Nessuno ama guidare sotto la pioggia. Il parabrezza che si appanna, le luci delle altre auto che diventano aloni indistinti, quel momento di panico quando l’auto sembra scivolare leggermente in curva. Eppure non puoi certo restare a casa ogni volta che il cielo si fa grigio, soprattutto in Italia dove le mezze stagioni significano settimane intere di acqua a intermittenza.

Il punto è che la pioggia trasforma la strada. Quella stessa curva che fai ogni mattina andando al lavoro diventa un posto diverso quando l’asfalto è bagnato: lo spazio per fermarti raddoppia, la tenuta delle gomme cala drasticamente e la visibilità si riduce in un attimo. La buona notizia è che bastano pochi accorgimenti per guidare sotto la pioggia senza rischi. Nessuno di questi richiede di essere un pilota: servono solo attenzione e buon senso.

1. Le gomme sono tutto (controllale prima che piova)

Se c’è una sola cosa da fare per la sicurezza sotto la pioggia, è questa: guarda le gomme. Quei solchi nel battistrada non sono decorativi — servono a spingere via l’acqua da sotto la ruota e a mantenere il contatto con la strada. Quando si consumano troppo, l’auto inizia a galleggiare sull’acqua come uno sci d’acqua. Si chiama aquaplaning e non è un’esperienza che vuoi fare.

Il limite di legge è 1,6 millimetri di profondità, ma i meccanici consigliano di cambiarle già sotto i 3 millimetri. Un trucco veloce: infila una moneta da 2 euro nel solco del battistrada. Se il bordo argentato della moneta resta visibile, le gomme sono ancora buone. Se scompare nel solco, è ora di cambiarle.

Controlla anche che siano gonfie al punto giusto: trovi la pressione corretta su un adesivo nella portiera del guidatore o nel libretto dell’auto.

2. Rallenta (davvero, non solo un po’)

Lo so, sembra il consiglio della nonna. Ma il motivo per cui lo ripetono tutti è che funziona. Su asfalto bagnato servono il doppio dei metri per fermarsi. Se a 100 km/h con il sole ti servono 40 metri per frenare, con la pioggia ne servono quasi 80. Sono sei auto in fila, per dare un’idea.

Una buona regola pratica: quando piove, abbassa la velocità di almeno il 20% rispetto a quella che terresti normalmente. Se il limite è 130, tieni 100-110. Se sei su una statale a 90, scendi a 70. Non è prudenza esagerata: è fisica.

3. Stai più lontano da chi ti precede

Se freni più lentamente, devi avere più spazio davanti a te. Con la pioggia raddoppia la distanza rispetto all’auto che ti precede. Un modo semplice per calcolarla: quando l’auto davanti passa un cartello, conta fino a quattro. Se lo superi prima di aver contato quattro, sei troppo vicino.

Questo ti protegge anche dagli spruzzi: se hai mai guidato dietro un camion sotto il diluvio, sai che per qualche secondo non vedi letteralmente nulla. Con più spazio, hai più tempo per reagire.

4. Accendi le luci, anche di giorno

Quando piove devi accendere gli anabbaglianti, anche alle due del pomeriggio. Non è per vedere meglio tu (anche se aiuta), ma per farti vedere dagli altri. Un’auto scura senza luci sotto la pioggia è quasi invisibile, soprattutto nello specchietto di chi ti sta davanti.

Due cose da non fare: non accendere gli abbaglianti (rimbalzano sulle gocce e accecano tutti, te compreso) e non accendere i fendinebbia posteriori se non c’è nebbia fitta. Quel faro rosso potentissimo dietro la tua auto acceca chi ti segue e copre la luce dello stop, che è decisamente più importante.

5. Muoviti con calma, niente scatti

Sotto la pioggia ogni gesto deve essere morbido e graduale. Niente sterzate secche, niente frenate da panico, niente accelerate brusche al semaforo verde. L’auto ha meno presa sull’asfalto e ogni movimento brusco può farla scivolare.

Pensa a come cammineresti su un pavimento bagnato: non faresti scatti, non cambieresti direzione di colpo, andresti piano. Con l’auto è lo stesso, solo che pesi una tonnellata e mezzo e vai molto più veloce.

6. Le pozzanghere non sono innocue

Quella pozza d’acqua che sembra profonda due centimetri potrebbe nascondere una buca da venti. I tombini aperti, le buche sommerse e i dislivelli invisibili sono trappole reali che ogni automobilista prima o poi incontra.

Se non puoi evitare una pozzanghera, rallenta il più possibile e attraversala a velocità costante, senza frenare e senza accelerare. Dopo averla superata, premi leggermente il freno un paio di volte per asciugare i dischi: è un gesto che ripristina la frenata al 100%.

I posti peggiori per le pozzanghere: i sottopassi, le curve in discesa e quei tratti di autostrada dove l’asfalto è così consumato che si formano solchi pieni d’acqua.

7. Il parabrezza si appanna? Ecco il trucco

Prima o poi succede: il parabrezza si appanna e la visibilità crolla. Il motivo è la differenza di temperatura tra dentro e fuori l’auto, che fa condensare l’umidità sul vetro.

La soluzione più veloce è accendere l’aria condizionata (sì, anche d’inverno) e puntare il getto d’aria sul parabrezza. Il climatizzatore deumidifica l’aria in pochi secondi e il vetro si schiarisce. Se hai il lunotto termico, attivalo per sgombrare anche il vetro dietro.

Un consiglio in più: non pulire il parabrezza con la mano. Lascia aloni di grasso che di notte, con i fari delle auto in arrivo, diventano un incubo. Tieni un panno in microfibra nel vano portaoggetti per le emergenze.

8. Attenzione a strisce pedonali e tombini

Le strisce pedonali, i tombini in metallo e i binari del tram diventano scivolosi come una lastra di ghiaccio quando sono bagnati. È una cosa che molti sottovalutano, soprattutto nelle manovre lente: rotatorie, curve strette, frenate agli incroci.

Il consiglio è semplice: se puoi, evita di frenare o sterzare quando le ruote sono sopra queste superfici. Completa la frenata prima di arrivarci e attraversale con l’auto già dritta e stabile.

9. Spegni il cruise control

Se hai l’abitudine di usare il cruise control in autostrada, sotto la pioggia disattivalo. Il motivo è tecnico ma importante: se le ruote perdono aderenza per un istante (aquaplaning), il sistema pensa che l’auto stia rallentando e dà più gas. Esattamente il contrario di quello che vorresti.

Con la pioggia il piede deve restare sempre pronto su acceleratore e freno. Guida tu, non il computer.

10. Se non vedi più niente, fermati

Questo è il consiglio che può salvarti la vita. Quando il nubifragio è così forte che i tergicristalli al massimo non bastano e non riesci a vedere l’auto davanti a te, l’unica cosa intelligente da fare è fermarti e aspettare.

Cerca un’area di servizio, un parcheggio o una piazzola di sosta. Se sei in autostrada, evita di fermarti sulla corsia di emergenza: è il posto più pericoloso quando la visibilità è bassa. Se non hai alternative, accendi le quattro frecce e i fendinebbia posteriori per segnalarti.

I temporali violenti sono quasi sempre brevi. Dieci minuti di attesa possono fare la differenza tra un racconto da bar e una tragedia. Non vale mai la pena rischiare per arrivare dieci minuti prima.

Il riassunto da tenere in mente

Se domani piove e devi prendere l’auto, ricordati di tre cose: gomme in ordine, velocità ridotta, distanza raddoppiata. Tutto il resto — luci, frenata dolce, parabrezza pulito — viene di conseguenza. Guidare sotto la pioggia non è pericoloso in sé: è pericoloso guidare sotto la pioggia come se non piovesse.