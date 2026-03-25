Italia-Irlanda del Nord, il cammino verso il playoff: dai ko con la Norvegia al caso Chiesa

Domani sera, giovedì 26 marzo alle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo, l’Italia si gioca tutto. La semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord è una partita secca — 90 minuti, supplementari e rigori in caso di parità — che può riportare gli Azzurri a un Mondiale dopo dodici anni di assenza o condannarli a una terza esclusione consecutiva. Un’eventualità che nessuno vuole nemmeno pronunciare, ma che la storia recente della Nazionale rende maledettamente concreta. Ecco come siamo arrivati fin qui, cosa ci aspetta e perché questa volta non possiamo sbagliare.

L’incubo che si ripete: terza volta ai playoff

La Nazionale italiana non partecipa a un Mondiale dal Brasile 2014, quando l’avventura di Cesare Prandelli si chiuse ai gironi. Da allora, il calcio italiano ha collezionato due fallimenti che hanno lasciato cicatrici profonde. Nel 2017, l’Italia di Gian Piero Ventura fu eliminata dalla Svezia ai playoff: sconfitta 1-0 a Stoccolma all’andata, pareggio 0-0 al ritorno a San Siro, una notte di lacrime e dimissioni che chiuse un’era. Nel 2022, il colpo fu ancora più doloroso: la Nazionale di Roberto Mancini, campione d’Europa appena nove mesi prima, fu eliminata in gara secca dalla Macedonia del Nord con un gol al 92′ di Trajkovski. Un trauma sportivo che costò la panchina a Mancini e aprì mesi di caos.

Ora, per la terza volta consecutiva, l’Italia è costretta a passare dai playoff. Un dato che da solo racconta quanto il calcio italiano delle nazionali fatichi a stare al passo con l’élite europea quando conta davvero.

Il cammino nel girone: dominati dalla Norvegia

Il Gruppo I delle qualificazioni europee vedeva l’Italia insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Sulla carta, un girone abbordabile con un solo avversario di livello: la Norvegia di Erling Haaland. Nei fatti, è stata proprio la squadra scandinava a dominare il raggruppamento con un percorso netto: 8 vittorie su 8, 35 gol fatti e appena 4 subiti. Una macchina da guerra costruita intorno al bomber del Manchester City e a una generazione di talenti — Nusa, Berge, Sorloth — che ha annichilito ogni avversario.

L’Italia ha chiuso al secondo posto con 18 punti (6 vittorie e 2 sconfitte), a -6 dalla Norvegia. Il cammino azzurro è stato segnato dai due scontri diretti persi: il 2-1 a Oslo nell’andata e soprattutto il devastante 4-1 a San Siro nell’ultima giornata, con Haaland autore di una doppietta nella ripresa dopo che Pio Esposito aveva illuso tutti con il vantaggio iniziale. Quella serata del 16 novembre 2025 ha certificato il gap con la capolista e condannato definitivamente l’Italia ai playoff.

Per il resto, la squadra di Gattuso ha fatto il suo dovere: 5-0 all’Estonia al debutto a Bergamo, il pazzesco 5-4 a Israele giocato in campo neutro a Debrecen, vittorie nette contro Moldavia ed Estonia nel girone di ritorno. Ma i due ko con la Norvegia hanno pesato come macigni sulla differenza reti e sulla classifica.

Gattuso ct: dall’esordio col 5-0 alla prova del fuoco

Gennaro Gattuso è arrivato sulla panchina azzurra dopo il terremoto post-Macedonia, con il mandato chiaro di riportare l’Italia ai Mondiali. Il suo esordio, proprio al Gewiss Stadium di Bergamo, fu un 5-0 all’Estonia che fece sognare. Ha costruito una squadra con un’identità precisa: pressing alto, intensità, aggressività. Ha puntato su un nucleo di giocatori fedeli — Donnarumma in porta, Bastoni, Calafiori e Dimarco in difesa, Barella e Tonali a centrocampo, Retegui e Pio Esposito in attacco — e ha saputo gestire emergenze e assenze con pragmatismo.

Alla vigilia del playoff, però, Gattuso sa che la sua esperienza da ct sarà giudicata da una sola cosa: il risultato di domani sera. “L’unica cosa a cui dobbiamo pensare è la partita di giovedì”, ha detto in conferenza stampa. “C’è nervosismo, sarebbe strano se non ci fosse. Solo chi non ha sangue nelle vene non lo sentirebbe”.

Il colpo di scena: Chiesa arriva e va via

La settimana di avvicinamento al playoff è stata segnata da un episodio che ha fatto discutere: il forfait di Federico Chiesa. L’attaccante del Liverpool era la grande novità della lista dei convocati, richiamato dopo 629 giorni dall’ultima presenza in azzurro (Euro 2024). Ma una volta arrivato a Coverciano, i controlli medici hanno dato esito negativo: Chiesa è stato dichiarato “non disponibile” e rispedito a Liverpool.

Gattuso non ha girato intorno alla questione: “Quando sento che qualcuno tentenna, so che devo prendere una decisione. L’abbiamo decisa insieme. Lui sentiva di non essere all’altezza ed è tornato a casa. Devo accettarlo”. Parole che lasciano trasparire qualcosa di più di un semplice problema fisico — forse una questione mentale, la pressione di una partita così importante dopo mesi di panchina ai Reds. Al posto di Chiesa è stato convocato Nicolò Cambiaghi del Bologna, reduce dal gol decisivo contro la Roma in Europa League.

Sotto osservazione anche Bastoni, Mancini e Scamacca, arrivati al ritiro con acciacchi ma regolarmente aggregati al gruppo. Le loro condizioni saranno valutate fino all’ultimo.

La probabile formazione: Gattuso cambia modulo

Per la sfida più importante della sua gestione, Gattuso dovrebbe abbandonare il 4-2-4 utilizzato nelle ultime partite del girone per passare a un 3-5-2 più coperto e adatto ai giocatori a disposizione. In porta il capitano Donnarumma; difesa a tre con Mancini, Bastoni e Calafiori (con Buongiorno pronto a subentrare se uno dei primi due non dovesse farcela); Dimarco a sinistra e Politano (o Palestra) a destra sulle fasce; Barella, Locatelli e Tonali in mezzo; davanti la coppia Retegui-Pio Esposito, con Kean e Raspadori pronti a subentrare.

L’Irlanda del Nord: da non sottovalutare

L’avversario di domani non è una comparsa. L’Irlanda del Nord, che insegue una qualificazione ai Mondiali che manca dal 1986, ha conquistato il posto nei playoff vincendo il proprio gruppo di Nations League. Il ct Michael O’Neill ha costruito una squadra organizzata e fisica, che sa soffrire e colpire in contropiede. La perdita del capitano Conor Bradley (Liverpool) per infortunio è pesante, ma restano giocatori insidiosi come l’esterno Hume (Sunderland), il numero 10 Donley e il regista McDonnell.

Il precedente storico è nettamente a favore dell’Italia: in 11 sfide, 7 vittorie azzurre, 3 pareggi e una sola sconfitta. Ma i precedenti, nel calcio dei playoff, contano poco: lo sanno bene le generazioni che hanno vissuto le notti di Stoccolma e Palermo.

Cosa succede se l’Italia vince (o perde)

In caso di vittoria, l’Italia vola alla finale del 31 marzo, in trasferta, contro la vincente di Galles-Bosnia. Anche in quel caso gara secca. In caso di qualificazione, gli Azzurri finirebbero nel Girone B del Mondiale con Canada, Svizzera e Qatar. Il torneo si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in USA, Canada e Messico: la prima edizione a 48 squadre della storia.

In caso di sconfitta, l’Italia non tornerebbe a casa: il regolamento prevede che le perdenti delle semifinali giochino comunque un’amichevole il 31 marzo. Ma sarebbe una consolazione amara. Tre Mondiali saltati di fila per la Nazionale quattro volte campione del mondo rappresenterebbero un fallimento storico con conseguenze profonde sul movimento calcistico italiano.

Dove vederla

Italia-Irlanda del Nord si gioca giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Bergamo accoglierà 23.000 tifosi — il tutto esaurito è stato raggiunto in poche ore — in uno stadio dove l’Italia di Gattuso è imbattuta: l’ultima partita giocata qui fu il 5-0 all’Estonia all’esordio del ct. Un buon auspicio per una Nazionale che ha bisogno di sentire il calore del pubblico per esorcizzare i fantasmi del passato.