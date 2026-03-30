Il 2026 segna un traguardo storico per il mondo magico: sono passati 25 anni dall’uscita al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo film della saga diretto da Chris Columbus, che debuttò il 16 novembre 2001 conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Per celebrare l’anniversario, Warner Bros. Discovery ha annunciato un anno intero di celebrazioni con uscite cinematografiche, nuovi prodotti, iniziative nei negozi e la serie HBO Original in arrivo a Natale.

Da un libro a un fenomeno globale: la storia di Harry Potter

Nato dalla penna di J.K. Rowling nel 1997 con il romanzo Harry Potter e la Pietra Filosofale, il giovane mago che scopre il proprio destino si è rapidamente trasformato in un fenomeno editoriale e culturale senza precedenti. Il successo dei libri ha aperto le porte al grande schermo con la saga cinematografica prodotta da Warner Bros. Pictures: otto film che hanno raccontato le avventure di Harry e dei suoi amici alla scuola di magia di Hogwarts, dando vita a un universo in continua espansione tra parchi a tema, lo spettacolo teatrale Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, videogiochi, tour degli studi cinematografici e milioni di prodotti.

Harry Potter e la Pietra Filosofale torna al cinema nel 2026

Tra le iniziative più attese c’è il ritorno sul grande schermo del primo capitolo della serie. Nel corso del 2026 sarà infatti possibile rivedere al cinema Harry Potter e la Pietra Filosofale di Chris Columbus, per riscoprire l’inizio dell’avventura sul grande schermo. Tutti gli otto film della saga sono inoltre disponibili in streaming su HBO Max, recentemente lanciata in Italia.

La nuova serie HBO Original di Harry Potter: debutto a Natale 2026

L’anno del venticinquesimo anniversario coincide con l’arrivo dell’attesissima serie HBO Original Harry Potter, che debutterà durante le festività natalizie 2026 in esclusiva su HBO Max. La nuova produzione televisiva rappresenta il progetto più ambizioso legato al mondo magico e promette di riportare i fan a Hogwarts con una narrazione completamente nuova.

Il calendario delle celebrazioni: dalla Stagione della Burrobirra al Back to Hogwarts

L’anniversario sarà il tema centrale di tutte le attività dedicate a Harry Potter durante il 2026. Le celebrazioni si articolano in tre grandi momenti: la Stagione della Burrobirra da marzo a maggio, il Compleanno di Harry Potter il 31 luglio e il Back to Hogwarts tra agosto e settembre, con eventi, iniziative e lanci di prodotto dedicati ai fan di tutte le generazioni.

Hogwarts Legacy: il videogioco per vivere la magia in prima persona

I fan possono continuare a immergersi nel mondo magico con Hogwarts Legacy, il videogioco ambientato tra le mura della scuola di magia e stregoneria, disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 1 e 2. Un’esperienza interattiva che consente di vivere in prima persona l’atmosfera dell’universo di Harry Potter.

I prodotti esclusivi per il 25° anniversario

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha collaborato con prestigiosi brand per offrire collezioni dedicate all’anniversario.

Excélsa festeggia con una nuova collezione in uscita ad agosto che porta il fascino di Hogwarts sulla tavola di tutti i giorni, con accessori iconici, simboli delle Case e dettagli narrativi ispirati al mondo magico.

EGAN lancia a luglio una collezione dedicata all’incantesimo Expecto Patronum, con lampade, ciotole, piatti e tazze con grafiche raffinate dei Patronus e dei personaggi più amati. Sul sito egan.it è già disponibile la collezione dedicata alle Case di Hogwarts.

The Noble Collection propone un cofanetto da collezione Silver Anniversary con una replica della Pietra Filosofale e due versioni della prima bacchetta di Harry, realizzate in resina di alta qualità con finitura argento anticata.

Dove trovare i prodotti Harry Potter: negozi, aeroporti e Amazon

Da metà aprile i punti vendita Funside ospiteranno aree tematizzate con gli elementi iconici della saga e staff specializzato per guidare i fan alla scoperta delle novità. Tra i principali punti di riferimento anche Toys Center e Rocco Giocattoli, con ampie gamme di prodotti e aree espositive dedicate.

Sorprese anche per i viaggiatori: Aelia Duty Free inaugura tre spazi permanenti dedicati alla saga negli aeroporti di Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Napoli Capodichino. Lo shop Harry Potter di Amazon celebrerà l’anniversario con una vasta selezione di nuovi lanci e item da collezione.

Da aprile, presso Funside, Rocco Giocattoli e una selezione di negozi Aelia Duty Free, sarà attiva un’esclusiva promozione: con ogni acquisto, i fan riceveranno in regalo un gadget da collezione personalizzato con il logo del 25° anniversario. Tutti i dettagli su warnerbros.it e sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit).