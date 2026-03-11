C’è un modo per entrare nella storia della Champions League. E poi c’è il modo in cui ci è entrato Antonin Kinsky. Il portiere ceco del Tottenham, 22 anni compiuti tra tre giorni, ha vissuto quello che probabilmente è l’esordio più umiliante di sempre nella massima competizione europea: due errori clamorosi, tre gol subiti in 15 minuti e una sostituzione al 17′ che lo ha spedito negli spogliatoi in lacrime, consolato da due compagni di squadra che lo hanno raggiunto nel tunnel del Metropolitano di Madrid. L’Atletico ha poi vinto 5-2, ma la partita era già finita prima ancora di cominciare.

La scelta di Tudor: perché Kinsky al posto di Vicario

Per capire come si è arrivati a questo disastro bisogna partire dalla decisione di Igor Tudor, tecnico ad interim degli Spurs ed ex allenatore della Juventus. Tudor ha scelto di panchina Guglielmo Vicario, il portiere titolare e nazionale italiano, per schierare dal primo minuto Kinsky nella partita più importante della stagione del Tottenham. Una scelta che ha fatto rumore ancor prima del fischio d’inizio.

Le ragioni? Vicario stava attraversando un momento complicato. Nelle ultime nove partite di Premier League aveva sempre subito almeno due gol, nessuna delle quali vinta dal Tottenham. Il suo gioco con i piedi, in particolare la distribuzione, era stato criticato soprattutto dopo la sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace. Tudor ha pensato che toglierlo dalla linea di fuoco potesse aiutarlo e che Kinsky, considerato molto bravo con i piedi e acquistato dallo Slavia Praga nel gennaio 2025, fosse la scelta giusta per una partita in cui il Tottenham avrebbe dovuto costruire dal basso.

Il problema è che per Kinsky si trattava appena della terza presenza stagionale e della prima da titolare da ottobre. Lanciarlo nel Metropolitano di Madrid, davanti a 70.000 tifosi dell’Atletico, per il suo esordio assoluto in Champions League, è stata una scommessa che si è trasformata in un boomerang nel giro di un quarto d’ora.

Quindici minuti di orrore: la cronaca di un disastro

Il primo errore arriva al 6′. Kinsky riceve il pallone nell’area piccola e prova a uscire giocando con i piedi, esattamente ciò per cui Tudor lo aveva scelto. Ma al momento del rinvio scivola, perde l’equilibrio e regala il pallone ad Ademola Lookman, che serve Marcos Llorente per il più facile dei gol: 1-0 Atletico. Un errore da matita rossa, di quelli che in una partita di campionato fanno arrabbiare, ma in un ottavo di Champions League ti seppelliscono.

Al 14′ il raddoppio è di Antoine Griezmann con un sinistro da centro area. Su questo gol Kinsky non ha colpe dirette, ma la sensazione è che la squadra intera sia già in frantumi. Passano sessanta secondi e arriva il colpo fatale: al 15′ Kinsky prova un passaggio di prima intenzione con il sinistro dalla propria area, ma liscia completamente il pallone. La sfera rotola docile davanti a Julián Álvarez, che deve solo appoggiare in porta vuota. È il 3-0 dopo un quarto d’ora, e per Kinsky è la fine.

Il ceco si accascia a terra, faccia nel prato, le mani sulla testa. Si rialza e resta in ginocchio per qualche secondo, con un braccio appoggiato sul ginocchio. L’immagine è straziante. Tudor non ha scelta: al 17′ richiama Kinsky e manda in campo Vicario. Il portiere italiano prova a consolarlo con una pacca sulla spalla, ma Kinsky scuote la testa, non si ferma e va dritto negli spogliatoi. Due compagni lo rincorrono nel tunnel per stargli vicino. Dal settore dei tifosi dell’Atletico arriva qualche applauso di solidarietà.

Atletico Madrid-Tottenham 5-2: il resto della partita

L’ingresso di Vicario non cambia l’inerzia della serata. Al 22′ è già 4-0: segna Robin Le Normand di testa. Il Tottenham prova una reazione disordinata e al 26′ accorcia con Pedro Porro, ma è un fuoco di paglia. Nella ripresa Álvarez firma la sua doppietta personale al 55′ per il 5-1, prima che Dominic Solanke segni il definitivo 5-2 al 76′. Nel finale il Tottenham resta addirittura in nove: Cristian Romero e João Palhinha escono per infortunio con le sostituzioni già esaurite.

Il ritorno è fissato per la prossima settimana a Londra, ma con un 5-2 da rimontare il Tottenham è di fatto eliminato dalla Champions League.

Il Tottenham nel baratro: un solo punto sopra la retrocessione

La disfatta di Madrid si inserisce in una stagione che ha preso una piega drammatica per gli Spurs. Il Tottenham è in 16° posizione in Premier League, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione a nove giornate dalla fine. La squadra ha stabilito il record negativo del club con 11 partite consecutive senza vittoria in campionato, perdendo le ultime cinque di fila. In tutto il 2026, il Tottenham ha vinto soltanto due partite in tutte le competizioni: entrambe in Champions League, il che rende ancora più paradossale la scelta di Tudor di stravolgere la formazione proprio nella competizione che stava funzionando meglio.

Tudor, arrivato sulla panchina degli Spurs come tecnico ad interim, è finito sotto accusa per la gestione della serata. La decisione di panchina Vicario per Kinsky verrà ricordata come una delle scelte più azzardate e sbagliate della storia recente della Champions League. Il tecnico croato, ex Juve, Marsiglia e Lazio, rischia concretamente la panchina dopo questo risultato.

Chi è Antonin Kinsky: il portiere che doveva essere il futuro

Nato a Praga il 13 marzo 2003 (compirà 23 anni tra tre giorni), Antonin Kinsky è stato acquistato dal Tottenham nel gennaio 2025 dallo Slavia Praga durante un’emergenza portieri. Considerato un talento cristallino, bravo soprattutto nel gioco con i piedi e nella distribuzione, la scorsa stagione aveva collezionato 10 presenze con gli Spurs, perdendo il posto quando Vicario era rientrato dall’infortunio alla caviglia nel febbraio 2025.

Quest’anno le sue apparizioni erano state ridotte al minimo: appena tre presenze, l’ultima da titolare risaliva a ottobre. La Champions League doveva essere la vetrina per il suo rilancio, la grande occasione per dimostrare di essere pronto per il palcoscenico più importante. Si è trasformata nel peggior incubo della sua giovane carriera. L’immagine di Kinsky che attraversa il tunnel del Metropolitano in lacrime, consolato dai compagni, resterà una delle più tristi di questa edizione della Champions League.

L’effetto collaterale: Vicario sempre più verso la Serie A

La scelta di panchina Vicario ha avuto anche un effetto secondario: ha alimentato le voci di mercato che già circolavano sul portiere italiano. Il nazionale azzurro è da tempo nel mirino di Inter e Juventus, con i nerazzurri che avrebbero già allacciato i contatti con i suoi agenti. Il contratto di Vicario scade nel 2028, il suo ingaggio è di circa 2,8 milioni di euro e il Tottenham ha fissato a 30 milioni il prezzo del cartellino. L’italiano, dal canto suo, avrebbe già dato apertura al ritorno in Italia.

La panchina di Madrid è un segnale che Tudor non lo considera più intoccabile, il che potrebbe accelerare la trattativa estiva. Un portiere della qualità di Vicario, se davvero in uscita dal Tottenham, farebbe gola a mezza Serie A.