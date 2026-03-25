Nati il 25 marzo: da Mina a Elton John, vip e celebrities famosi

Il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 per celebrare il padre della lingua italiana — il 25 marzo è la data in cui, secondo gli studiosi, inizia il viaggio di Dante nell’Inferno. Ma il 25 marzo è anche una data che concentra una quantità di talento musicale che non ha eguali in nessun altro giorno dell’anno: in questa data sono nate tre delle voci più grandi della storia della musica mondiale — la più grande cantante italiana, la regina del soul americano e il baronetto del pop-rock britannico — oltre al più leggendario direttore d’orchestra di tutti i tempi.

I personaggi famosi nati il 25 marzo appartengono al segno dell’Ariete. Scopriamo tutti i vip nati il 25 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 25 marzo

Mina: la voce più grande della musica italiana

Mina, nata come Anna Maria Mazzini a Busto Arsizio il 25 marzo 1940, nel 2026 compie 86 anni. È la più grande cantante della storia della musica italiana — e una delle voci più straordinarie che il mondo abbia mai ascoltato. Nessun aggettivo è sufficiente per descrivere la sua voce: potente, cristallina, duttile, capace di passare dal sussurro più intimo all’urlo più liberatorio, dal jazz al pop, dalla lirica al rock, con una naturalezza che nessun’altra cantante ha mai eguagliato.

La sua carriera è un monumento della cultura italiana. Dagli esordi alla fine degli anni Cinquanta con Nessuno e Tintarella di luna, alla stagione d’oro degli anni Sessanta con Se telefonando (scritta da Ennio Morricone), E se domani, Brava, Un anno d’amore, fino ai capolavori degli anni successivi: Grande, grande, grande, Amor mio, L’importante è finire, Ancora ancora ancora e la devastante Parole parole in duetto con Alberto Lupo. Ogni canzone è un capitolo della storia d’Italia.

Nel 1978 Mina prese la decisione più clamorosa della storia dello spettacolo italiano: si ritirò dalle scene e dalla vita pubblica, scomparendo completamente. Da allora non ha più rilasciato interviste, non si è più fatta fotografare, non è più apparsa in televisione. Ma non ha mai smesso di cantare: dalla sua casa di Lugano, in Svizzera, ha continuato a pubblicare album — uno o due all’anno, con una regolarità impressionante — che hanno venduto milioni di copie, dimostrando che la sua voce è eterna. Il suo duetto con Celentano, il progetto MinaCelentano, ha prodotto dischi che sono andati al numero uno delle classifiche italiane anche negli anni Duemila.

Mina è più di una cantante: è un mito, un mistero, un’entità culturale che trascende la musica. La sua scelta di vivere nell’ombra l’ha resa ancora più leggendaria: in un’epoca di sovraesposizione, Mina ha dimostrato che il silenzio può essere più potente di qualsiasi apparizione. La Tigre di Cremona — cresciuta a Cremona anche se nata a Busto Arsizio — resta la voce che ogni italiano ha nel cuore.

Arturo Toscanini: il direttore d’orchestra più grande della storia

Arturo Toscanini (1867-1957), nato a Parma il 25 marzo, è stato il più grande direttore d’orchestra della storia della musica. Il suo nome è sinonimo di perfezione, rigore assoluto e genio interpretativo. Per quasi sette decenni, Toscanini dominò la scena musicale mondiale con un’autorità e una passione che lo resero il direttore più amato, temuto e rispettato del pianeta.

Diresse la Scala di Milano (di cui fu direttore artistico dal 1898 al 1903 e dal 1921 al 1929), il Metropolitan Opera di New York, la New York Philharmonic e la NBC Symphony Orchestra, creata appositamente per lui. Le sue interpretazioni di Verdi, Puccini, Beethoven, Brahms e Wagner sono considerate i riferimenti assoluti del repertorio sinfonico e operistico. Toscanini fu anche un uomo di profonde convinzioni politiche: antifascista convinto, rifiutò di dirigere l’inno fascista Giovinezza e lasciò l’Italia per protesta contro il regime di Mussolini, trasferendosi negli Stati Uniti dove divenne un simbolo della libertà artistica e politica.

Tina Anselmi: la prima donna ministro d’Italia

Tina Anselmi (1927-2016), nata a Castelfranco Veneto il 25 marzo, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Ministro della Repubblica Italiana, come Ministra della Sanità nel 1976 nel governo Andreotti. Ma la sua vita è molto più di un primato politico.

Giovanissima, durante la Seconda Guerra Mondiale, Anselmi fu staffetta partigiana nella Resistenza con il nome di battaglia “Gabriella”. Dopo la guerra, dedicò la sua vita alla politica e ai diritti delle donne e dei lavoratori. Come Ministra della Sanità istituì il Servizio Sanitario Nazionale (1978), uno dei più grandi traguardi sociali della storia della Repubblica italiana. Fu anche presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2, la loggia massonica segreta di Licio Gelli, un’indagine coraggiosa che mise in luce i legami occulti tra politica, finanza e servizi segreti. Anselmi è un simbolo di coraggio civile e di impegno per la democrazia.

Gigi Reder: Filini, il ragioniere più amato d’Italia

Gigi Reder (1928-1998), nato come Luigi Reder a Napoli il 25 marzo, è stato l’attore che ha dato vita a uno dei personaggi più amati della commedia italiana: il ragioniere Filini nella saga di Fantozzi con Paolo Villaggio. Filini — il collega ottimista, organizzatore di gite aziendali disastrose e compagno di sventure del rag. Ugo Fantozzi — è entrato nel lessico quotidiano degli italiani.

Reder era un attore di grande talento che aveva alle spalle una lunga carriera teatrale e cinematografica, ma fu il ruolo di Filini a regalargli l’immortalità comica. La sua espressione perennemente entusiasta e il suo rapporto con Fantozzi — un’amicizia tragicomica tra perdenti — sono tra le cose più divertenti e tenere del cinema italiano.

Donato Carrisi: il maestro italiano del thriller

Donato Carrisi, nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 25 marzo 1973, nel 2026 compie 53 anni. È lo scrittore di thriller più venduto d’Italia e uno dei più apprezzati a livello internazionale. Il suo romanzo d’esordio, Il suggeritore (2009), fu un caso editoriale che lo consacrò immediatamente come il nuovo maestro del genere. Sono seguiti Il tribunale delle anime, L’ipotesi del male, La ragazza nella nebbia (da cui ha diretto anche il film con Toni Servillo e Jean Reno), La casa delle voci e L’educazione delle farfalle.

Carrisi è un orgoglio pugliese: nato a Martina Franca, nella Valle d’Itria, porta con sé il fascino oscuro e la profondità narrativa della terra del Sud. I suoi romanzi, tradotti in oltre 30 lingue, hanno venduto milioni di copie nel mondo. Come regista, ha diretto anche L’uomo del labirinto (con Dustin Hoffman) e Io sono l’abisso, confermandosi un narratore capace di lavorare con le immagini quanto con le parole.

Federico Rampini: il giornalista che racconta il mondo

Federico Rampini, nato a Genova il 25 marzo 1956, nel 2026 compie 70 anni. Giornalista, scrittore e editorialista del Corriere della Sera, è uno dei più influenti commentatori di politica internazionale ed economia globale in Italia. Dopo anni come corrispondente da San Francisco, Pechino e New York per la Repubblica, Rampini ha costruito una carriera da intellettuale pubblico con decine di libri bestseller che spiegano agli italiani i cambiamenti geopolitici del mondo, dalla Cina all’America, dalla globalizzazione alla crisi delle democrazie.

Celebrities internazionali nate il 25 marzo

Nati il 25 marzo: da Mina a Elton John, vip e celebrities famosi

Elton John: il baronetto del pianoforte

Elton John, nato come Reginald Kenneth Dwight a Pinner, nel Middlesex, il 25 marzo 1947, nel 2026 compie 79 anni. È uno dei musicisti più venduti della storia, con oltre 300 milioni di dischi venduti nel mondo, e uno degli artisti che hanno definito il suono del pop-rock dagli anni Settanta a oggi.

Your Song, Rocket Man, Crocodile Rock, Bennie and the Jets, Don’t Let the Sun Go Down on Me, I’m Still Standing, Can You Feel the Love Tonight (dal Re Leone), Sorry Seems to Be the Hardest Word: il suo repertorio è un jukebox dei sentimenti dell’umanità. La collaborazione con il paroliere Bernie Taupin è una delle più longeve e prolifiche della storia della musica pop.

Insignito del titolo di Sir dalla Regina Elisabetta II, Elton John è anche un attivista per i diritti LGBTQ+ e contro l’AIDS con la sua Elton John AIDS Foundation. Il biopic Rocketman (2019) con Taron Egerton ha raccontato la sua vita straordinaria al cinema. Il suo Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-2023) è stato il tour d’addio più lungo e di maggior incasso della storia della musica dal vivo.

Aretha Franklin: la regina del soul

Aretha Franklin (1942-2018), nata a Memphis, nel Tennessee, il 25 marzo, è stata la Regina del Soul — un titolo che nessun’altra cantante ha mai potuto rivendicare. La sua voce — potente, graffiante, spirituale, carica di tutta la storia del gospel e del blues afroamericano — è stata dichiarata dalla rivista Rolling Stone la più grande voce della storia della musica.

Respect (1967) — originariamente di Otis Redding, ma completamente reinventata da Franklin — divenne l’inno del movimento per i diritti civili e del femminismo. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain of Fools, Think, I Say a Little Prayer: ogni canzone è un monumento. Con 18 Grammy Awards e la prima donna ammessa nella Rock and Roll Hall of Fame (1987), Aretha Franklin è stata molto più di una cantante: è stata la voce della libertà americana. Cantò ai funerali di Martin Luther King e all’insediamento di Barack Obama.

Sarah Jessica Parker: Carrie Bradshaw e oltre

Sarah Jessica Parker, nata a Nelsonville, in Ohio, il 25 marzo 1965, nel 2026 compie 61 anni. Attrice e produttrice, è diventata un’icona culturale mondiale interpretando Carrie Bradshaw nella serie Sex and the City (1998-2004 e sequel And Just Like That) — la giornalista newyorkese ossessionata dalla moda, dall’amore e dalle Manolo Blahnik che ha cambiato per sempre il modo in cui le donne si raccontano in televisione.

Parker ha vinto 4 Golden Globe per il ruolo e ha trasformato Carrie in un simbolo di indipendenza femminile, di stile e di ironia. Oltre alla recitazione, ha creato il brand di profumi e calzature SJP Collection ed è una delle produttrici più influenti della televisione americana.

Altre star internazionali del 25 marzo

Jim Lovell (1928), astronauta americano, comandante della missione Apollo 13 — “Houston, we’ve had a problem” — che sopravvisse al più drammatico incidente della storia spaziale, interpretato da Tom Hanks nel film di Ron Howard

David Lean (1908-1991), regista britannico, autore di Lawrence d’Arabia e Il ponte sul fiume Kwai, due dei film più grandiosi della storia del cinema, vincitore di 2 Oscar come miglior regista

Béla Bartók (1881-1945), compositore e pianista ungherese, uno dei giganti della musica del Novecento, pioniere dell’etnomusicologia e autore di opere che hanno rivoluzionato il linguaggio musicale moderno

Nati il 25 marzo: l’Ariete delle voci eterne

Il 25 marzo è la data più musicale dell’intero calendario. Nel giorno del Dantedì, che celebra il più grande poeta italiano, nascono le voci che hanno cantato l’anima del mondo. Mina è la voce dell’Italia, il mistero che dal silenzio della Svizzera continua a emozionare milioni di persone. Aretha Franklin è la voce dell’America, il grido di libertà e di respect che ha cambiato la storia. Elton John è la voce universale del pop, il baronetto che ha trasformato il pianoforte in un’arma di gioia. Arturo Toscanini ha diretto le orchestre più grandi del mondo con la stessa passione con cui ha sfidato il fascismo.

In Italia, Tina Anselmi ha aperto le porte della politica alle donne con il coraggio di una partigiana. Gigi Reder ci ha fatto ridere con la tenerezza di Filini. Donato Carrisi — il nostro orgoglio pugliese di Martina Franca — ha portato il thriller italiano nel mondo. Una data che è pura musica, coraggio e bellezza.