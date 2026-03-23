Nati il 23 marzo: da Franco Battiato a Ugo Tognazzi, vip e celebrities famosi

Il 23 marzo è una data che brilla di luce propria nel calendario italiano. In questo giorno sono nati due dei più grandi artisti che l’Italia abbia mai prodotto: il musicista-filosofo che ha portato la metafisica nella musica pop e l’attore che ha trasformato la commedia in poesia cinematografica. Ma il 23 marzo è anche il compleanno del rapper napoletano più ascoltato del momento, del cantautore che ha fatto tremare Sanremo e di icone del cinema e della televisione che hanno segnato epoche intere.

I personaggi famosi nati il 23 marzo appartengono al segno dell’Ariete, il segno dell’energia creativa e della passione. Scopriamo tutti i vip nati il 23 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 23 marzo

Franco Battiato: il maestro che cercava i centri di gravità permanente

Franco Battiato (1945-2021), nato a Ionia (oggi Riposto), in provincia di Catania, il 23 marzo, è stato il musicista più inclassificabile, visionario e amato della storia della musica italiana. Nessun artista italiano ha attraversato così tanti generi — dalla canzone pop alla musica elettronica, dall’avanguardia al prog, dalla musica classica alla world music, dall’opera lirica al rock — mantenendo sempre una coerenza interiore che rendeva ogni suo disco un viaggio dell’anima.

Gli anni Ottanta lo consacrarono con una serie di capolavori pop che sono entrati nel DNA della cultura italiana: La voce del padrone (1981) — il primo disco italiano a superare il milione di copie — conteneva Centro di gravità permanente, Bandiera bianca e Cuccuruccucù Paloma. L’arca di Noèregalò Voglio vederti danzare e L’era del cinghiale bianco. E poi Prospettiva Nevski, Summer on a Solitary Beach, E ti vengo a cercare, La stagione dell’amore, La cura — la dichiarazione d’amore più bella e universale della musica italiana contemporanea.

Ma ridurre Battiato ai suoi successi pop sarebbe un errore imperdonabile. Prima dei dischi d’oro, negli anni Settanta, fu un pioniere della musica elettronica e sperimentale con album come Fetus, Pollution e Sulle corde di Aries che anticiparono di decenni le tendenze internazionali. Negli anni Novanta e Duemila esplorò la musica sacra, la mistica sufi, la filosofia orientale e composè opere liriche come Gilgameshe Il cavaliere dell’intelletto. Diresse anche film come Perduto amor e Musikanten, e fu un pittore apprezzato.

Il suo rapporto con il filosofo Manlio Sgalambro, che scrisse i testi di molte delle sue canzoni più profonde, creò un sodalizio unico nella storia della musica: un musicista e un filosofo che insieme trasformavano concetti metafisici in canzoni pop. Battiato fu anche brevemente assessore al Turismo della Regione Siciliana (2012-2013), portando la sua visione non convenzionale anche nella politica. La sua morte il 18 maggio 2021 a Milo, sull’Etna, ha lasciato un vuoto incolmabile nella cultura italiana. Franco Battiatonon era un cantante: era un cercatore, un mistico, un artista totale che ha insegnato a milioni di italiani che la musica pop può essere anche filosofia, poesia e preghiera.

Ugo Tognazzi: il genio della commedia italiana

Ugo Tognazzi (1922-1990), nato a Cremona il 23 marzo, è stato uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano e uno dei quattro colonnelli della commedia all’italiana— insieme a Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Tognazzi era il più sottile, il più crudele, il più imprevedibile dei quattro: nei suoi personaggi si nascondeva sempre un fondo di amarezza e di verità che rendeva ogni risata un po’ inquietante.

La sua filmografia è un monumento: La grande abbuffata(1973) di Marco Ferreri, scandaloso apologo sulla società dei consumi dove quattro uomini decidono di mangiare fino a morire; Amici miei (1975) di Mario Monicelli, il film che ha inventato la parola “supercazzola” e che racconta l’amicizia maschile con una comicità feroce e malinconica; Il vizietto(La cage aux folles, 1978), dove la sua interpretazione di una coppia omosessuale con Michel Serrault fu rivoluzionaria per l’epoca e divenne un successo mondiale; La tragedia di un uomo ridicolo (1981) di Bernardo Bertolucci, che gli valse il premio come miglior attore a Cannes.

Tognazzi era anche un grande appassionato di cucina — la sua passione per i fornelli era leggendaria e anticipò di decenni la cultura del food in televisione. Il suo libro L’abbuffone è un classico della letteratura gastronomica italiana. Un uomo di cultura immensa, ironia tagliente e talento sconfinato.

Geolier: la voce di Secondigliano che ha conquistato l’Italia

Geolier, nato come Emanuele Palumbo a Napoli il 23 marzo 2000, nel 2026 compie 26 anni. È il rapper e cantautore napoletano che negli ultimi anni ha rivoluzionato la scena musicale italiana, portando il rap napoletano al centro delle classifiche nazionali con un suono che mescola il dialetto partenopeo con le sonorità del trap e dell’R&B internazionale.

Cresciuto a Secondigliano, uno dei quartieri più difficili di Napoli, Geolier ha trasformato la sua esperienza di vita in musica autentica che parla a milioni di giovani. Il suo album Il coraggio dei bambini (2023) è stato un successo clamoroso, e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con I p’ me, tu p’ te lo ha consacrato a livello nazionale — il brano, cantato interamente in napoletano, ha raggiunto il secondo posto in classifica e ha dominato le piattaforme di streaming per mesi. Geolier è la dimostrazione che Napoli, dopo Pino Daniele, continua a produrre artisti capaci di parlare al mondo intero dalla propria lingua e dalla propria strada.

Alain Elkann: lo scrittore tra New York, Torino e il mondo

Alain Elkann, nato a New York il 23 marzo 1950, nel 2026 compie 76 anni. Scrittore, giornalista e intellettuale poliglotta — francese di padre, italiano di madre, americano di nascita, ebreo di religione — Elkann è una delle figure più raffinate e cosmopolite della cultura italiana contemporanea. Ha pubblicato oltre trenta romanzi e i suoi libri sono tradotti in numerose lingue.

Per il grande pubblico il suo nome è legato alla famiglia Agnelli: dal 1981 al 1996 è stato sposato con Margherita Agnelli, figlia dell’Avvocato, e dalla loro unione sono nati John, Lapo e Ginevra Elkann — tre figure centrali nell’industria, nella moda e nel cinema italiano. Le sue celebri interviste del lunedì su La Stampa, dove conversa con personalità della cultura e della politica mondiale, sono diventate un appuntamento fisso per i lettori del quotidiano torinese.

Serena Grandi: la diva del cinema italiano

Serena Grandi, nata come Serena Faggioli a Bologna il 23 marzo 1958, nel 2026 compie 68 anni. Attrice e icona del cinema italiano degli anni Ottanta, è stata una delle figure più sensuali e provocatorie del grande schermo. Il suo ruolo in La signora della notte (1986) di Tinto Brass la consacrò come una delle attrici più audaci del cinema europeo. Ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017, rivelando al grande pubblico una donna ironica, fragile e autentica.

Corinne Cléry: dalla Bond Girl al cuore dell’Italia

Corinne Cléry, nata a Parigi il 23 marzo 1950, nel 2026 compie 76 anni. Attrice francese naturalizzata italiana, diventò famosa nel mondo come Bond Girl in Moonraker – Operazione spazio (1979) al fianco di Roger Moore. Ma è in Italia che Cléry ha costruito la sua seconda vita: dalla partecipazione a film italiani alla televisione, diventando un volto familiare e amato del piccolo schermo con apparizioni in reality come L’isola dei famosi e numerosi programmi Rai e Mediaset.

Valentino Picone: la metà comica di Ficarra e Picone

Valentino Picone, nato a Palermo il 23 marzo 1972, nel 2026 compie 54 anni. Attore e comico, è la metà del duo comico Ficarra e Picone, uno dei più amati e di successo della comicità italiana contemporanea. Dal palco di Zelig alla conduzione di Striscia la Notizia (per 15 anni dietro il bancone, dal 2005 al 2020), passando per film campioni d’incasso come La matassa, Andiamo a quel paese e Il primo Natale, Ficarra e Picone hanno portato la comicità siciliana al centro della cultura pop italiana.

Andrea Dovizioso: il pilota della costanza

Andrea Dovizioso, nato a Forlì il 23 marzo 1986, nel 2026 compie 40 anni. Pilota motociclistico, è stato tre volte vicecampione del mondo MotoGP (2017, 2018, 2019) con la Ducati, l’unico pilota capace di sfidare il dominio di Marc Márquez in quegli anni. Con 15 vittorie in MotoGP e un Campionato del Mondo 125cc nel 2004, Dovizioso è uno dei piloti italiani più vincenti della storia del motociclismo. Il suo stile di guida intelligente, la sua costanza e la capacità di gestire le gomme lo resero un avversario temibile su ogni circuito.

Celebrities internazionali nate il 23 marzo

Keri Russell: da Felicity alla spia più cool della TV

Keri Russell, nata a Fountain Valley, California, il 23 marzo 1976, nel 2026 compie 50 anni. Attrice americana, diventò una star con il ruolo della protagonista nella serie Felicity(1998-2002), che le valse un Golden Globe. Ma è con The Americans (2013-2018) — dove interpretava la spia del KGB Elizabeth Jennings sotto copertura nell’America di Reagan — che Russell ha raggiunto la consacrazione critica assoluta. La serie è considerata una delle migliori della storia della televisione americana. Più recentemente ha recitato come leader della Resistenza in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e continua a essere una delle attrici più rispettate di Hollywood.

Erich Fromm: il filosofo dell’amore e della libertà

Erich Fromm (1900-1980), nato a Francoforte sul Meno il 23 marzo, è stato uno dei più grandi psicoanalisti e filosofi del Novecento. Il suo libro L’arte di amare (1956) è uno dei testi più venduti e influenti della storia della saggistica mondiale: un saggio che analizza l’amore non come sentimento passivo ma come arte attiva che richiede conoscenza, sforzo e pratica.

Fuga dalla libertà (1941) analizzava le ragioni psicologiche dell’ascesa del nazismo e del totalitarismo, spiegando perché le persone rinunciano alla libertà per paura della solitudine. Avere o essere? (1976) poneva la domanda fondamentale della società dei consumi. Il pensiero di Fromm — che univa Marx e Freud, psicoanalisi e sociologia, filosofia orientale e umanesimo occidentale — resta attualissimo in un mondo che ha ancora bisogno di capire che cos’è davvero l’amore e la libertà.

Joan Crawford: la diva spietata di Hollywood

Joan Crawford (1904-1977), nata a San Antonio, in Texas, il 23 marzo, è stata una delle star più grandi e temute della Golden Age di Hollywood. Vinse l’Oscar come miglior attrice per Il romanzo di Mildred (Mildred Pierce, 1945) e la sua carriera durò quasi cinquant’anni, dai film muti degli anni Venti al cinema degli anni Settanta. La sua rivalità con Bette Davis — raccontata nella serie Feudcon Jessica Lange e Susan Sarandon — è una delle più leggendarie della storia dello spettacolo.

Michael Haneke: il regista che disturba la coscienza

Michael Haneke, nato a Monaco di Baviera il 23 marzo 1942, nel 2026 compie 84 anni. Regista e sceneggiatore austriaco, è il cineasta che più di ogni altro ha usato il cinema come strumento di analisi spietata della società borghese europea. Ha vinto 2 Palme d’Oro a Cannes — con Il nastro bianco (2009) e Amour (2012, che gli valse anche la nomination all’Oscar come miglior film). Funny Games, Caché e La pianista sono opere che sfidano e disturbano lo spettatore con una potenza intellettuale rara.

Altre star internazionali del 23 marzo

Wernher von Braun (1912-1977), ingegnere aerospaziale tedesco naturalizzato americano, il padre del programma spaziale NASA che portò l’uomo sulla Luna con il razzo Saturn V — una delle figure più geniali e controverse del XX secolo

Chaka Khan (1953), cantante americana, la “Queen of Funk”, 10 Grammy Awards, voce leggendaria di I’m Every Woman e Ain’t Nobody, una delle voci più potenti della storia della musica black

Nati il 23 marzo: l’Ariete tra filosofia e musica

Il 23 marzo è una data che brucia di passione e creatività. Franco Battiato ha cercato i centri di gravità permanente e ha trovato la cura per l’anima di milioni di italiani. Ugo Tognazzi ha riso della società italiana con una ferocia che faceva male e bene allo stesso tempo. Geolier racconta Secondigliano al mondo con un napoletano che diventa lingua universale. Alain Elkann ha costruito un ponte culturale tra l’Europa e l’America con i suoi romanzi e le sue interviste. Erich Fromm ha spiegato che amare è un’arte da imparare. Joan Crawford ha dominato Hollywood con una volontà di ferro. E Keri Russell ha dimostrato che un’attrice può essere insieme dolce e letale.

Una data da Ariete autentico: fuoco interiore, visione e il coraggio di non fermarsi mai alle apparenze.