Il 27 marzo è la Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1961 dall’International Theatre Institute dell’UNESCO per celebrare l’arte scenica in tutte le sue forme. Una coincidenza perfetta per una data che ha dato i natali al regista più cinematografico del nostro tempo, al cantautore che riempie gli stadi italiani, alla voce con cinque ottave che ha venduto più dischi di Natale di chiunque nella storia e all’uomo che ha inventato i raggi X.

I personaggi famosi nati il 27 marzo appartengono al segno dell’Ariete. Scopriamo tutti i vip nati il 27 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 27 marzo

Cesare Cremonini: il poeta del pop italiano

Cesare Cremonini (foto Greg Williams)

Cesare Cremonini, nato a Bologna il 27 marzo 1980, nel 2026 compie 46 anni. È il cantautore italiano che più di ogni altro ha saputo raccontare i sentimenti della sua generazione con una qualità poetica e melodica che lo pone tra i grandi della musica italiana. Il suo esordio fulminante come frontman dei Lùnapop con l’album …Sqérez? (1999) — che conteneva 50 Special, l’inno dell’estate più contagioso degli anni Novanta — lo rese una star a soli 19 anni.

La carriera solista ha confermato e superato quelle premesse: Poetica, Marmellata #25, Buon viaggio, Nessuno vuole essere Robin, La nuova stella di Broadway, Logico e la recente Alaska Baby hanno costruito un repertorio che unisce pop, rock e canzone d’autore con testi che sono vere poesie. I suoi concerti negli stadi — a San Siro, all’Olimpico, al Dall’Ara della sua Bologna — sono eventi che vendono centinaia di migliaia di biglietti. Bolognese orgoglioso, Cremonini è uno degli artisti italiani più completi della sua generazione.

Ariete: la voce della Gen Z italiana

Ariete, nata come Arianna Del Giaccio a Anzio il 27 marzo 2002, nel 2026 compie 24 anni. Cantautrice, è una delle voci più autentiche della nuova musica italiana. I suoi brani — L’ultima notte, Pillole, Cicatrici — parlano d’amore, identità, fragilità e libertà con un linguaggio diretto che ha conquistato la Gen Z. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 ed è diventata un simbolo di apertura e inclusività per il pubblico più giovane.

LDA: il figlio di Gigi D’Alessio che cammina da solo

Nati il 27 marzo: da Quentin Tarantino a Cesare Cremonini, vip e celebrities famosi

LDA, nato come Luca D’Alessio a Napoli il 27 marzo 2003, nel 2026 compie 23 anni. Cantante e figlio di Gigi D’Alessio, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione ad Amici nel 2022, dove ha conquistato il pubblico con la sua voce e la sua personalità. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con Se poi domani. LDA sta costruendo una carriera autonoma, dimostrando di avere talento proprio al di là del cognome illustre.

Luca Zaia: il governatore del Veneto

Luca Zaia, nato a Conegliano il 27 marzo 1968, nel 2026 compie 58 anni. Politico della Lega, è presidente della Regione Veneto dal 2010, rieletto con percentuali record che lo rendono uno dei governatori più longevi e popolari d’Italia. La sua gestione della pandemia Covid-19 nel 2020 — con la strategia dei tamponi a tappeto e il modello veneto — lo portò alla ribalta nazionale e internazionale.

Titina De Filippo: la grande attrice della famiglia De Filippo

Titina De Filippo (1898-1963), nata come Annunziata De Filippo a Napoli il 27 marzo, è stata attrice, drammaturga e sorella maggiore di Eduardo e Peppino De Filippo. La triade dei De Filippo è la famiglia più importante della storia del teatro italiano. Titina fu un’interprete straordinaria delle commedie di Eduardo, portando sul palco la Napoli vera — quella delle donne forti, dei vicoli, della dignità popolare — con un’intensità drammatica che la rese amata dal pubblico e dalla critica.

Celebrities internazionali nate il 27 marzo

Quentin Tarantino: il regista che ha reinventato il cinema

Quentin Tarantino, nato a Knoxville, nel Tennessee, il 27 marzo 1963, nel 2026 compie 63 anni. È il regista che ha ridefinito il cinema degli ultimi trent’anni con il suo stile inconfondibile: dialoghi brillanti, violenza stilizzata, strutture narrative non lineari, colonne sonore memorabili e un amore enciclopedico per la storia del cinema che trasforma ogni suo film in un universo a sé.

Pulp Fiction (1994), Palma d’Oro a Cannes e film che ha cambiato le regole del cinema indipendente americano. Le iene (1992), il debutto folgorante. Kill Bill (2003-2004), l’omaggio al cinema di arti marziali e ai western spaghetti. Bastardi senza gloria (2009), la riscrittura della Seconda Guerra Mondiale. Django Unchained (2012), che gli valse l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. C’era una volta a… Hollywood (2019), l’elegia alla Los Angeles degli anni Sessanta. Tarantino ha dichiarato che si ritirerà dopo il decimo film: il suo ultimo progetto, The Movie Critic, è tra i più attesi della storia del cinema.

Mariah Carey: la voce con cinque ottave

Mariah Carey, nata a Huntington, nello stato di New York, il 27 marzo 1969, nel 2026 compie 57 anni. È una delle cantanti più vendute della storia, con oltre 220 milioni di dischi nel mondo. La sua voce — capace di coprire cinque ottave, con un uso del registro di fischio che è diventato il suo marchio — è una delle più straordinarie della storia della musica pop.

Con 19 singoli al numero uno della Billboard Hot 100, Carey è la solista con più hit al vertice nella storia delle classifiche americane. Vision of Love, Hero, Fantasy, One Sweet Day (con i Boyz II Men, record come singolo più a lungo al numero uno), We Belong Together e soprattutto All I Want for Christmas Is You — la canzone di Natale più ascoltata di tutti i tempi, che ogni dicembre torna in vetta alle classifiche mondiali e le frutta milioni di dollari in royalties. Carey non è solo una cantante: è un’istituzione della cultura pop mondiale.

Carl Barks: il padre di Zio Paperone

Carl Barks (1901-2000), nato a Merrill, in Oregon, il 27 marzo, è stato il fumettista e sceneggiatore che ha creato Zio Paperone (Scrooge McDuck), Paperino come lo conosciamo oggi, e l’intero universo di Paperopoli. Per gli italiani, che sono i più grandi lettori di fumetti Disney al mondo, Barks è il “Uomo dei Paperi”: le sue storie di avventura, umorismo e satira sociale sono capolavori della letteratura a fumetti. Topolino, il settimanale Disney italiano, deve a Barks gran parte della sua identità narrativa.

Wilhelm Conrad Röntgen: l’uomo che vide attraverso il corpo

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), nato a Lennep, in Germania, il 27 marzo, è stato il fisico che nel 1895 scoprì i raggi X, rivoluzionando per sempre la medicina. Per questa scoperta ricevette il primo Premio Nobel per la Fisica nel 1901. La possibilità di “vedere dentro” il corpo umano senza aprirlo fu una delle invenzioni più importanti della storia dell’umanità.

Altre star internazionali del 27 marzo

Jessie J (1988), cantante britannica, voce potente di Price Tag, Domino e Bang Bang (con Ariana Grande e Nicki Minaj)

Fergie (1975), cantante americana, voce dei Black Eyed Peas e solista con hit come Glamorous e London Bridge

Nati il 27 marzo: l’Ariete sul palcoscenico del mondo

Il 27 marzo, nella Giornata Mondiale del Teatro, i nati in questa data ci ricordano che il mondo intero è un palcoscenico. Quentin Tarantino ha trasformato il cinema in un teatro della meraviglia e della violenza poetica. Cesare Cremonini riempie gli stadi italiani con canzoni che sono monologhi dell’anima. Mariah Carey ogni Natale torna sul palco del mondo intero con la canzone più ascoltata della stagione. Carl Barks ha creato il teatro di Paperopoli, dove Zio Paperone recita da oltre settant’anni. E Titina De Filippo ci ricorda che il teatro napoletano è una delle più grandi tradizioni artistiche del mondo. Una data da Ariete vero: audacia, creatività e il coraggio di salire sul palco della vita.