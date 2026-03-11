Il 2026 è partito fortissimo per chi ama i thriller e i gialli. Tra ritorni clamorosi, nuove voci italiane e conferme internazionali, le librerie non sono mai state così piene di titoli capaci di tenerti sveglio fino alle tre di notte con la luce dell’abat-jour come unica compagnia. Il genere si conferma il più venduto in Italia, e la classifica di quest’anno lo dimostra.

Abbiamo raccolto i titoli che stanno dominando le classifiche di vendita e le novità più interessanti uscite nei primi mesi dell’anno. Ecco la nostra selezione dei migliori libri thriller e gialli del 2026, con qualche consiglio per orientarti in base ai tuoi gusti.

I più venduti: la classifica aggiornata

Il libro che ha fatto impazzire le classifiche dall’uscita, il 16 gennaio 2026. Dopo quasi dieci anni di assenza, Dan Brown torna con una nuova avventura di Robert Langdon, il professore di simbologia di Harvard che ha fatto la fortuna dell’autore americano. Stavolta l’azione si sposta a Praga, città magica e piena di segreti, dove Langdon accompagna Katherine Solomon — scienziata esperta di noetica, la disciplina che studia la coscienza umana — a una conferenza accademica.

Quello che doveva essere un viaggio tranquillo si trasforma in un incubo nel giro di quattro giorni: Katherine sparisce misteriosamente, Langdon assiste a un evento inspiegabile sul Ponte Carlo e finisce nel mirino dei servizi segreti cechi. Nel frattempo, a New York, un’organizzazione potente vuole distruggere il manoscritto rivoluzionario della scienziata. Il tutto in meno di ventiquattr’ore, con un ritmo che non concede respiro per tutte le 800 pagine del romanzo.

Le opinioni sono divise — come sempre con Brown — ma il dato è incontrovertibile: è il thriller più venduto del 2026 in Italia e domina la classifica Feltrinelli da settimane.

Per chi è: chi ama i thriller esoterici, le cacce al tesoro tra storia e scienza, e il formato “pagina dopo pagina senza fermarti”.

2. Il nido del corvo – Piergiorgio Pulixi (Feltrinelli)

Se Dan Brown è il blockbuster americano, Piergiorgio Pulixi è il noir italiano più interessante del momento. Uscito il 13 gennaio, Il nido del corvo è ambientato nelle lande desolate della Sardegna, una terra che sotto la penna di Pulixi diventa un personaggio a sé: selvaggia, crepuscolare, perfetta per una storia di questo tipo.

La trama parte da un caso agghiacciante: sei mesi dopo la scomparsa di Angela Floris, il suo cellulare si riaccende in un luogo isolato della Penisola del Sinis. Gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi trovano sul posto un reperto macabro — una mano femminile in perfetto stato di conservazione — che porta la firma inconfondibile di un assassino che trasforma le sue vittime in opere d’arte.

Pulixi costruisce un thriller psicologico denso e ipnotico, dove l’indagine si intreccia con le fragilità personali dei due protagonisti: Corvo, uomo ancorato alla famiglia e alla fede per tenere a bada antichi traumi, e Zardi, anima inquieta capace di gestire situazioni estreme. La scrittura è asciutta, cinematica e profondamente italiana.

Per chi è: chi cerca il noir d’autore, ama le ambientazioni fuori dal comune e preferisce la tensione psicologica all’azione pura.

3. Buonvino e l’omicidio dei ragazzi – Walter Veltroni (Marsilio)

Walter Veltroni torna con una nuova indagine del commissario Buonvino, il poliziotto più atipico della narrativa italiana contemporanea. Stavolta il caso è particolarmente delicato: una ragazzina di sedici o diciassette anni viene trovata impiccata all’orologio ad acqua del Pincio, a Villa Borghese, all’alba di una domenica.

Il commissario, che non ha figli propri, viene toccato nel profondo dalla vicenda e si lancia in un’indagine che lo porta dal cuore di Roma fino a Centocelle, passando per un universo fatto di fotografie, messaggi e commenti sui social. Veltroni usa il giallo come strumento per raccontare la solitudine di una generazione e il ruolo ambiguo del digitale nella vita dei più giovani.

Il tono oscilla tra comicità e tragedia — cifra stilistica dell’autore — e il risultato è un giallo che fa riflettere tanto quanto tiene col fiato sospeso.

Per chi è: chi ama i gialli ambientati a Roma, le storie con uno sguardo sociale e i personaggi con cui ci si affeziona.

4. Freida McFadden: la regina del thriller che non molla

Freida McFadden continua a occupare stabilmente le classifiche italiane con più titoli contemporaneamente. L’autrice americana, diventata un fenomeno globale grazie al passaparola su TikTok e Instagram, scrive thriller psicologici dalla struttura semplice ma micidiale: situazioni quotidiane che degenerano in incubi, protagoniste femminili in trappola, colpi di scena nell’ultimo terzo che ribaltano tutto.

Tra i suoi titoli più venduti in questo periodo ci sono Non mentire e Nella casa dei segreti, entrambi pubblicati da Newton Compton. Non sono letteratura alta e non pretendono di esserlo: sono pagine che scorrono velocissime, perfette per chi vuole un thriller da finire in un weekend sul divano.

Per chi è: chi cerca letture veloci, avvincenti e senza pretese intellettuali. Il guilty pleasure perfetto.

5. Sara, le origini – Maurizio de Giovanni (Rizzoli)

Maurizio de Giovanni, maestro del noir partenopeo, torna il 20 gennaio con un romanzo che scava nel passato di Sara Morozzi, uno dei suoi personaggi più enigmatici. Una donna costretta a rinascere dall’ombra, affrontando il dolore per arrivare alla verità.

De Giovanni intreccia introspezione psicologica e ritmo da giallo classico in una storia che funziona sia come capitolo a sé sia come porta d’ingresso nel suo universo narrativo. Per chi non lo conosce, è un ottimo punto di partenza; per chi lo segue da anni, è un tassello in più di un mosaico sempre più ricco.

Per chi è: chi ama il giallo italiano di qualità, le protagoniste complesse e la Napoli letteraria.

Le novità da tenere d’occhio nei prossimi mesi

La stanza delle ombre – Mirko Zilahy

Mirko Zilahy torna con un thriller ammaliante ambientato in una Roma misteriosa e pericolosa, dove arte e oscurità si mescolano in un intrigo che ruota attorno a un nuovo protagonista carismatico. Un autore da riscoprire per chi cerca qualcosa di diverso dal solito giallo italiano.

Più in là del nulla – Jeffery Deaver

Il quinto capitolo della serie di Colter Shaw, il risolutore di enigmi creato da uno dei maestri assoluti del thriller americano. Chi ha amato i precedenti capitoli (Il gioco del mai, Gli eletti, La mappa nera, Tempo di caccia) sa già cosa aspettarsi: intrecci perfetti, colpi di scena calibrati al millimetro e un protagonista impossibile da dimenticare.

Final Girls – Le sopravvissute – Riley Sager

Dopo una prima edizione nel 2017, torna in libreria per timeCrime questo thriller che parte da un’idea quasi geniale: prendere il cliché della final girl — l’unica sopravvissuta di una strage, tipica dei film horror — e farne il motore di una storia dove le sopravvissute di tre diversi massacri si ritrovano legate da un filo molto più sinistro del destino.

Tra lei e me – Giampaolo Simi

Un noir che si svolge in una sola, intensa notte, esplorando la violenza sulle donne, il possesso, il femminicidio e l’amore attraverso la storia dell’avvocato Pietro Valvassori. Un romanzo breve, teso, che non si dimentica facilmente.

I trend del 2026: cosa cercano i lettori

Guardando le classifiche e le novità editoriali, emergono alcune tendenze chiare nel mondo del thriller e del giallo quest’anno.

Il thriller psicologico continua a dominare, soprattutto nelle proposte internazionali. L’interesse non è più per l’azione in sé, ma per le menti dei personaggi: cosa li spinge, cosa li spezza, cosa li rende pericolosi. McFadden e Sager cavalcano questa onda con grande mestiere.

Il noir italiano sta vivendo un momento d’oro. Pulixi, de Giovanni, Zilahy e Simi rappresentano una generazione di autori capaci di competere con i colleghi scandinavi e americani senza complessi d’inferiorità. Le ambientazioni — dalla Sardegna a Roma a Napoli — danno ai loro libri un’identità forte e riconoscibile.

Cresce anche il thriller ambientato in luoghi periferici e isolati: campagne, isole, paesini sperduti dove il senso di claustrofobia amplifica la tensione. È il contrario del thriller metropolitano classico, e funziona benissimo.

Infine, il giallo con sguardo sociale — alla Veltroni, per intenderci — si conferma un filone apprezzatissimo dal pubblico italiano, che cerca storie dove l’indagine diventa anche occasione per capire qualcosa di più del mondo in cui viviamo.

La tabella riepilogativa: tutti i titoli a colpo d’occhio

Titolo Autore Editore Genere Prezzo Ideale per chi cerca L’ultimo segreto Dan Brown Rizzoli Thriller esoterico 27,00 € Azione, ritmo, enigmi tra storia e scienza Il nido del corvo Piergiorgio Pulixi Feltrinelli Noir psicologico 19,00 € Noir d’autore, ambientazioni italiane, tensione Buonvino e l’omicidio dei ragazzi Walter Veltroni Marsilio Giallo sociale 15,00 € Gialli romani, storie con sguardo sulla società Non mentire Freida McFadden Newton Compton Thriller psicologico 9,90 € Lettura veloce, colpi di scena, intrattenimento Sara, le origini Maurizio de Giovanni Rizzoli (BUR Nero) Giallo/noir 14,00 € Giallo italiano classico, protagoniste complesse La stanza delle ombre Mirko Zilahy — Thriller d’arte da definire Roma misteriosa, intrecci tra arte e crimine Più in là del nulla Jeffery Deaver — Thriller investigativo da definire Serie Colter Shaw, enigmi perfetti Final Girls – Le sopravvissute Riley Sager timeCrime Thriller/horror da definire Tensione, cliché horror ribaltati Tra lei e me Giampaolo Simi — Noir da definire Noir breve e intenso, temi sociali

Quale leggere per primo?

Se devi sceglierne uno solo, dipende da cosa cerchi. Per il puro intrattenimento ad alto ritmo, Dan Brown non tradisce. Per il noir d’autore da gustare con calma, Pulixi è la scelta giusta. Per un giallo che parla di noi, Veltroni. Per una lettura veloce da weekend, McFadden. Per il giallo italiano classico, de Giovanni.

E se ne leggi più di uno, ancora meglio. La bella stagione si avvicina, e un buon thriller è il compagno perfetto per le sere lunghe e le giornate pigre.