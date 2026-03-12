Nati il 12 marzo: da Gabriele D’Annunzio a Liza Minnelli, vip e celebrities famosi

Il 12 marzo è una data che unisce poesia, industria, cinema e letteratura in un mix esplosivo. In questo giorno sono nati il poeta-soldato che ha incarnato il mito dell’Italia eroica, il capitano d’industria più potente della storia italiana, l’attrice che ha portato il musical a livelli di perfezione assoluta, lo scrittore che ha inventato la Beat Generation e una star della musica belga che ha conquistato il mondo intero.

I personaggi famosi nati il 12 marzo appartengono al segno dei Pesci, il segno della passione e della creatività senza confini. Scopriamo tutti i vip nati il 12 marzo, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 12 marzo

Gabriele D’Annunzio: il Vate d’Italia

Gabriele D’Annunzio (1863-1938), nato a Pescara il 12 marzo, è stato il più grande poeta e letterato italiano tra Ottocento e Novecento, un personaggio che ha trasformato la propria vita in un’opera d’arte totale. Poeta, romanziere, drammaturgo, giornalista, eroe di guerra e avventuriero politico, D’Annunzio ha incarnato come nessun altro il mito dell’esteta e del superuomo nella cultura italiana.

I suoi romanzi — Il piacere, L’innocente, Il trionfo della morte, Il fuoco — hanno definito il decadentismo italiano. Le sue poesie, dalle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi alla celeberrima La pioggia nel pineto, sono tra i vertici della lirica italiana. Ma D’Annunzio fu anche un eroe di guerra: durante la Prima guerra mondiale compì imprese leggendarie come il volo su Vienna del 1918, in cui lanciò volantini tricolori sulla capitale nemica, e la beffa di Buccari.

Dopo la guerra, guidò l’occupazione di Fiume (1919-1920), un’impresa audace che anticipò molti aspetti della politica del Novecento. Il suo Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, sul lago di Garda, è oggi uno dei musei più visitati d’Italia, un monumento alla sua vita straordinaria e al suo gusto per la bellezza e l’eccesso. D’Annunzio è stato anche un innovatore della lingua italiana, coniando neologismi come “tramezzino”, “scudetto” e “velivolo” che usiamo ancora oggi.

Gianni Agnelli: l’Avvocato, il re dell’industria italiana

Gianni Agnelli (1921-2003), nato a Torino il 12 marzo, è stato il più potente e carismatico imprenditore della storia italiana. Per oltre mezzo secolo, come presidente della FIAT, ha guidato l’azienda che era il motore dell’economia italiana e ha incarnato un’idea di potere, eleganza e stile che lo ha reso un’icona mondiale.

L’Avvocato — come veniva chiamato per la sua laurea in giurisprudenza — era molto più di un industriale: era il volto stesso dell’Italia nel mondo, un uomo il cui stile personale — l’orologio portato sopra il polsino della camicia, la cravatta annodata in modo volutamente imperfetto, l’abbronzatura perenne — ha definito un’estetica imitata da generazioni di italiani. Amico di presidenti americani, di Henry Kissinger e dei potenti del mondo, proprietario della Juventus e di un impero che spaziava dall’auto ai giornali (La Stampa), Agnelli ha rappresentato per decenni l’Italia del potere e del glamour.

Beppe Fiorello: il volto delle grandi storie italiane

Beppe Fiorello, nato a Catania il 12 marzo 1969, nel 2026 compie 57 anni. Attore tra i più apprezzati della televisione e del cinema italiano, fratello minore del celebre Rosario, ha costruito una carriera solida interpretando figure reali della storia italiana in film e fiction di grande impatto. Da Ferrante: il giudice ragazzino a Joe Petrosino, da Ferrante Ferroni a Catandb, Fiorello ha dato volto e voce a eroi della legalità e della giustizia, diventando uno degli attori più richiesti per i grandi progetti televisivi Rai.

Victoria Cabello: l’ironia intelligente della tv

Victoria Cabello, nata a Milano il 12 marzo 1975, nel 2026 compie 51 anni. Conduttrice televisiva, autrice e personaggio mediatico, è una delle presenze più brillanti e anticonformiste della televisione italiana. Nota per la conduzione di Victor Victoria e di programmi su MTV e Sky, ha conquistato il grande pubblico vincendo Pechino Express nel 2022 in coppia con Paride Vitale, dimostrando ironia, resistenza e un carisma fuori dal comune. Figlia del musicista e produttore Lallo Gori, porta nel suo DNA la creatività e l’originalità.

Celebrities internazionali nate il 12 marzo

Liza Minnelli: la leggenda del musical

Liza Minnelli, nata a Los Angeles il 12 marzo 1946, nel 2026 compie 80 anni. Figlia di Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, è cresciuta con un peso enorme sulle spalle: essere la figlia di Dorothy de Il mago di Oz. Ma Liza non si è limitata a portare quel peso — lo ha trasformato in una carriera leggendaria che l’ha resa una delle più grandi artiste dello spettacolo del XX secolo.

Il suo ruolo come Sally Bowles in Cabaret (1972) di Bob Fosse le valse l’Oscar come miglior attrice, regalando al cinema uno dei personaggi più iconici della storia del musical. La sua interpretazione — piena di energia, vulnerabilità e magnetismo — è considerata una delle più grandi performance cinematografiche di sempre. Ma Liza è anche una straordinaria cantante e performer dal vivo: i suoi concerti a Broadway e nel mondo sono rimasti leggendari per la loro intensità emotiva.

Ha vinto un Oscar, un Emmy, un Grammy e due Tony Awards, entrando nel ristrettissimo club degli artisti EGOT(vincitori di tutti e quattro i principali premi dello spettacolo americano). La sua vita personale — segnata da matrimoni turbolenti, dipendenze e rinascite — è stata tanto drammatica quanto le sue performance sul palco.

Jack Kerouac: sulla strada, per sempre

Jack Kerouac (1922-1969), nato a Lowell, nel Massachusetts, il 12 marzo, è stato lo scrittore che ha dato voce alla Beat Generation e ha cambiato per sempre la letteratura americana. Il suo romanzo Sulla strada (On the Road, 1957), scritto leggendariamente in tre settimane su un unico rotolo di carta lungo 36 metri, è diventato il manifesto di un’intera generazione in cerca di libertà, avventura e significato.

La prosa spontanea di Kerouac — un flusso di coscienza jazz che cattura il ritmo frenetico della vita americana — ha influenzato non solo la letteratura ma anche la musica rock, il cinema e la controcultura degli anni Sessanta. Insieme a Allen Ginsberg e William Burroughs, Kerouac ha creato un movimento letterario che ha sfidato le convenzioni dell’America benpensante del dopoguerra, aprendo la strada alla rivoluzione culturale dei decenni successivi.

Stromae: il genio pop del Belgio

Stromae, nato come Paul Van Haver a Bruxelles il 12 marzo 1985, nel 2026 compie 41 anni. Cantautore, produttore e stilista belga di origini ruandesi, è il fenomeno musicale più sorprendente della musica francofona del XXI secolo. Il suo singolo Alors on danse (2009) conquistò le classifiche di tutta Europa, ma è con l’album Racine carrée (2013) che Stromae è diventato una star globale.

Brani come Papaoutai (sulla figura del padre assente — il suo fu ucciso nel genocidio ruandese), Formidable e Tous les mêmes mescolano musica elettronica, hip hop e chanson française con testi profondi e videoclip visionari. Stromae è anche un artista visivo e uno stilista, fondatore del marchio di moda Mosaïrt. Il suo ritorno nel 2022 con l’album Multitudeha confermato il suo status di artista unico e inclassificabile.

Vaslav Nijinsky: il dio della danza

Vaslav Nijinsky (1889-1950), nato a Kiev il 12 marzo, è stato il più grande ballerino della storia. La sua capacità di salto — sembrava librarsi in aria sfidando la gravità — e la sua espressività corporea lo resero una leggenda vivente dei Ballets Russes di Diaghilev nei primi anni del Novecento. Le sue coreografie per L’après-midi d’un faune e Le sacre du printemps di Stravinskij furono rivoluzionarie e scandalose, anticipando la danza moderna di decenni. La sua carriera fu tragicamente breve: la schizofrenia lo costrinse al ritiro a soli 29 anni.

Altre star internazionali del 12 marzo

Jaimie Alexander (1984), attrice americana, la guerriera Lady Sif nel Marvel Cinematic Universe e protagonista della serie Blindspot

Aaron Eckhart (1968), attore americano, il procuratore distrettuale Harvey Dent / Due Facce ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan

Al Jarreau (1940-2017), cantante americano, unico artista della storia a vincere Grammy Awards in tre categorie diverse: jazz, pop e R&B

Émile Zola (1840-1902), scrittore francese, padre del naturalismo letterario, autore di Germinal e del celebre J’accuse in difesa di Dreyfus

Nati il 12 marzo: Pesci tra mito e rivoluzione

Il 12 marzo è una data che crea miti. D’Annunzio ha trasformato la propria vita in leggenda, Gianni Agnelli ha incarnato il potere italiano con uno stile inimitabile, Liza Minnelli ha portato il musical a vette di perfezione assoluta, Jack Kerouac ha inventato un nuovo modo di scrivere e vivere, Stromae ha fuso culture e generi in una musica senza confini e Nijinsky ha insegnato al corpo umano a volare. I nati il 12 marzo non si accontentano della realtà: la reinventano a propria immagine, con l’audacia e la visione che solo i Pesci più ispirati sanno avere.