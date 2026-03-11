L’11 marzo è una data che attraversa la cultura italiana e mondiale con una varietà sorprendente: dalla musa di Fellini allo psichiatra che ha rivoluzionato il trattamento della malattia mentale in Italia, dal genio che ha reinventato il tango argentino al poeta rinascimentale autore della Gerusalemme liberata, fino a un’attrice britannica che è diventata il volto più inquietante della serialità contemporanea.

I personaggi famosi nati l’11 marzo appartengono al segno dei Pesci, il segno della creatività, della compassione e dell’intuizione artistica. Scopriamo tutti i vip nati l’11 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati l’11 marzo

Sandra Milo: la musa immortale di Fellini

Sandra Milo (1933-2024), nata come Salvatrice Elena Greco a Tunisi l’11 marzo da padre siciliano, è stata una delle attrici più iconiche del cinema italiano. Il suo nome è legato in modo indissolubile a quello di Federico Fellini, che la volle come protagonista di due dei suoi capolavori assoluti: 8½ (1963) e Giulietta degli spiriti (1965). In entrambi i film, Sandra Milo incarna la femminilià sensuale e misteriosa, diventando l’alter ego cinematografico dei sogni felliniani.

Ma la sua carriera va ben oltre Fellini: ha lavorato con Roberto Rossellini (Il generale Della Rovere), Antonio Pietrangeli (Adua e le compagne, Fantasmi a Roma) e molti altri grandi registi italiani. Negli ultimi decenni si è reinventata come personaggio televisivo amatissimo, partecipando a programmi come L’isola dei famosi e Quelle brave ragazze, conquistando il pubblico con la sua ironia e la sua vitalità inarrestabile. Nel 2021 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. La sua scomparsa nel gennaio 2024 ha commosso l’Italia intera.

Franco Basaglia: lo psichiatra che liberò i matti

Franco Basaglia (1924-1980), nato a Venezia l’11 marzo, è stato lo psichiatra che ha compiuto una delle rivoluzioni più importanti della storia sociale italiana: la chiusura dei manicomi. La sua Legge 180 del 1978 — conosciuta come Legge Basaglia — abolì gli ospedali psichiatrici in Italia, sostituendoli con servizi di salute mentale territoriali e restituendo dignità e diritti a migliaia di persone che vivevano in condizioni disumane.

L’esperienza di Basaglia all’ospedale psichiatrico di Gorizia prima e di Trieste poi divenne un modello mondiale di psichiatria democratica. La sua visione — che la malattia mentale andasse curata nella comunità e non attraverso l’internamento — ha cambiato per sempre il modo in cui l’Italia e poi molti altri paesi affrontano la sofferenza psichica. Il film televisivo Si può fare (2008) con Claudio Bisio ha raccontato l’eredità della sua rivoluzione a un pubblico più ampio.

Torquato Tasso: il poeta della Gerusalemme liberata

Torquato Tasso (1544-1595), nato a Sorrento l’11 marzo, è stato uno dei più grandi poeti della letteratura italiana e mondiale. La sua opera principale, la Gerusalemme liberata — il poema epico che racconta la prima crociata e la conquista di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione — è uno dei vertici della poesia rinascimentale, un’opera che unisce eroismo, amore, magia e tormento interiore con una musicalità che ha influenzato secoli di letteratura, musica e opera lirica.

La vita di Tasso fu essa stessa un dramma: il conflitto tra la vocazione artistica e le pressioni della corte estense di Ferrara, gli anni di reclusione nell’ospedale di Sant’Anna (sette lunghi anni che ispirarono Goethe per il suo dramma Torquato Tasso) e la morte alla vigilia dell’incoronazione poetica a Roma ne fanno una delle figure più tragiche e affascinanti della letteratura italiana.

Cochi Ponzoni: il comico gentile

Cochi Ponzoni, all’anagrafe Aurelio Ponzoni, nato a Milano l’11 marzo 1941, nel 2026 compie 85 anni. Metà del duo comico Cochi e Renato (con Renato Pozzetto), è stato protagonista di una stagione irripetibile della comicità italiana, quella del Derby Club di Milano negli anni Sessanta e Settanta. Brani come La canzone intelligente e E la vita, la vita sono classici dell’umorismo italiano, mentre sketch come quello del “Padrone della fabbrica di scope” restano pietre miliari della comicità televisiva.

Il duo Cochi e Renato ha inventato una comicità surreale, poetica e sofisticata che ha influenzato generazioni di comici italiani, da Aldo Giovanni e Giacomo ai Gialappa’s. Dopo la separazione artistica dal compagno, Ponzoni ha continuato a lavorare in teatro e televisione con la stessa eleganza e leggerezza che lo contraddistinguono.

Dominique Sanda: la diva franco-italiana

Dominique Sanda, nata a Parigi l’11 marzo 1951, nel 2026 compie 75 anni. Attrice francese, è diventata un’icona del cinema d’autore internazionale grazie ai film girati con i più grandi registi italiani: Il conformista e Novecento di Bernardo Bertolucci, Il giardino dei Finzi-Contini di Vittorio De Sica (premio Oscar), Steppenwolf. La sua bellezza eterea e la sua intensità espressiva l’hanno resa una figura unica nel panorama del cinema europeo degli anni Settanta.

Celebrities internazionali nate l’11 marzo

Astor Piazzolla: il genio che reinventò il tango

Astor Piazzolla (1921-1992), nato a Mar del Plata, in Argentina, l’11 marzo, è stato il musicista che ha compiuto una delle rivoluzioni più audaci della storia della musica: ha preso il tango — la musica popolare argentina per eccellenza — e lo ha trasformato in una forma d’arte colta, sofisticata e universale, creando il tango nuevo che ha conquistato le sale da concerto di tutto il mondo.

Composizioni come Libertàngo, Oblivion, Adios Noniño e le Quattro stagioni di Buenos Aires sono capolavori che fondono il tango tradizionale con il jazz, la musica classica e le avanguardie del Novecento. Il suo strumento, il bandoneón — una sorta di fisarmonica argentina — è diventato nelle sue mani uno strumento capace di esprimere l’intera gamma delle emozioni umane, dalla malinconia più profonda alla passione più travolgente. Piazzolla ha diviso il pubblico argentino tra tradizionalisti e innovatori, ma il tempo gli ha dato ragione: oggi è considerato il più grande musicista argentino della storia.

Douglas Adams: la Guida galattica per autostoppisti

Douglas Adams (1952-2001), nato a Cambridge, in Inghilterra, l’11 marzo, è stato lo scrittore che ha creato uno dei romanzi più amati e citati della letteratura di fantascienza: Guida galattica per gli autostoppisti (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), nato come serie radiofonica per la BBC nel 1978 e poi diventato una saga di cinque romanzi, un film e un fenomeno culturale globale.

Il suo umorismo britannico, assurdo e filosofico ha creato un universo narrativo in cui il numero 42 è la risposta alla “domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto”, i delfini sono più intelligenti degli esseri umani e la frase “Don’t Panic” campeggia sulla copertina della guida galattica. Adams è stato anche un pioniere della tecnologia e un appassionato ambientalista, la cui morte improvvisa a 49 anni ha privato il mondo di una mente unica.

Jodie Comer: il volto del nuovo cinema britannico

Jodie Comer, nata a Liverpool l’11 marzo 1993, nel 2026 compie 33 anni. Attrice britannica di straordinario talento, è diventata una star internazionale grazie al ruolo dell’assassina Villanelle nella serie Killing Eve, una performance che le ha fruttato un Emmy Award e l’ha consacrata come una delle attrici più versatili della sua generazione.

La sua capacità di cambiare accento, personalità e registro emotivo da una scena all’altra è considerata prodigiosa. Dopo Killing Eve, ha conquistato anche il cinema con The Last Duel di Ridley Scott, Free Guy con Ryan Reynolds e il ruolo teatrale a Broadway in Prima Facie, che le ha valso il Tony Award come miglior attrice protagonista nel 2023. È una delle attrici più richieste del cinema mondiale.

Johnny Knoxville: il re delle acrobazie folli

Johnny Knoxville, nato come Philip John Clapp a Knoxville, nel Tennessee, l’11 marzo 1971, nel 2026 compie 55 anni. Attore, stuntman e produttore americano, è il creatore e protagonista di Jackass, il franchise televisivo e cinematografico basato su acrobazie pericolose, scherzi estremi e situazioni al limite dell’assurdo che è diventato un fenomeno culturale degli anni Duemila. La serie e i film hanno incassato centinaia di milioni di dollari e hanno creato un genere di intrattenimento completamente nuovo.

Didier Drogba: il leone della Costa d’Avorio

Didier Drogba, nato ad Abidjan, in Costa d’Avorio, l’11 marzo 1978, nel 2026 compie 48 anni. Attaccante leggendario, è stato il giocatore più importante della storia del Chelsea, con cui ha vinto 4 Premier League, 4 FA Cup e la storica Champions League 2012, segnando il rigore decisivo in finale contro il Bayern Monaco. Ma Drogba è anche molto più di un calciatore: il suo impegno per la pace nella sua patria durante la guerra civile ivoriana e la sua attività umanitaria lo hanno reso un simbolo del potere dello sport come strumento di cambiamento sociale.

Altre star internazionali dell’11 marzo

Terrence Howard (1969), attore americano, candidato all’Oscar per Hustle & Flow e protagonista della serie Empire, dove interpretava il magnate della musica Lucious Lyon

Thora Birch (1982), attrice americana, indimenticabile Jane Burnham in American Beauty e protagonista del cult Ghost World

David LaChapelle (1963), fotografo americano, maestro della fotografia pop e surreale, le cui immagini ipercolorate hanno definito l’estetica degli anni Duemila per riviste come Vanity Fair, Rolling Stone e Vogue

Rupert Murdoch (1931), magnate dei media australiano-americano, fondatore dell’impero News Corp che include The Times, The Wall Street Journal, Fox News e 20th Century Fox, una delle figure più potenti e controverse della storia dei media globali

Benji e Joel Madden (1979), gemelli americani, fondatori della band pop punk Good Charlotte, con Joel sposato con Nicole Richie e Benji con Cameron Diaz

Nati l’11 marzo: Pesci tra rivoluzione e poesia

L’11 marzo è una data di rivoluzioni silenziose e clamorose. Franco Basaglia ha liberato i “matti” dai manicomi, Astor Piazzolla ha liberato il tango dalle convenzioni, Sandra Milo ha incarnato la libertà creativa del cinema felliniano, Torquato Tasso ha creato un’epica che risuona da cinque secoli, Douglas Adams ha insegnato al mondo a non farsi prendere dal panico e Jodie Comer sta ridefinendo cosa significhi essere un’attrice nel XXI secolo. I nati l’11 marzo incarnano la vocazione dei Pesci per la trasformazione: prendere il mondo così com’è e restituirlo cambiato per sempre.