grazia Fontana (Liliana Bottone), accusata di aver ucciso il marito violento. Lidia dovrà convincere una giuria di soli uomini che si è trattato di legittima difesa — un’impresa titanica nella Torino del 1887.

Tornano Eduardo Scarpetta (Jacopo), Gianmarco Saurino (Fourneau) e Pier Luigi Pasino (Enrico, ora deputato che porta la legge di Lidia in Parlamento). Si uniscono al cast Ninni Bruschetta come Procuratore del Re. Il triangolo amoroso Lidia-Jacopo-Fourneau troverà finalmente una risoluzione. La serie prodotta da Matteo Rovere (Groenlandia/Banijay) ha conquistato 85 milioni di ore viste nella prima stagione — un successo globale per una produzione italiana. Il finale si annuncia emotivo, politico e romantico in parti uguali.

Prima settimana (1-6 aprile)

Dr. House — stagioni 1-8 (1 aprile)

Per chi non l’ha mai visto (esiste qualcuno?) o per chi vuole rivederlo dall’inizio: tutte e otto le stagioni del medical drama con Hugh Laurie entrano nel catalogo Netflix. Il dottor Gregory House, il medico più geniale e insopportabile della storia della televisione, è ancora oggi uno dei personaggi seriali più amati. Perfetto per un rewatch primaverile.

Mangia, prega, abbaia (1 aprile)

Commedia tedesca su un corso intensivo di addestramento cinese in Tirolo: proprietari sopraffatti dai propri cani, situazioni assurde e umorismo europeo. Leggera, ideale per le serate di Pasquetta.

XO, Kitty — stagione 3 (2 aprile)

Kitty Song Covey torna per il suo ultimo anno alla KISS di Seoul. Teen drama romantico spin-off di “A tutti i ragazzi che ho amato”, terza stagione che promette di chiudere il cerchio sul rapporto con Min Ho e sulle radici coreane della protagonista. Se vi piacciono i K-drama con cuore americano, questa è la serie giusta.

Agent from Above (2 aprile)

Novità taiwanese che mescola folklore tradizionale e fantasy moderno. Un medium costretto a servire un principe ereditario per espiare un errore d’infanzia, risolvendo questioni soprannaturali nel mondo terreno. Per chi cerca qualcosa di completamente diverso dal solito.

Knokke Off: Gioventù d’oro — stagione 3 (3 aprile)

Teen drama belga ambientato tra l’élite fiamminga: lusso, segreti, disturbi mentali e famiglie disfunzionali. Louise convive con un disturbo bipolare, Alex cerca di sfuggire all’ombra del padre. Meno conosciuto di altri teen drama ma con una qualità di scrittura superiore alla media.

Seconda settimana (7-13 aprile)

Big Mistakes (9 aprile)

Commedia nera creata da Dan Levy (Schitt’s Creek) e Rachel Sennott: un mix di crime e humor con un tono caustico e imprevedibile. Levy e Taylor Ortega nel cast. Se avete amato Schitt’s Creek per l’ironia e l’umanità, qui troverete la stessa mano autoriale in un registro più dark.

Neve alle Azzorre — stagione 3 e ultima (10 aprile)

Si chiude la storia di uno degli original portoghesi più riconoscibili a livello globale (nota in Portogallo come “Rabo de Peixe”). Ispirata a fatti reali e ambientata nel paesaggio aspro delle Azzorre: Eduardo torna dal carcere e dà vita a un movimento clandestino in bilico tra violenza e giustizia. Crime europeo autentico, senza effetti speciali hollywoodiani.

Terza settimana (14-20 aprile)

La legge di Lidia Poët — stagione 3 e ultima (15 aprile)

Il titolo di punta del mese, già descritto sopra. Sei episodi, Matilda De Angelis, il finale della saga. Da non perdere.

Beef – Lo scontro — stagione 2 (16 aprile)

Uno dei ritorni più attesi dell’anno. La prima stagione di Beef, con Steven Yeun e Ali Wong, era stata una delle sorprese del 2023: una dark comedy sulla rabbia repressa che parte da un incidente stradale e degenera in una spirale di vendetta e ossessione. La seconda stagione cambia cast e ambientazione: una coppia assiste a una lite tra il capo e la moglie in un country club, innescando un gioco di favori e ricatti. Il tono resta quello: feroce, divertente, disturbante.

Quarta settimana (21-30 aprile)

Stranger Things: Storie dal 1985 — serie animata (23 aprile)

Hawkins torna, ma in versione animata. Stranger Things: Storie dal 1985 è una nuova serie dello showrunner Eric Robles con i Duffer Brothers come produttori esecutivi. Inverno del 1985: la neve ricopre la città, gli orrori del Sottosopra sembrano finalmente svaniti. Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max sono tornati alla vita normale. Ma sotto il ghiaccio, qualcosa di terrificante si è risvegliato. Per i fan dell’universo Stranger Things che aspettano la stagione 5 live-action, è il ponte perfetto.

Running Point — stagione 2 (23 aprile)

Commedia con Kate Hudson alla guida di un franchise sportivo NBA. Isla Gordon non è più la new entry: ora è determinata a dimostrare di non essere una sostituta temporanea del fratello Cam (Justin Theroux), che trama nell’ombra per riprendersi il comando. Giochi di potere familiari, sport, umorismo brillante. Se vi piace il genere “Succession ma più leggero”, funziona.

APEX (24 aprile)

Il film d’animazione del mese. Charlize Theron presta la voce a Sasha, una donna in lutto che parte per un viaggio solitario per testare i propri limiti. Un survival movie animato che promette tensione e spettacolo visivo. Produzione ad alto budget Netflix.

Man on Fire – Sete di vendetta (30 aprile)

Chiude il mese la nuova serie thriller-action tratta dalla saga di romanzi di A.J. Quinnell, con Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di John Creasy: ex mercenario delle forze speciali, afflitto da PTSD, che intraprende un percorso di redenzione. Se il nome vi ricorda qualcosa, il film del 2004 con Denzel Washington era tratto dallo stesso libro. La serie promette di esplorare il personaggio con più profondità e realismo.

Il consiglio: cosa recuperare se non l’avete ancora visto

Aprile è anche il mese perfetto per recuperare i titoli delle stagioni precedenti prima dei nuovi capitoli. Se non avete visto le prime due stagioni di La legge di Lidia Poët, avete tre settimane per mettervi in pari prima del finale del 15 aprile — sono 12 episodi totali, si divorano in un weekend. Se non avete visto la prima stagione di Beef, fatelo prima del 16 aprile: è una di quelle serie che vi resterà in testa per giorni. E se non avete mai visto Dr. House… beh, avete 177 episodi da recuperare dal 1° aprile. Buona fortuna.