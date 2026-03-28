Imma Tataranni 5, domani sera il gran finale: l’addio di Vanessa Scalera a Matera

Si chiude domani sera, domenica 29 marzo 2026, una delle serie più amate della televisione italiana. La quarta e ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:30, segnando non solo la conclusione della quinta stagione ma l’addio definitivo di Vanessa Scalera al personaggio che l’ha resa un volto iconico della fiction Rai. Dopo cinque stagioni tra i Sassi di Matera, il sostituto procuratore più amato d’Italia è pronto a congedarsi dal suo pubblico con un episodio che intreccia un caso di omicidio intricato, una crisi familiare al culmine e una scelta che potrebbe cambiare tutto.

La trama dell’ultima puntata: “Nessuno si salva da solo”

L’episodio finale — dal titolo emblematico “Nessuno si salva da solo” — si apre con il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città dei Sassi. L’indagine conduce Imma in un mondo inaspettato: quello dei fornai tradizionali, quelli che impastano il pane ancora a mano, e la loro connessione con la realtà carceraria.

Per il sostituto procuratore è un caso particolarmente difficile. Da una parte c’è un padre distrutto dal dolore per la perdita del figlio; dall’altra un muro di silenzio da parte dei testimoni che conoscevano la vittima e che non hanno alcuna intenzione di parlare. Un intreccio di omertà e disperazione che Imma dovrà sciogliere con la sua tenacia abituale, mentre la vita privata le esplode tra le mani.

La crisi di Valentina e il riavvicinamento tra Imma e Pietro

Mentre Diana (Barbara Ronchi) si prepara al debutto teatrale, è in famiglia che la tensione raggiunge il punto più alto della stagione. Valentina (Alice Azzariti) ha deciso di trasferirsi definitivamente presso la comunità della Piacentini (Carmen Pommella), una scelta che lacera il rapporto già fragile con la madre. Per contribuire alle spese della comunità, la ragazza arriva a tentare di vendere la spilla d’oro che la nonna Brunella (Lucia Zotti) le aveva regalato: un gesto che rischia di far precipitare la situazione.

Saranno le due nonne e la mediazione di Pietro (Massimiliano Gallo) a evitare il peggio e a riportare madre e figlia a ritrovarsi. Un riavvicinamento familiare che fa da specchio a quello sentimentale tra i due ex coniugi: quando Imma e Pietro si incontrano per il rogito della vendita della casa, la vicinanza risveglia in loro l’amore che li ha uniti per una vita intera. Forse dovevano solo mancarsi per capire di essere ancora innamorati.

Sul fronte lavorativo, Pietro vive una svolta significativa: decide di licenziarsi dalla First Energy dopo aver scoperto la vera natura e i metodi spregiudicati di Fossati (Lodo Guenzi). Ma quando tutto sembra perduto, il CEO coreano della multinazionale lo contatta personalmente per non perdere la sua professionalità: un apprezzamento che gli ridà fiducia e prospettive.

Il colpo di scena finale: Milano chiama, cosa farà Imma?

Proprio nel momento in cui la serenità familiare sembra finalmente a portata di mano, arriva la notizia che cambia le carte in tavola: la domanda di Imma come procuratore capo presso la Procura di Milano è stata accettata. Una promozione straordinaria che rappresenta il coronamento di una carriera brillante, ma che la costringerebbe a lasciare Matera, Pietro e tutto il mondo che ha costruito tra i Sassi.

Cosa sceglierà Imma? L’amore ritrovato o la carriera? È il dilemma che il pubblico scoprirà domani sera e che dà al titolo “Nessuno si salva da solo” il suo significato più profondo: nella vita, le scelte più importanti non si possono affrontare senza le persone che ci sono accanto.

Vanessa Scalera saluta Imma Tataranni: fine di un’era per la fiction Rai

Quella di domani non è solo la chiusura di una stagione, ma un vero e proprio addio. Vanessa Scalera ha già annunciato la sua intenzione di lasciare il personaggio di Imma Tataranni, chiudendo un ciclo iniziato nel 2019 che l’ha portata a diventare una delle protagoniste più riconoscibili della serialità italiana. La serie, nata dai romanzi di Mariolina Venezia — Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo e Rione Serra venerdì, editi da Einaudi — ha saputo conquistare il pubblico con un mix unico di giallo, dramma familiare e tocchi di irresistibile comicità.

La quinta stagione, coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission, è stata diretta da Francesco Amato e prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli per IBC Movie, con Alessandra Ottaviani come produttrice Rai.

In quattro puntate da 100 minuti, questa stagione ha raccontato una Imma costretta a rimettere mano alla propria vita: tra famiglie disgregate su cui indaga e una famiglia personale che si sta sgretolando, il sostituto procuratore ha affrontato la sua prova più difficile, quella di guardarsi dentro.

Il successo della quinta stagione: ascolti e reazioni del pubblico

La quinta stagione di Imma Tataranni ha confermato il gradimento del pubblico fin dalla prima puntata dell’8 marzo, che aveva debuttato con il 24,1% di share superando ampiamente i 4 milioni di spettatori. Numeri che hanno mantenuto la serie stabilmente al vertice della prima serata domenicale di Rai 1, battendo la concorrenza di Canale 5 settimana dopo settimana.

Sui social, il finale ha già generato un’ondata di reazioni contrastanti tra chi è entusiasta per il ritrovato amore tra Imma e Pietro e chi lamenta una stagione conclusiva troppo compressa, con trame lasciate in sospeso. Tuttavia, il sentimento dominante è quello della nostalgia anticipata: “Non sono pronta a dire addio” è il commento che riassume lo stato d’animo di migliaia di fan.

Il cast completo della quinta stagione

Accanto a Vanessa Scalera nei panni di Imma e Massimiliano Gallo in quelli di Pietro, il cast della quinta stagione comprende Barbara Ronchi (Diana), Alice Azzariti (Valentina), Lucia Zotti (nonna Brunella), Carmen Pommella (la Piacentini), Lodo Guenzi (Fossati) e Rocco Papaleo nel ruolo del nuovo procuratore capo di Matera, una delle novità più apprezzate di questa stagione.

Dove e quando vedere l’ultima puntata di Imma Tataranni 5

L’episodio finale “Nessuno si salva da solo” va in onda domani, domenica 29 marzo 2026, alle ore 21:30 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove è possibile recuperare anche tutte le puntate delle stagioni precedenti. La durata prevista è di circa 100 minuti.