Compleanni Vip

Nati il 30 marzo: da Van Gogh a Eric Clapton, vip e celebrities famosi

30 Marzo 2026 di 9 min di lettura
Nati il 30 marzo: da Van Gogh a Eric Clapton, vip e celebrities famosi

Il 30 marzo è una data che dipinge e canta: in questo giorno sono nati due dei più grandi pittori della storia dell’umanità — il maestro olandese dei girasoli e della notte stellata e il genio spagnolo che dipinse gli orrori della guerra e la bellezza della maja — insieme alla leggenda vivente della chitarra blues, alla voce canadese che ha commosso il mondo con il Titanic e alla cantautrice che ha raccontato la fuga dalla povertà con una macchina veloce.

personaggi famosi nati il 30 marzo appartengono al segno dell’Ariete. Scopriamo tutti i vip nati il 30 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 30 marzo

Dori Ghezzi: la donna che amò De André

Dori Ghezzi, nata a Lentate sul Seveso il 30 marzo 1946, nel 2026 compie 80 anni. Cantante e personaggio pubblico, la sua vita è indissolubilmente legata a quella di Fabrizio De André, il più grande cantautore italiano di tutti i tempi. Dal 1974 fino alla morte di Faber nel 1999, Dori fu la sua compagna, moglie, musa e complice in una delle storie d’amore più belle della musica italiana.

Insieme vissero in Sardegna, nell’Agnata di Tempio Pausania, dove nel 1979 furono rapiti dall’Anonima sarda e tenuti prigionieri per quattro mesi — un’esperienza traumatica che segnò le loro vite e ispirò alcune delle canzoni più intense di De André. Dopo la scomparsa di Fabrizio, Dori Ghezzi è diventata la custode della sua eredità artistica e umana, presiedendo la Fondazione Fabrizio De André e curando la memoria di un artista che l’Italia intera considera un patrimonio nazionale. Prima di De André, Ghezzi aveva avuto una propria carriera musicale con hit come Casatchok e duetti con Wess.

Paola Iezzi: la metà elettronica di Paola & Chiara

Paola Iezzi, nata a Milano il 30 marzo 1974, nel 2026 compie 52 anni. Cantante, musicista e produttrice, è la metà del duo Paola & Chiara con la sorella Chiara, uno dei progetti pop più iconici degli anni Duemila in Italia. Hit come Vamos a bailarAmici come primaFestival e Kamasutrahanno fatto ballare un’intera generazione.

Dopo lo scioglimento del duo, Paola ha esplorato la musica elettronica e la produzione musicale, diventando DJ e producer con uno stile sofisticato. La reunion di Paola & Chiara nel 2023 — con la partecipazione al Festival di Sanremo con Furore — è stata uno degli eventi musicali più celebrati degli ultimi anni, dimostrando che il loro pop gioioso e contagioso non ha perso un grammo di energia.

Maurizio Vandelli: la voce dell’Equipe 84

Maurizio Vandelli, nato a Modena il 30 marzo 1944, nel 2026 compie 82 anni. Cantante e chitarrista, è stato il fondatore e la voce dell’Equipe 84, una delle band più importanti del beat italiano degli anni Sessanta. 29 settembre(1967) — scritta da Mogol e Battisti — è una delle canzoni più celebri della storia della musica leggera italiana, un brano che racconta il passaggio dall’estate all’autunno con una malinconia pop che è diventata un classico senza tempo. L’Equipe 84 fu tra i protagonisti del beat italiano e del fermento musicale che negli anni Sessanta cambiò la musica e il costume del paese.

Pietro Ingrao: il poeta della sinistra italiana

Pietro Ingrao (1915-2015), nato a Lenola, in provincia di Latina, il 30 marzo, è stato uno dei più importanti politici e intellettuali della sinistra italiana del Novecento. Presidente della Camera dei Deputati dal 1976 al 1979, dirigente del PCI e poi del PDS, Ingrao fu il simbolo di una sinistra idealista e critica, sempre alla ricerca di nuove forme di partecipazione democratica. Fu anche poeta — pubblicò diverse raccolte di versi — e la sua figura rappresenta un’epoca in cui la politica e la cultura camminavano insieme.

Roberto Formigoni: il governatore della Lombardia

Roberto Formigoni, nato a Lecco il 30 marzo 1947, nel 2026 compie 79 anni. Politico, è stato presidente della Regione Lombardia per quattro mandati consecutivi dal 1995 al 2013, il governatore più longevo della storia della regione più ricca d’Italia. La sua gestione della sanità lombarda — con il modello di collaborazione pubblico-privato — ha segnato un’epoca, tra consensi e controversie. Figura di spicco di Comunione e Liberazione, la sua carriera politica si è conclusa con una condanna per corruzione.

Celebrities internazionali nate il 30 marzo

Vincent van Gogh: il pittore della notte stellata

Vincent van Gogh (1853-1890), nato a Groot Zundert, nei Paesi Bassi, il 30 marzo, è il pittore più amato e riconoscibile della storia dell’arte mondiale. Le sue pennellate vorticose, i suoi colori accesi e la sua visione tormentata hanno creato opere che sono diventate icone universaliNotte stellataI girasoliLa camera da letto ad ArlesCampo di grano con volo di corvi, gli autoritratti con l’orecchio bendato.

Van Gogh visse una vita di povertà, solitudine e malattia mentale. Vendé un solo quadro in vita. Si tagliò l’orecchio. Morì a 37 anni, probabilmente suicida. Eppure i suoi dipinti — oltre 2.100 opere in soli dieci anni di attività — sono oggi tra i più costosi al mondo e le mostre a lui dedicate battono ogni record di visitatori. Van Gogh è la dimostrazione che il genio può essere incompreso in vita e immortale dopo la morte.

Francisco Goya: il pittore che dipinse gli incubi

Francisco Goya (1746-1828), nato a Fuendetodos, in Spagna, il 30 marzo, è stato uno dei più grandi pittori della storia dell’arte. Pittore di corte dei re di Spagna, Goya passò dai ritratti eleganti e dai cartoni per arazzi alle visioni oscure e terrificanti delle Pitture nere e dei CapricciIl 3 maggio 1808 — che raffigura la fucilazione dei patrioti spagnoli da parte dei soldati napoleonici — è considerato il primo quadro di denuncia politica della storia dell’arte moderna. La sua opera è un ponte tra il classicismo e la modernità, tra la bellezza e l’orrore.

Eric Clapton: Dio della chitarra

Eric Clapton, nato a Ripley, nel Surrey, il 30 marzo 1945, nel 2026 compie 81 anni. È il chitarrista più venerato della storia del rock e del blues. Negli anni Sessanta, sui muri di Londra comparve la scritta “Clapton is God” — un’investitura divina che nessun altro musicista ha mai ricevuto.

Con gli Yardbirds, i Cream e i Derek and the Dominos— la cui Layla (1970) è uno dei brani più iconici della storia del rock — Clapton ridefinì il ruolo della chitarra elettrica. Come solista, Tears in Heaven (1992), scritta dopo la morte del figlio di quattro anni, è una delle canzoni più commoventi mai scritte. Wonderful TonightCocaineI Shot the Sheriff (cover di Bob Marley): ogni brano è un capitolo della storia della musica. Con 3 ingressi nella Rock and Roll Hall of Fame (da solista, con i Cream e con gli Yardbirds) — record assoluto — Clapton è il musicista più onorato del rock.

Céline Dion: la voce del Titanic

Céline Dion, nata a Charlemagne, in Québec, il 30 marzo 1968, nel 2026 compie 58 anni. È una delle cantanti più vendute della storia, con oltre 250 milioni di dischi nel mondo. La sua voce — potente, cristallina, capace di raggiungere note impossibili con una naturalezza disarmante — l’ha resa la regina della ballata pop mondiale.

My Heart Will Go On (1997), la colonna sonora di Titanicdi James Cameron, è una delle canzoni più vendute e ascoltate della storia della musica: il brano che ha fatto piangere il mondo intero. The Power of LoveBecause You Loved MeI’m AliveIt’s All Coming Back to Me Now: il suo repertorio è un catalogo di emozioni. Il suo residency show a Las Vegas durò 16 anni con incassi da record. Nel 2022 ha rivelato di soffrire della sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che le ha impedito di cantare e camminare. Il documentario I Am: Céline Dion (2024) ha mostrato con coraggio devastante la sua lotta quotidiana, commuovendo il mondo intero.

Tracy Chapman: la voce della Fast Car

Tracy Chapman, nata a Cleveland, in Ohio, il 30 marzo 1964, nel 2026 compie 62 anni. Cantautrice americana, è l’artista che con una sola canzone ha cambiato il corso della musica folk-rock: Fast Car (1988) — la storia di una ragazza che sogna di fuggire dalla povertà — è uno dei brani più belli e toccanti della storia della musica. Nel 2024, Fast Car ha vissuto una clamorosa rinascita virale grazie alla cover di Luke Combs e alla performance di Chapman ai Grammy, portandola al numero uno della Billboard per la prima volta, 36 anni dopo la sua uscita. Un record storico.

Norah Jones: il jazz che diventa pop

Norah Jones, nata a New York il 30 marzo 1979, nel 2026 compie 47 anni. Cantante, pianista e figlia del leggendario sitarista Ravi Shankar, è esplosa nel 2002 con l’album d’esordio Come Away with Me, che vendé 27 milioni di copie nel mondo e vinse 8 Grammy Awards in una sola notte — uno dei debutti più straordinari della storia della musica. La sua voce calda, intima e avvolgente ha creato un genere a sé: jazz acustico che diventa pop, perfetto per le notti d’inverno.

Nati il 30 marzo: l’Ariete tra pennelli e chitarre

Il 30 marzo è una data che esplode di colori e di note. Van Gogh ha dipinto la notte stellata e i girasoli con pennellate che sembrano urla dell’anima. Goya ha raccontato la bellezza e l’orrore della Spagna con una potenza che anticipa il XX secolo. Eric Clapton ha suonato la chitarra come un dio e scritto Tears in Heaven come un padre distrutto. Céline Dion ha fatto piangere il mondo con il Titanic e oggi combatte con il coraggio di una leonessa. Tracy Chapmanha dimostrato che una canzone può tornare al numero uno dopo 36 anni. E Dori Ghezzi custodisce la memoria di Fabrizio De André, l’uomo che più di ogni altro ha dato voce ai dimenticati.

Una data da Ariete eterno: arte, musica e la forza di chi trasforma il dolore in bellezza.

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