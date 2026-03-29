Il 29 marzo è una data che profuma di cinema, avventura e sorrisi. In questo giorno è nato l’attore dagli occhi azzurri più amato d’Italia, l’attrice che ha commosso milioni di telespettatori con i panni di una suora, la star di Hollywood che ha ridefinito il concetto di bellezza maschile e la guerriera più forte della televisione degli anni Novanta.

I personaggi famosi nati il 29 marzo appartengono al segno dell’Ariete, il segno dell’avventura e del coraggio. Scopriamo tutti i vip nati il 29 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 29 marzo

Terence Hill: gli occhi azzurri del cinema italiano

Nati il 29 marzo: da Terence Hill a Elena Sofia Ricci, vip e celebrities famosi

Terence Hill, nato come Mario Girotti a Venezia il 29 marzo 1939, nel 2026 compie 87 anni. È l’attore più amato dal pubblico italiano di sempre, l’uomo dagli occhi azzurri che ha fatto ridere, sognare e commuovere tre generazioni di spettatori. Figlio di padre italiano e madre tedesca, sopravvisse ai bombardamenti di Dresda durante la Seconda Guerra Mondiale prima di tornare in Italia e iniziare una carriera cinematografica che lo avrebbe reso una leggenda.

La coppia Bud Spencer e Terence Hill è la più amata della storia del cinema italiano: Lo chiamavano Trinità (1970) e …continuavano a chiamarlo Trinità (1971) inventarono un genere — il western comico — che conquistò il mondo intero. Film come Altrimenti ci arrabbiamo!, I due superpiedi quasi piatti, Chi trova un amico trova un tesoro e Nati con la camicia sono diventati classici immortali, trasmessi e ritrasmessi in televisione con ascolti che non calano mai.

Ma Terence Hill è anche Don Matteo: dal 2000 al 2022 ha interpretato il prete-detective di Spoleto nella serie Rai più longeva e amata della storia della fiction italiana, con ascolti da record che superavano regolarmente i 7 milioni di telespettatori. Hill vive oggi in Umbria, nella terra che ha amato sullo schermo e nella vita, e resta il simbolo di un cinema italiano fatto di sorrisi, pugni amichevoli e occhi azzurri che bucavano lo schermo.

Elena Sofia Ricci: la grande attrice della fiction italiana

Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, nata come Elena Sofia Barucchieri a Firenze il 29 marzo 1962, nel 2026 compie 64 anni. È una delle attrici più premiate e amate della storia del cinema e della televisione italiana. Ha vinto il David di Donatello come miglior attrice per Ne parliamo lunedì (1990) e ha costruito una carriera straordinaria che spazia dal cinema d’autore alle fiction Rai più seguite.

Per il grande pubblico, è Suor Angela in Che Dio ci aiuti, la serie Rai in cui interpreta una suora dal passato misterioso con un cuore grande e un sorriso che ha conquistato milioni di telespettatori per sei stagioni. Ma il suo curriculum include collaborazioni con registi come Pupi Avati, Mario Monicelli e Ferzan Ozpetek. Ricci è anche un’attrice teatrale di grande spessore, dimostrando una versatilità che poche colleghe possono vantare.

Sabrina Impacciatore: da Boris a The White Lotus

Sabrina Impacciatore, nata a Roma il 29 marzo 1968, nel 2026 compie 58 anni. Attrice comica e drammatica, ha vissuto un’esplosione di fama internazionale grazie al ruolo di Valentina nella seconda stagione di The White Lotus (2022) di Mike White su HBO — la manager dell’hotel siciliano che nasconde una disperazione silenziosa dietro un sorriso professionale. Il ruolo le ha aperto le porte di Hollywood e l’ha fatta conoscere al pubblico mondiale.

In Italia era già amatissima per il ruolo di Corinna nella serie cult Boris (2007-2022), la satira più feroce e geniale sulla televisione italiana, dove interpretava un’attrice vanesia e insopportabile con una comicità irresistibile. La sua carriera include anche film con Ferzan Ozpetek, Paolo Virzì e numerose commedie italiane. Impacciatore è la dimostrazione che il talento italiano, quando trova il palcoscenico giusto, conquista il mondo.

Fabrizio Corona: il re del gossip italiano

Fabrizio Corona, nato a Catania il 29 marzo 1974, nel 2026 compie 52 anni. Imprenditore, fotografo e personaggio televisivo, è la figura più controversa e discussa del panorama mediatico italiano. Ex re dei paparazzi, fondatore dell’agenzia fotografica Corona’s, Corona ha costruito un impero mediatico basato sul gossip e sulle immagini esclusive delle celebrità. La sua vita — segnata da processi, condanne, carcere, reality show e colpi di scena — è essa stessa un reality permanente che divide l’opinione pubblica tra chi lo considera un genio del marketing e chi un personaggio dannoso.

Celebrities internazionali nate il 29 marzo

Warren Beatty: il seduttore di Hollywood

Warren Beatty, nato a Richmond, in Virginia, il 29 marzo 1937, nel 2026 compie 89 anni. Attore, regista, sceneggiatore e produttore, è stato uno degli uomini più affascinanti e potenti di Hollywood per oltre mezzo secolo. Ha vinto l’Oscar come miglior regista per Reds (1981), l’epica storia d’amore ambientata durante la rivoluzione russa.

Film come Bonnie and Clyde (1967) — che rivoluzionò il cinema americano con la sua violenza e la sua sensualità — Shampoo, Il paradiso può attendere e Bugsy hanno costruito una filmografia di altissimo livello. La sua vita sentimentale — con relazioni celebri con Natalie Wood, Julie Christie, Madonna, Diane Keaton e molte altre — lo rese il dongiovanni più famoso di Hollywood, prima del matrimonio con Annette Bening nel 1992.

Christopher Lambert: l’immortale del cinema

Christopher Lambert, nato a Great Neck, New York, il 29 marzo 1961, nel 2026 compie 65 anni. Attore franco-americano, è diventato un’icona degli anni Ottanta con il ruolo di Connor MacLeod in Highlander (1986) — l’immortale scozzese che combatte attraverso i secoli con la spada e il grido “There can be only one!”. Prima di Highlander, Lambert aveva interpretato Tarzan in Greystoke (1984). Cresciuto a Ginevra, parla correntemente francese, inglese e italiano, e ha una forte connessione con l’Europa.

Elle Macpherson: The Body

Elle Macpherson, nata a Sydney, in Australia, il 29 marzo 1964, nel 2026 compie 62 anni. Supermodella soprannominata “The Body” per le sue proporzioni perfette, è stata una delle modelle più famose degli anni Ottanta e Novanta. 5 copertine di Sports Illustrated (record) e una carriera che l’ha portata dalla moda al cinema (Batman & Robin), dalla televisione all’imprenditoria con il suo brand di lingerie e benessere.

Altre star internazionali del 29 marzo

Lucy Lawless (1968), attrice neozelandese, la principessa guerriera Xena nell’omonima serie televisiva cult degli anni Novanta, poi protagonista in Spartacus e Battlestar Galactica

John Major (1943), politico britannico, Primo Ministro del Regno Unito dal 1990 al 1997, successore di Margaret Thatcher alla guida del Partito Conservatore

Nati il 29 marzo: l’Ariete tra avventura e fascino

Il 29 marzo è una data che sa di avventura, di sorrisi e di fascino. Terence Hill ha regalato all’Italia i film più amati e rivisti della storia del cinema, da Trinità a Don Matteo. Elena Sofia Ricci ha commosso milioni di telespettatori con la sua Suor Angela. Sabrina Impacciatore ha portato il talento italiano a Hollywood con The White Lotus. Warren Beatty ha sedotto il cinema e la vita con lo stesso fascino irresistibile. Christopher Lambert ci ha insegnato che la vera immortalità è quella dei personaggi che non si dimenticano. E Elle Macpherson ha dimostrato che un corpo può diventare un’opera d’arte.

Una data da Ariete autentico: coraggio, bellezza e la gioia di vivere come un’avventura.