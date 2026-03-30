Nati il 30 marzo: da Van Gogh a Eric Clapton, vip e celebrities famosi

Il 30 marzo è una data che dipinge e canta: in questo giorno sono nati due dei più grandi pittori della storia dell’umanità — il maestro olandese dei girasoli e della notte stellata e il genio spagnolo che dipinse gli orrori della guerra e la bellezza della maja — insieme alla leggenda vivente della chitarra blues, alla voce canadese che ha commosso il mondo con il Titanic e alla cantautrice che ha raccontato la fuga dalla povertà con una macchina veloce.

I personaggi famosi nati il 30 marzo appartengono al segno dell’Ariete. Scopriamo tutti i vip nati il 30 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 30 marzo

Dori Ghezzi: la donna che amò De André

Dori Ghezzi, nata a Lentate sul Seveso il 30 marzo 1946, nel 2026 compie 80 anni. Cantante e personaggio pubblico, la sua vita è indissolubilmente legata a quella di Fabrizio De André, il più grande cantautore italiano di tutti i tempi. Dal 1974 fino alla morte di Faber nel 1999, Dori fu la sua compagna, moglie, musa e complice in una delle storie d’amore più belle della musica italiana.

Insieme vissero in Sardegna, nell’Agnata di Tempio Pausania, dove nel 1979 furono rapiti dall’Anonima sarda e tenuti prigionieri per quattro mesi — un’esperienza traumatica che segnò le loro vite e ispirò alcune delle canzoni più intense di De André. Dopo la scomparsa di Fabrizio, Dori Ghezzi è diventata la custode della sua eredità artistica e umana, presiedendo la Fondazione Fabrizio De André e curando la memoria di un artista che l’Italia intera considera un patrimonio nazionale. Prima di De André, Ghezzi aveva avuto una propria carriera musicale con hit come Casatchok e duetti con Wess.

Paola Iezzi: la metà elettronica di Paola & Chiara

Paola Iezzi, nata a Milano il 30 marzo 1974, nel 2026 compie 52 anni. Cantante, musicista e produttrice, è la metà del duo Paola & Chiara con la sorella Chiara, uno dei progetti pop più iconici degli anni Duemila in Italia. Hit come Vamos a bailar, Amici come prima, Festival e Kamasutrahanno fatto ballare un’intera generazione.

Dopo lo scioglimento del duo, Paola ha esplorato la musica elettronica e la produzione musicale, diventando DJ e producer con uno stile sofisticato. La reunion di Paola & Chiara nel 2023 — con la partecipazione al Festival di Sanremo con Furore — è stata uno degli eventi musicali più celebrati degli ultimi anni, dimostrando che il loro pop gioioso e contagioso non ha perso un grammo di energia.

Maurizio Vandelli: la voce dell’Equipe 84

Maurizio Vandelli, nato a Modena il 30 marzo 1944, nel 2026 compie 82 anni. Cantante e chitarrista, è stato il fondatore e la voce dell’Equipe 84, una delle band più importanti del beat italiano degli anni Sessanta. 29 settembre(1967) — scritta da Mogol e Battisti — è una delle canzoni più celebri della storia della musica leggera italiana, un brano che racconta il passaggio dall’estate all’autunno con una malinconia pop che è diventata un classico senza tempo. L’Equipe 84 fu tra i protagonisti del beat italiano e del fermento musicale che negli anni Sessanta cambiò la musica e il costume del paese.

Pietro Ingrao: il poeta della sinistra italiana

Pietro Ingrao (1915-2015), nato a Lenola, in provincia di Latina, il 30 marzo, è stato uno dei più importanti politici e intellettuali della sinistra italiana del Novecento. Presidente della Camera dei Deputati dal 1976 al 1979, dirigente del PCI e poi del PDS, Ingrao fu il simbolo di una sinistra idealista e critica, sempre alla ricerca di nuove forme di partecipazione democratica. Fu anche poeta — pubblicò diverse raccolte di versi — e la sua figura rappresenta un’epoca in cui la politica e la cultura camminavano insieme.

Roberto Formigoni: il governatore della Lombardia

Roberto Formigoni, nato a Lecco il 30 marzo 1947, nel 2026 compie 79 anni. Politico, è stato presidente della Regione Lombardia per quattro mandati consecutivi dal 1995 al 2013, il governatore più longevo della storia della regione più ricca d’Italia. La sua gestione della sanità lombarda — con il modello di collaborazione pubblico-privato — ha segnato un’epoca, tra consensi e controversie. Figura di spicco di Comunione e Liberazione, la sua carriera politica si è conclusa con una condanna per corruzione.

Celebrities internazionali nate il 30 marzo

Vincent van Gogh: il pittore della notte stellata

Vincent van Gogh (1853-1890), nato a Groot Zundert, nei Paesi Bassi, il 30 marzo, è il pittore più amato e riconoscibile della storia dell’arte mondiale. Le sue pennellate vorticose, i suoi colori accesi e la sua visione tormentata hanno creato opere che sono diventate icone universali: Notte stellata, I girasoli, La camera da letto ad Arles, Campo di grano con volo di corvi, gli autoritratti con l’orecchio bendato.

Van Gogh visse una vita di povertà, solitudine e malattia mentale. Vendé un solo quadro in vita. Si tagliò l’orecchio. Morì a 37 anni, probabilmente suicida. Eppure i suoi dipinti — oltre 2.100 opere in soli dieci anni di attività — sono oggi tra i più costosi al mondo e le mostre a lui dedicate battono ogni record di visitatori. Van Gogh è la dimostrazione che il genio può essere incompreso in vita e immortale dopo la morte.

Francisco Goya: il pittore che dipinse gli incubi

Francisco Goya (1746-1828), nato a Fuendetodos, in Spagna, il 30 marzo, è stato uno dei più grandi pittori della storia dell’arte. Pittore di corte dei re di Spagna, Goya passò dai ritratti eleganti e dai cartoni per arazzi alle visioni oscure e terrificanti delle Pitture nere e dei Capricci. Il 3 maggio 1808 — che raffigura la fucilazione dei patrioti spagnoli da parte dei soldati napoleonici — è considerato il primo quadro di denuncia politica della storia dell’arte moderna. La sua opera è un ponte tra il classicismo e la modernità, tra la bellezza e l’orrore.

Eric Clapton: Dio della chitarra

Eric Clapton, nato a Ripley, nel Surrey, il 30 marzo 1945, nel 2026 compie 81 anni. È il chitarrista più venerato della storia del rock e del blues. Negli anni Sessanta, sui muri di Londra comparve la scritta “Clapton is God” — un’investitura divina che nessun altro musicista ha mai ricevuto.

Con gli Yardbirds, i Cream e i Derek and the Dominos— la cui Layla (1970) è uno dei brani più iconici della storia del rock — Clapton ridefinì il ruolo della chitarra elettrica. Come solista, Tears in Heaven (1992), scritta dopo la morte del figlio di quattro anni, è una delle canzoni più commoventi mai scritte. Wonderful Tonight, Cocaine, I Shot the Sheriff (cover di Bob Marley): ogni brano è un capitolo della storia della musica. Con 3 ingressi nella Rock and Roll Hall of Fame (da solista, con i Cream e con gli Yardbirds) — record assoluto — Clapton è il musicista più onorato del rock.

Céline Dion: la voce del Titanic

Céline Dion, nata a Charlemagne, in Québec, il 30 marzo 1968, nel 2026 compie 58 anni. È una delle cantanti più vendute della storia, con oltre 250 milioni di dischi nel mondo. La sua voce — potente, cristallina, capace di raggiungere note impossibili con una naturalezza disarmante — l’ha resa la regina della ballata pop mondiale.

My Heart Will Go On (1997), la colonna sonora di Titanicdi James Cameron, è una delle canzoni più vendute e ascoltate della storia della musica: il brano che ha fatto piangere il mondo intero. The Power of Love, Because You Loved Me, I’m Alive, It’s All Coming Back to Me Now: il suo repertorio è un catalogo di emozioni. Il suo residency show a Las Vegas durò 16 anni con incassi da record. Nel 2022 ha rivelato di soffrire della sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che le ha impedito di cantare e camminare. Il documentario I Am: Céline Dion (2024) ha mostrato con coraggio devastante la sua lotta quotidiana, commuovendo il mondo intero.

Tracy Chapman: la voce della Fast Car

Tracy Chapman, nata a Cleveland, in Ohio, il 30 marzo 1964, nel 2026 compie 62 anni. Cantautrice americana, è l’artista che con una sola canzone ha cambiato il corso della musica folk-rock: Fast Car (1988) — la storia di una ragazza che sogna di fuggire dalla povertà — è uno dei brani più belli e toccanti della storia della musica. Nel 2024, Fast Car ha vissuto una clamorosa rinascita virale grazie alla cover di Luke Combs e alla performance di Chapman ai Grammy, portandola al numero uno della Billboard per la prima volta, 36 anni dopo la sua uscita. Un record storico.

Norah Jones: il jazz che diventa pop

Norah Jones, nata a New York il 30 marzo 1979, nel 2026 compie 47 anni. Cantante, pianista e figlia del leggendario sitarista Ravi Shankar, è esplosa nel 2002 con l’album d’esordio Come Away with Me, che vendé 27 milioni di copie nel mondo e vinse 8 Grammy Awards in una sola notte — uno dei debutti più straordinari della storia della musica. La sua voce calda, intima e avvolgente ha creato un genere a sé: jazz acustico che diventa pop, perfetto per le notti d’inverno.

Nati il 30 marzo: l’Ariete tra pennelli e chitarre

Il 30 marzo è una data che esplode di colori e di note. Van Gogh ha dipinto la notte stellata e i girasoli con pennellate che sembrano urla dell’anima. Goya ha raccontato la bellezza e l’orrore della Spagna con una potenza che anticipa il XX secolo. Eric Clapton ha suonato la chitarra come un dio e scritto Tears in Heaven come un padre distrutto. Céline Dion ha fatto piangere il mondo con il Titanic e oggi combatte con il coraggio di una leonessa. Tracy Chapmanha dimostrato che una canzone può tornare al numero uno dopo 36 anni. E Dori Ghezzi custodisce la memoria di Fabrizio De André, l’uomo che più di ogni altro ha dato voce ai dimenticati.

Una data da Ariete eterno: arte, musica e la forza di chi trasforma il dolore in bellezza.