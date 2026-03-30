Insinna condurrà i David di Donatello 2026 su Rai1

La scelta è ufficiale: Flavio Insinna condurrà la 71ª edizione dei David di Donatello, la prestigiosa cerimonia che celebra l’eccellenza del cinema italiano. Dopo settimane di indiscrezioni, il portale Cinemotore ha confermato chi guiderà la cerimonia: sarà Flavio Insinna. La scelta è stata presa dall’Accademia del Cinema Italiano in accordo con i vertici Rai e il Ministero della Cultura.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio 2026 in prima serata su Rai1, quando La 71ª edizione dei David di Donatello, considerati gli Oscar del cinema italiano, andrà in onda per quello che si preannuncia come Una serata attesa da addetti ai lavori e appassionati, tra premi, emozioni e grandi ospiti.

Il volto giusto per una notte speciale

La decisione di affidare la conduzione a Insinna rappresenta una scelta naturale per Rai1. Il conduttore romano, nato nel 1965, vanta una lunga esperienza nel panorama televisivo italiano, avendo guidato con successo programmi di grande seguito come Affari Tuoi e L’Eredità. La sua capacità di creare empatia con il pubblico e di gestire eventi live lo rende la persona ideale per una serata così importante.

Non sarà però un’esperienza completamente nuova per lui nel mondo del cinema: Tra le sue interpretazioni più popolari spicca quella del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi, interpretato per cinque stagioni nella fortunata serie tv Rai Don Matteo, dimostrando la sua versatilità artistica che spazia dalla recitazione alla conduzione.

Un’edizione ricca di novità

Il 2026 porta con sé diverse innovazioni importanti per i David di Donatello. L’edizione 2026 dei Premi David di Donatello è già partita: le iscrizioni sono ufficialmente aperte e l’Accademia del Cinema Italiano ha raccontato in esclusiva a Box Office alcuni importanti cambiamenti che «rafforzano sempre di più i principi di trasparenza e di partecipazione attiva», come spiega Piera Detassis, Presidente e direttrice artistica.

Tra le principali modifiche, Da quest’anno sono i distributori a decidere quali film internazionali del loro listino candidare al David di Donatello. In questo modo valorizziamo il loro lavoro: i film iscritti saranno proposti alla giuria e resi disponibili sulla piattaforma, seguendo il modello degli European Film Awards.

I giovani talenti al centro dell’attenzione

Quest’edizione continua a valorizzare le nuove generazioni del cinema italiano. I vincitori della terza edizione dei “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars” sono Giulia Maenza, Vincenzo Crea, Ludovica Nasti, Emanuele Maria Di Stefano, Alma Noce, Gianmarco Franchini: Il riconoscimento cinematografico è volto alla valorizzazione di sei giovani attori, under 28, selezionati per diventare i nuovi ambasciatori – in ambito nazionale e internazionale – del cinema italiano.

Questa iniziativa rappresenta un ponte generazionale importante, dove l’esperienza di conduttori affermati come Insinna si unisce alla freschezza dei nuovi talenti cinematografici, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.