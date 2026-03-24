Nati il 24 marzo: da Dario Fo a Steve McQueen, vip e celebrities famosi

Il 24 marzo è una data che nel 2026 assume un significato storico: si celebra il centenario della nascita di Dario Fo, il giullare che vinse il Premio Nobel per la Letteratura. Ma il 24 marzo è anche il compleanno del primo Presidente della Repubblica Italiana, del re del cool di Hollywood, del più grande illusionista della storia e dello scienziato più geniale della televisione. Una concentrazione di talento, carisma e genio che rende questa data una delle più ricche dell’intero calendario.

I personaggi famosi nati il 24 marzo appartengono al segno dell’Ariete, il segno dell’audacia e della creatività dirompente. Scopriamo tutti i vip nati il 24 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 24 marzo

Dario Fo: cento anni del giullare Nobel che fece tremare il potere

Dario Fo (1926-2016), nato a Sangiano, in provincia di Varese, il 24 marzo, è stato drammaturgo, attore, regista, pittore, scenografo e Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. Oggi, 24 marzo 2026, si celebra il centenario della sua nascita: la Rai dedica un’intera giornata di programmazione speciale, il Teatro Sistina di Roma ospita una serata con artisti e amici, e in oltre 100 Paesi del mondo sono previsti eventi in suo onore. L’Accademia di Svezia lo premiò con una motivazione che è un capolavoro in sé: “Seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere e restituisce la dignità agli oppressi”.

La sua opera più celebre, Mistero Buffo (1969), è un one-man show di teatro popolare che reinventa i misteri medievali in chiave satirica e politica — lo spettacolo teatrale più rappresentato al mondo nella storia del teatro contemporaneo. Morte accidentale di un anarchico(1970), ispirato alla morte di Giuseppe Pinelli, è una farsa politica che denuncia i depistaggi di Stato con la forza della risata. Non si paga! Non si paga!, Coppia aperta, quasi spalancata e decine di altre commedie hanno fatto il giro del mondo.

Fo era un artista totale: scriveva, recitava, dipingeva, costruiva scenografie, inventava lingue (il suo grammelot, un linguaggio onomatopeico universale, è una delle invenzioni teatrali più geniali del Novecento). Al suo fianco, per tutta la vita, la moglie Franca Rame — attrice, autrice e militante politica — che fu la sua compagna artistica e umana in un sodalizio unico nella storia del teatro. Il Nobel a Dario Fo fu un riconoscimento al teatro come forma d’arte viva, popolare e rivoluzionaria.

Luigi Einaudi: il primo presidente della Repubblica

Luigi Einaudi (1874-1961), nato a Carrù, in provincia di Cuneo, il 24 marzo, è stato economista, giornalista, accademico e il primo Presidente della Repubblica Italiana eletto dal Parlamento (1948-1955). Il suo nome è sinonimo di rigore, competenza e sobrietà — valori che incarnò durante la ricostruzione dell’Italia nel secondo dopoguerra.

Come Governatore della Banca d’Italia e poi come ministro del Bilancio nel governo De Gasperi, Einaudi fu l’artefice della stabilizzazione economica italiana con la cosiddetta “linea Einaudi” che bloccò l’inflazione e gettò le basi del miracolo economico. Liberale convinto, intellettuale di rara profondità, collaboratore de La Stampa e del Corriere della Sera, Einaudi lasciò un’eredità di pensiero economico e politico che influenza ancora oggi il dibattito italiano. Il suo nome vive anche nell’editore Giulio Einaudi, suo figlio, che fondò la casa editrice Einaudi, una delle più prestigiose d’Italia.

Giorgio Gori: da Mediaset a sindaco di Bergamo

Giorgio Gori, nato a Bergamo il 24 marzo 1960, nel 2026 compie 66 anni. Giornalista, produttore televisivo e politico, è stato direttore di Canale 5 e di Italia 1, ha fondato la casa di produzione Magnolia (che ha creato format come L’Isola dei Famosi, Masterchef Italia e Pechino Express) e dal 2014 è sindaco di Bergamo, dove ha guidato la città anche durante il periodo drammatico del Covid-19, quando Bergamo divenne il simbolo della tragedia pandemica italiana. Sposato dal 1995 con la giornalista Cristina Parodi, Gori rappresenta una figura di manager televisivo passato alla politica con risultati concreti.

Corrado Formigli: il giornalista di Piazzapulita

Corrado Formigli, nato a Napoli il 24 marzo 1968, nel 2026 compie 58 anni. Giornalista, autore e conduttore televisivo, è il volto di Piazzapulita su La7 dal 2011, uno dei programmi di approfondimento politico e sociale più seguiti della televisione italiana. Il suo stile — diretto, incalzante, attento ai fatti — lo ha reso un punto di riferimento per il giornalismo d’inchiesta televisivo. Ha lavorato a Tempo Realein Rai, Moby Dick su Mediaset e Sky TG24 prima di approdare a La7, dove ha trovato la sua dimensione ideale.

Enzo Decaro: l’anima sensibile della Smorfia

Enzo Decaro, nato a Portici, in provincia di Napoli, il 24 marzo 1958, nel 2026 compie 68 anni. Attore, regista e sceneggiatore, è stato il terzo componente de La Smorfiacon Massimo Troisi e Lele Arena — il trio comico napoletano che rivoluzionò la comicità italiana alla fine degli anni Settanta con sketch geniali, surreali e poetici che ancora oggi sono considerati tra le vette dell’umorismo italiano.

Dopo lo scioglimento del trio, Decaro ha costruito una solida carriera come attore teatrale, cinematografico e televisivo, con una sensibilità e una profondità che lo distinguono nel panorama dello spettacolo italiano. Il suo legame con Troisi — un’amicizia fraterna spezzata troppo presto — resta uno dei ricordi più commoventi della cultura napoletana.

Giulia Lazzarini: la grande signora del Piccolo Teatro

Giulia Lazzarini, nata a Milano il 24 marzo 1934, nel 2026 compie 92 anni. Attrice teatrale tra le più grandi della storia del teatro italiano, è stata per decenni la prima attrice del Piccolo Teatro di Milano diretto da Giorgio Strehler. Il suo rapporto con Strehler — artistico e sentimentale — ha prodotto interpretazioni leggendarie che hanno fatto la storia del teatro europeo. Nel 2015, a 81 anni, ha vinto il David di Donatello come miglior attrice per Mia madre di Nanni Moretti, dimostrando che il talento vero non conosce età.

Celebrities internazionali nate il 24 marzo

Steve McQueen: il re del cool

Steve McQueen (1930-1980), nato a Beech Grove, in Indiana, il 24 marzo, è stato l’attore più cool della storia di Hollywood. Soprannominato “The King of Cool”, McQueen incarnava un ideale di mascolinità americana fatta di sguardi intensi, poche parole, moto veloci e un carisma magnetico che nessun attore ha mai replicato.

Bullitt (1968), con la più famosa scena di inseguimento in auto della storia del cinema per le strade di San Francisco. La grande fuga (1963), dove salta il reticolato in motocicletta — un’immagine che è diventata un’icona della cultura pop. I magnifici sette (1960), Papillon (1973), L’inferno di cristallo (1974), L’affare Thomas Crown (1968): ogni film è un classico, e in ognuno McQueen porta quella combinazione unica di durezza e vulnerabilità che lo rende irresistibile. Appassionato di corse automobilistiche, gareggiò realmente in competizioni professionistiche. La sua morte a soli 50 anni, per un mesotelioma, privò il cinema del suo eroe più autentico.

Jim Parsons: lo Sheldon Cooper che ha conquistato il mondo

Jim Parsons, nato a Houston, in Texas, il 24 marzo 1973, nel 2026 compie 53 anni. Attore americano, ha creato uno dei personaggi televisivi più iconici del XXI secolo: Sheldon Cooper nella serie The Big Bang Theory (2007-2019). Il fisico teorico geniale, socialmente disastroso, ossessivamente metodico e involontariamente comico di Sheldon è diventato un fenomeno culturale globale.

Parsons ha vinto 4 Emmy Awards e un Golden Globe per il ruolo — il numero più alto di premi per un attore in una comedy nella storia della televisione. Il suo catchphrase“Bazinga!” è entrato nel linguaggio comune in tutto il mondo. Ha poi prodotto e narrato lo spin-off Young Sheldon. Fuori dal set, Parsons è un attore teatrale premiato a Broadway e un attivista per i diritti LGBTQ+.

Jessica Chastain: l’attrice che non si arrende mai

Jessica Chastain, nata a Sacramento, California, il 24 marzo 1977, nel 2026 compie 49 anni. Attrice e produttrice, è una delle interpreti più rispettate di Hollywood. Ha vinto l’Oscar come miglior attrice per Gli occhi di Tammy Faye (2021) e ha ricevuto nomination per Zero Dark Thirty(2012), dove interpretava l’agente CIA che ha dato la caccia a Bin Laden. The Help, Interstellar, Molly’s Game e Scene da un matrimonio confermano una versatilità rara. Chastain è anche un’attivista per la parità salariale e i diritti delle donne nell’industria cinematografica.

Tommy Hilfiger: lo stile americano nel mondo

Tommy Hilfiger, nato a Elmira, nello stato di New York, il 24 marzo 1951, nel 2026 compie 75 anni. Stilista e imprenditore, ha creato uno dei brand di moda più riconoscibili al mondo. Il marchio Tommy Hilfiger è sinonimo dello stile preppy americano: classico, sportivo, accessibile e fresco, con i suoi inconfondibili colori rosso, bianco e blu. Ha vestito generazioni di giovani americani e ha saputo reinventarsi negli anni, collaborando con artisti come Gigi Hadid e mantenendo il brand al centro della moda contemporanea.

Harry Houdini: il mago che sfidava la morte

Harry Houdini (1874-1926), nato come Erik Weisz a Budapest il 24 marzo, è stato il più grande illusionista e escapista della storia. Le sue fughe impossibili — da camicie di forza sospese a decine di metri d’altezza, da casse sigillate gettate in fiumi gelati, da celle di massima sicurezza — lo resero la star più famosa del vaudeville americano e un mito della cultura pop mondiale. Il suo nome è diventato sinonimo di magia e di sfida all’impossibile. Houdini fu anche un feroce debunker dei medium e dei falsi spiritisti, dedicando gli ultimi anni della sua vita a smascherare le frodi paranormali.

Altre star internazionali del 24 marzo

Kelly LeBrock (1960), attrice e modella americana, la Signora in Rosso nell’omonimo film del 1984 con Gene Wilder, e protagonista di Weird Science di John Hughes, icona di bellezza degli anni Ottanta

Lara Flynn Boyle (1970), attrice americana, la misteriosa Donna Hayward in Twin Peaks di David Lynch e protagonista di The Practice, volto simbolo del fascino oscuro della televisione degli anni Novanta

Nati il 24 marzo: l’Ariete tra Nobel e magia

Il 24 marzo è una data che concentra un’energia creativa rara. Dario Fo ha trasformato il teatro in arma di denuncia e poesia, vincendo il Nobel come giullare del popolo. Luigi Einaudi ha costruito le fondamenta economiche dell’Italia repubblicana. Steve McQueen ha insegnato al mondo che il cool non si recita, si è. Jim Parsons ha reso un fisico teorico il personaggio più amato della televisione. Jessica Chastainha dimostrato che il talento e la determinazione non hanno limiti. Harry Houdini ha sfidato la morte e svelato le bugie dei ciarlatani. E Enzo Decaro ci ricorda che la comicità napoletana — quella di Troisi e della Smorfia — è una delle cose più preziose che l’Italia abbia regalato al mondo.

Una data da Ariete autentico: coraggio, genio e la voglia irresistibile di cambiare le regole del gioco.