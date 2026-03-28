Nati il 28 marzo: da Raffaello a Lady Gaga, vip e celebrities famosi

Il 28 marzo è la data che unisce il più grande pittore del Rinascimento italiano alla pop star più rivoluzionaria del XXI secolo, in un arco di oltre cinque secoli di genio creativo. In questo giorno nacque l’artista che dipinse la Scuola di Atene e la donna che ha trasformato la musica pop in performance art. Una data che è un inno alla creatività senza confini.

I personaggi famosi nati il 28 marzo appartengono al segno dell’Ariete. Scopriamo tutti i vip nati il 28 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 28 marzo

Raffaello Sanzio: il pittore della bellezza perfetta

Raffaello Sanzio (1483-1520), nato a Urbino il 28 marzo, è stato uno dei più grandi artisti della storia dell’umanità e il maestro indiscusso del Rinascimento italiano insieme a Leonardo e Michelangelo. La sua arte — fatta di armonia, grazia, equilibrio e bellezza ideale — ha definito per secoli il concetto stesso di perfezione nell’arte occidentale.

Le Stanze Vaticane — con la Scuola di Atene, l’affresco più celebre della storia della filosofia dipinta — sono il suo capolavoro assoluto. La Madonna Sistina, la Trasfigurazione, il Ritratto di Baldassare Castiglione e decine di altre opere sono tesori dell’umanità custoditi nei più grandi musei del mondo. Raffaello morì a soli 37 anni — lo stesso giorno del suo compleanno, il 6 aprile 1520 (il Venerdì Santo) — lasciando un vuoto che fece piangere tutta Roma. La sua tomba al Pantheon è ancora oggi un luogo di pellegrinaggio per gli amanti dell’arte.

Francesco de Sanctis: il padre della critica letteraria italiana

Francesco de Sanctis (1817-1883), nato a Morra Irpina (oggi Morra De Sanctis), in provincia di Avellino, il 28 marzo, è stato il più grande critico letterario della storia italiana. La sua Storia della letteratura italiana (1870-1871) è l’opera fondamentale che ha insegnato a generazioni di italiani a leggere e comprendere la propria tradizione letteraria, da Dante a Leopardi. Fu anche Ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia, contribuendo alla costruzione del sistema scolastico nazionale.

Attilio Fontana: il presidente della Lombardia

Attilio Fontana, nato a Varese il 28 marzo 1952, nel 2026 compie 74 anni. Politico della Lega, è presidente della Regione Lombardia dal 2018. Ha guidato la regione più popolosa e produttiva d’Italia durante il periodo drammatico della pandemia Covid-19, quando la Lombardia fu l’epicentro della crisi sanitaria europea.

Ilaria Occhini: la grande signora della fiction italiana

Ilaria Occhini (1934-2019), nata a Firenze il 28 marzo, è stata una delle attrici più eleganti e raffinate del cinema e della televisione italiana. Nipote dello scrittore Giovanni Papini, portò nel suo lavoro una cultura e una sensibilità rare. Fu una delle protagoniste delle grandi fiction Rai degli anni Sessanta e Settanta, e continuò a lavorare con registi come i fratelli Taviani fino agli ultimi anni.

Massimo Bonetti: il caratterista dal volto indimenticabile

Massimo Bonetti, nato a Roma il 28 marzo 1951, nel 2026 compie 75 anni. Attore di grande talento, è noto per i suoi ruoli in film come Sapore di mare, Compagni di scuola di Carlo Verdone e nella serie La squadra. Il suo volto è uno di quelli che ogni italiano riconosce anche senza ricordarne il nome: il segno del vero caratterista.

Celebrities internazionali nate il 28 marzo

Lady Gaga: la popstar dalle radici siciliane

Lady Gaga, nata come Stefani Joanne Angelina Germanotta a New York il 28 marzo 1986, nel 2026 compie 40 anni. È la popstar più innovativa e influente del XXI secolo, un’artista che ha ridefinito il concetto di performance musicale con la sua creatività senza limiti, la sua voce potente e la sua capacità di reinventarsi continuamente. Le sue origini sono italiane: il nonno paterno emigrò da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti.

The Fame (2008) con Just Dance e Poker Face la lanciarono come fenomeno mondiale. Bad Romance, Born This Way (inno della comunità LGBTQ+), Shallow (da A Star Is Born, Oscar per la miglior canzone) e Rain on Me con Ariana Grande hanno costruito un repertorio che spazia dal pop all’elettronica, dal jazz (l’album Cheek to Cheek con Tony Bennett) al rock.

Come attrice, la sua interpretazione in A Star Is Born (2018) al fianco di Bradley Cooper le valse la nomination all’Oscar come miglior attrice. Ha recitato in House of Gucci di Ridley Scott (interpretando Patrizia Reggiani) e in Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix. Con 14 Grammy Awards e oltre 170 milioni di dischi venduti, Lady Gaga è anche un’attivista per la salute mentale e i diritti civili con la sua Born This Way Foundation.

Vince Vaughn: il re della commedia americana

Vince Vaughn, nato a Minneapolis il 28 marzo 1970, nel 2026 compie 56 anni. Attore e produttore americano, è diventato una delle star più amate della commedia hollywoodiana con film come Wedding Crashers (con Owen Wilson), Dodgeball, Old School e The Break-Up (con Jennifer Aniston). Il suo stile — logorroico, improvvisato, fisicamente imponente — ha definito un’intera generazione di commedie americane.

Mario Vargas Llosa: il Nobel della letteratura latinoamericana

Mario Vargas Llosa, nato ad Arequipa, in Perù, il 28 marzo 1936, nel 2026 compie 90 anni. Scrittore e saggista, è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2010 per la sua “cartografia delle strutture del potere”. Romanzi come La città e i cani, Conversazione nella Cattedrale, La guerra della fine del mondo e La festa del Caprone lo hanno reso uno dei più grandi scrittori viventi.

Altre star internazionali del 28 marzo

Julia Stiles (1981), attrice americana, protagonista di 10 cose che odio di te e della saga Jason Bourne, icona del cinema adolescenziale anni 2000

Dianne Wiest (1948), attrice americana, 2 Oscar come miglior attrice non protagonista per Hannah e le sue sorelle e Pallottole su Broadway di Woody Allen

Reba McEntire (1955), cantante e attrice americana, la “Regina del Country”, oltre 75 milioni di dischi venduti, una delle artiste più premiate della storia della musica country

Nati il 28 marzo: l’Ariete tra Rinascimento e pop

Il 28 marzo è una data che attraversa cinque secoli di genio. Raffaello dipinse la bellezza perfetta del Rinascimento. Lady Gaga — con le sue radici siciliane nel cuore — ha reinventato il pop del XXI secolo. Francesco de Sanctis ha insegnato all’Italia a leggere la propria letteratura. Vargas Llosa ha raccontato il potere e la libertà dell’America Latina. E Vince Vaughn ci ha fatto ridere con la forza irresistibile della commedia. Una data da Ariete creativo: bellezza, provocazione e il coraggio di essere sempre originali.