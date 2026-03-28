La Porta Magica vola al 6,5%: record di ascolti per Andrea Delogu su Rai 2

La Porta Magica di Andrea Delogu segna un traguardo storico. La puntata di venerdì 27 marzo 2026, in onda su Rai 2 dalle 17:01 alle 17:53, ha raggiunto 554.000 spettatori con il 6,5% di share: il miglior risultato dalla nascita del programma. Un dato che certifica la crescita costante di un format che, partito in sordina, si è trasformato in una delle sorprese più significative del palinsesto pomeridiano Rai.

Per comprendere la portata del risultato, basta confrontarlo con i numeri del debutto della seconda stagione, lo scorso 29 settembre 2025: 264.000 spettatori e 3,5% di share. In sei mesi, La Porta Magica ha più che raddoppiato il proprio pubblico, passando da poco più di un quarto di milione a oltre mezzo milione di spettatori. Una crescita organica, costruita puntata dopo puntata, senza colpi di scena ma con la costanza di un programma che ha trovato la sua identità e il suo pubblico.

La crescita mese dopo mese: da 264.000 a 554.000 spettatori

Il percorso della seconda stagione racconta una parabola ascendente che pochi avrebbero pronosticato all’inizio. La prima edizione, partita nell’ottobre 2024, aveva faticato a imporsi in una fascia oraria dominata da colossi come La Vita in Diretta su Rai 1 e il contenitore pomeridiano di Canale 5. I numeri oscillavano tra i 200.000 e i 260.000 spettatori, con share che raramente superavano il 3%.

La seconda stagione, ripartita a fine settembre 2025, ha cambiato marcia gradualmente. A inizio marzo 2026 il programma aveva già raggiunto quota 312.000 spettatori con il 3,8%, un dato già superiore alla media della prima edizione. Da lì in poi la crescita è stata esponenziale: il 6,5% del 27 marzo rappresenta quasi il doppio rispetto a poche settimane prima, un balzo che testimonia una fidelizzazione in atto del pubblico del tardo pomeriggio di Rai 2.

La stessa Andrea Delogu, in un’intervista rilasciata nelle scorse settimane, aveva indicato nel 4% di share entro maggiol’obiettivo Auditel della stagione. Quel traguardo è stato ampiamente superato con largo anticipo, rendendo il 6,5% un risultato che va ben oltre le aspettative.

La puntata del 27 marzo: la storia di Alessandra Pesaturo

Protagonista della puntata record è stata Alessandra Pesaturo, una donna la cui storia incarna perfettamente lo spirito del programma. Ex ballerina professionista — anni di prove, tournée e palcoscenici — Alessandra ha raccontato la svolta che l’ha portata a reinventarsi completamente: dalla danza al giornalismo. Un cambio di rotta che non è stato un colpo di testa, ma un percorso fatto di studio serale, laurea in Scienze della Comunicazione e abilitazione all’Ordine dei Giornalisti dopo l’Esame di Stato.

Una storia che parla a tutti: a chi pensa che reinventarsi sia un lusso per pochi, a chi ha un sogno nel cassetto da anni e non trova il coraggio di tirarlo fuori. Esattamente il tipo di racconto su cui La Porta Magica ha costruito il suo successo: storie di trasformazione autentiche, guidate dalla conduzione empatica e naturale di Andrea Delogu.

Andrea Delogu: la conduttrice che Rai 2 cercava

Il successo di La Porta Magica è indissolubile dalla presenza di Andrea Delogu. La conduttrice romagnola, cresciuta professionalmente tra radio (Radio 2), televisione (Stracult, La Vita in Diretta Estate) e una personalità social che la rende una delle figure più seguite del panorama Rai, ha trovato in questo format il terreno ideale per esprimere le sue qualità migliori: l’empatia nell’ascolto, la capacità di mettere a proprio agio gli ospiti e un’autenticità che il pubblico del pomeriggio percepisce e premia.

Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day-Time della Rai con Castadiva, si basa su un meccanismo semplice ma efficace: persone comuni che attraversano la “porta magica” per cambiare qualcosa della propria vita, supportate dagli “Angeli” — un team di coach-esperti in diversi ambiti, dal look alla cucina, dalla psicologia alla danza. Ogni puntata racconta una trasformazione, con lo svelamento finale che avviene in studio davanti alla Delogu e al pubblico.

Una fascia difficile, un risultato straordinario

Il 6,5% di share va letto nel contesto della fascia oraria in cui La Porta Magica si colloca. Le 17:00 del pomeriggio su Rai 2 sono una delle trincee più complicate del palinsesto televisivo italiano: in contemporanea vanno in onda La Vita in Diretta su Rai 1 (stabilmente sopra il 20%) e Dentro la Notizia su Canale 5, che il 27 marzo ha raccolto il 20,1% nella prima parte e il 20,9% nella seconda. Competere con questi numeri da una rete come Rai 2 significa giocare una partita completamente diversa, dove ogni punto di share in più è una conquista significativa.

In questo contesto, portare La Porta Magica dal 3,5% al 6,5% equivale a una piccola impresa televisiva. Il programma ha quasi raddoppiato il proprio pubblico senza beneficiare di traini particolari dalla fascia precedente (BellaMa’ di Pierluigi Diaco aveva chiuso con il 5,6%), dimostrando di avere una forza attrattiva propria.