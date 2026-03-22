Il conduttore alla Biennale Milano Art Expo ricorda Berlusconi e il consiglio di Corrado: “Il pubblico non sa quando sbagli, trasforma l’errore in spettacolo”

“La tv è cambiata perché cambiano i tempi. La televisione è, in fondo, lo specchio della società: quando la società è un po’ decadente, la televisione ne riflette la decadenza”. Lo ha detto il presentatore e attore Marco Columbro, a margine della sesta edizione della Biennale Milano Art Expo, in programma fino al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino.

“I ragazzi non guardano più la tv, mancano contenuti che attraggano”

Il conduttore ha quindi riflettuto sul ruolo di programmi come il Grande Fratello: “Non è quello il problema, ma è la tipologia di televisione che porta alla disgregazione, anche tra i giovani. Infatti oggi i ragazzi non guardano più la televisione, ma le piattaforme, perché manca qualcosa che li attragga davvero: un contenuto o un personaggio capace di catturare l’interesse”.

Il ricordo di Berlusconi e il consiglio di Corrado

Columbro ha poi raccontato un aneddoto legato alla sua carriera: “Ricordo quando parlai con Berlusconi: mi disse che avrei dovuto fare sei ore di diretta con ‘Buongiorno Italia’. Allora chiamai Corrado per chiedergli un consiglio”.

“Mi disse: ‘Fai quello che hai sempre fatto e ricordati che il pubblico non sa quando sbagli. Se succede, non soffermarti: vai avanti e trasforma l’errore in spettacolo'”.

“Mancano soldi e idee, ma soprattutto volontà di investire”

Infine, alla domanda se alla televisione manchino soldi o idee, Columbro ha risposto: “Entrambe, ma più che una mancanza di risorse è una mancanza di volontà di investire. C’è una carenza di idee alla base che porta a risparmiare invece che spendere e a fare meno invece che fare il giusto”.

Biennale Milano Art Expo: 287 artisti da 60 Paesi

Appuntamento fino al 24 marzo con la sesta edizione di Biennale Milano Art Expo presso Palazzo Stampa di Soncino, che per l’occasione si è trasformato in un hub internazionale dell’arte contemporanea.

Protagonisti 287 artisti provenienti da oltre 60 Paesi e 349 opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia e videoarte. L’edizione 2026 celebra l’universo femminile, offrendo uno sguardo originale e multidisciplinare sulla creatività e la sensibilità della donna nella società contemporanea.