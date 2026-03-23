Moda mare donna 2026: i costumi da bagno più trendy e come scegliere il modello giusto

L’estate 2026 è dietro l’angolo e con lei arriva il momento di rinnovare il guardaroba da spiaggia. La moda mare donna quest’anno gioca su contrasti affascinanti: da un lato il minimalismo essenziale con tagli puliti e colori neutri, dall’altro l’esplosione di stampe tropicali, crochet e dettagli bohémien che trasformano il costume in un vero pezzo di stile. Il costume da bagno non è più solo un capo funzionale — è un outfit completo, da portare dalla spiaggia all’aperitivo con gli accessori giusti. Ecco le tendenze da conoscere e i consigli per scegliere il modello perfetto per ogni fisicità.

Le 7 tendenze costumi 2026 da tenere d’occhio

1. Il ritorno del crochet: boho chic in spiaggia

La grande protagonista dell’estate 2026 è la lavorazione all’uncinetto. Bikini e costumi interi in crochet sono ovunque — dalle passerelle di Miss Bikini Luxe ai brand più accessibili — con intrecci, frange e ricami che regalano un’aria bohémien e artigianale. I colori vanno dal bianco panna al terracotta, passando per il verde salvia e il beige naturale. È il costume perfetto per chi ama un look rilassato ma curato, da abbinare a un caftano leggero e sandali in corda. Un dettaglio importante: il crochet non è il massimo per il nuoto vero e proprio (si deforma con l’acqua), ma per la tintarella e il passeggio lungomare è imbattibile.

2. Minimalismo sofisticato: less is more

Per chi preferisce la sobrietà, il trend minimal è la scelta dell’estate. Costumi in tinta unita con tagli puliti, silhouette ridotte all’essenziale e palette neutra: nero, bianco, beige, tortora, grigio pietra. Niente fronzoli, niente stampe — tutta la differenza la fanno il taglio e la qualità del tessuto. Calzedonia punta forte su modelli senza cuciture, il must-have del 2026 per un fit invisibile e ultra-confortevole. È il “little black dress” dei costumi da bagno: non sbaglia mai e funziona su ogni fisicità.

3. Cut-out e asimmetrie: il costume scultura

I costumi interi con cut-out strategici sono la grande conferma del 2026. Aperture laterali, dettagli che lasciano intravedere la pelle sul ventre o sulla schiena, tagli asimmetrici con una sola spalline spessa: il costume intero diventa un pezzo di design da indossare. Mango e i brand di fascia media propongono modelli accessibili con cut-out che slanciano la figura senza scoprire troppo — perfetti per chi vuole il costume intero ma non rinuncia alla sensualità.

4. Stampe bicolor e tropical

Le fantasie bicolor con contrasti grafici netti (bianco/nero, navy/bianco, rosso/panna) sono tra le tendenze più forti dell’estate 2026 secondo Calzedonia. Accanto a queste, tornano prepotenti le stampe tropical — foglie di palma, fiori esotici, fenicotteri stilizzati — in versione aggiornata con colori più saturi e pattern più grandi rispetto agli anni scorsi. Per le più audaci, l’animalier non tramonta: leopardato, zebrato e snake print restano un classico che dona carattere e grinta al look da spiaggia.

5. Spugna: il tessuto sorpresa

Il tessuto più inaspettato dell’estate 2026 è la spugna. Sì, quella dell’accappatoio — ma ripensata in chiave chic. Costumi e copricostumi in tessuto spugna poroso, avvolgente e soffice al tatto stanno conquistando le collezioni beachwear. È una scelta rilassata ma elegante, perfetta per chi ama il comfort assoluto e un’estetica da resort anni ’70. I colori più gettonati: giallo sole, arancio, rosa cipria e il sempreverde bianco.

6. Athleisure mare: sportivo ma fashion

La contaminazione tra sportswear e moda mare è un trend in crescita costante. Tagli olimpici, zip decorative, cuciture a vista e tessuti tecnici ad asciugatura rapida si uniscono a un’estetica fashion. Il risultato sono costumi che vanno bene per nuotare davvero, ma che sembrano usciti da una sfilata. Il tankini sportivo — top lungo abbinato a uno slip o a un pantaloncino — torna di moda come alternativa per chi vuole copertura e praticità senza rinunciare allo stile.

7. Ricami gioiello e dettagli sartoriali

Per chi cerca il pezzo speciale, le collezioni 2026 di brand come Miss Bikini Luxe propongono costumi con pizzi Sangallo bicolor, ricami gioiello, frange e lavorazioni sartoriali che trasformano il bikini in un vero capo di lusso artigianale. Sono i costumi da foto su Instagram, quelli che si comprano uno solo ma buono e si portano per tutta l’estate. I motivi damascati, tribali e fiori folk sono le stampe signature della stagione, ispirate al viaggio e alla cultura del Mediterraneo.

Come scegliere il costume giusto per il proprio fisico

Le tendenze sono importanti, ma il costume perfetto è quello che vi fa sentire a vostro agio. Ecco una guida pratica per orientarsi nella scelta.

Fisico a clessidra (vita stretta, fianchi e seno proporzionati)

Siete le fortunate che possono permettersi praticamente tutto. I bikini a triangolo e i costumi interi con cut-out in vita valorizzano al massimo le vostre proporzioni. I modelli con cintura o dettagli in vita accentuano ulteriormente la silhouette.

Fisico a pera (fianchi più larghi del busto)

Puntate su top con dettagli che attirano l’attenzione verso l’alto: volant, frange, stampe vivaci sul reggiseno, spalline particolari. Per lo slip, meglio un modello a vita alta o con i laccetti laterali, che allunga la gamba e bilancia le proporzioni. I costumi interi con scollatura profonda o monospalla funzionano benissimo.

Fisico a mela (vita poco definita, seno importante)

Il vostro migliore amico è il costume intero con effetto modellante e drappeggi in vita, che ridefinisce la silhouette con discrezione. Tra i bikini, scegliete top a fascia o con ferretto per un buon sostegno, abbinati a slip a vita alta. Evitate i modelli troppo sgambati che accorciano la figura. Il tankini è un’alternativa eccellente: copertura e stile in un colpo solo.

Fisico a rettangolo (poche curve, spalle e fianchi allineati)

L’obiettivo è creare curve. I bikini con volant, fiocchi e arricciature aggiungono volume dove serve. Lo slip a vita bassa con laccetti crea l’illusione dei fianchi più arrotondati. I costumi interi con cut-out laterali e dettagli asimmetrici disegnano una silhouette più sinuosa.

Fisico a triangolo invertito (spalle larghe, fianchi stretti)

Bilanciate le proporzioni con slip fantasia o con dettagli voluminosi (volant, stampe, colori accesi) e top più semplici in tinta unita. I costumi interi con scollo a V profondo allungano il busto e restringono otticamente le spalle. Evitate le spalline troppo larghe e i top a fascia che enfatizzano la larghezza delle spalle.

Dalla spiaggia all’aperitivo: il beachwear come outfit completo

La vera rivoluzione del 2026 è che il costume non si nasconde più sotto un vestito: si mostra, si abbina, diventa il pezzo centrale di un outfit da giorno. I copricostumi — caftani trasparenti, camicie di lino oversize, parei annodati in vita, abiti leggeri aperti davanti — completano il look senza coprirlo del tutto. Gli accessori fanno il resto: borse di paglia XXL, occhiali da sole oversize in stile anni ’80, sandali con plateau, cappelli a tesa larga e gioielli dorati (bracciali rigidi, cavigliere, collane a catena) sono gli elementi che trasformano un pomeriggio in spiaggia in un’uscita serale.

Il consiglio in più? Investite in un costume di qualità piuttosto che in cinque economici. Un buon tessuto non si scolorisce con il sole e il cloro, mantiene la forma per tutta l’estate e — soprattutto — valorizza il corpo molto meglio di un tessuto sottile e mal tagliato. Calzedonia, Goldenpoint, Tezenis per il rapporto qualità-prezzo; Eres, Zimmermann e Miss Bikini Luxe per chi vuole investire in un pezzo speciale.

FAQ

Quali sono i costumi più di tendenza per l’estate 2026?

I trend principali sono il crochet bohémien, il minimalismo in tinta unita senza cuciture, i costumi interi con cut-out, le stampe bicolor e tropical, i tessuti in spugna e il look athleisure sportivo.

Il costume intero è ancora di moda?

Più che mai. Nel 2026 il costume intero è il pezzo più versatile del guardaroba mare, grazie ai tagli scultura con cut-out, alle versioni modellanti e ai modelli monospalla o asimmetrici.

Come scegliere il costume giusto per il mio fisico?

La regola base è bilanciare le proporzioni: dettagli e colori vivaci dove volete attirare l’attenzione, tinte unite e linee pulite dove preferite minimizzare. Il costume intero modellante e lo slip a vita alta sono alleati universali.

Quanto spendere per un buon costume da bagno?

Un costume di qualità che dura tutta l’estate si trova dai 30-40 euro (Calzedonia, Goldenpoint) ai 100-200 euro per i brand di fascia media e alta. Meglio uno buono che cinque scadenti.