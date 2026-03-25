Grande Fratello Vip, terza puntata 24 marzo: eliminato Cassini, Pillola Gate e lacrime Elia

Il Grande Fratello Vip entra nel vivo e la terza puntata, andata in onda martedì 24 marzo 2026 su Canale 5, ha regalato il primo eliminato, lacrime, scontri surreali e un confronto sentimentale che ha commosso il pubblico. Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha guidato una serata intensa in cui la Casa ha mostrato il suo volto più crudo: accuse, polemiche su pillole nascoste, un bacio notturno e un addio che nessuno si aspettava così presto. Ecco tutto quello che è successo.

Primo eliminato: Dario Cassini lascia la Casa

Dopo una settimana segnata dalle polemiche, il primo concorrente a dover abbandonare il Grande Fratello Vip è Dario Cassini. Il comico napoletano è risultato il meno votato dal pubblico nel televoto a sette, che vedeva in nomination anche Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro. A salvarsi per primi sono stati Paola Caruso e Raimondo Todaro, seguiti da Lucia Ilardo, Nicolò Brigante, Marco Berry e Francesca Manzini. Un’uscita che non sorprende del tutto — Cassini era finito al centro delle polemiche per il cosiddetto “Pillola Gate” — ma che priva la Casa di un personaggio comunque capace di creare dinamiche.

Il Pillola Gate: Cassini contro Antonella Elia

Lo scontro che ha aperto la puntata e che ha dominato la settimana nella Casa. Dario Cassini ha accusato Antonella Elia di avergli nascosto dei medicinali importanti per la sua salute. L’ex valletta ha reagito con durezza: “Sono disgustata, l’infamia e la menzogna sono dei peccati tremendi. Una persona così non la considero, non esiste più per me”. A complicare la situazione, Giovanni Calvario ha insinuato che fosse stato lo stesso Cassini a inscenare il furto delle pillole per mettere in cattiva luce la Elia.

Cassini ha chiesto alla produzione di mandare in onda i filmati, ma Ilary Blasi ha spiegato che le immagini incriminate non esistono: la regia non riesce a coprire ogni angolo della Casa in ogni momento. Una spiegazione che non ha convinto del tutto il comico. Selvaggia Lucarelli ha chiuso la questione con un commento tagliente: “Antonella è permalosa, ma non mi è piaciuta la parte di Dario quando ha detto che lei è sola. Ognuno di noi ha una reputazione da difendere anche quando a casa non c’è nessuno che ci aspetta”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: lacrime e parole non dette

Il momento più intenso della serata. Antonella Elia ha rivissuto in diretta la fine della relazione con Pietro Delle Piane, attore e doppiatore con cui era stata legata dal 2019 fino all’ottobre 2025. “Secondo me non mi ha mai amato veramente. Ha sempre prevalso la fiction, siamo sempre stati parte di un gran chiacchiericcio. Nell’intimità sono successe cose brutte, per cui ho detto: basta”, ha raccontato la showgirl.

Poi la sorpresa: una telefonata di Pietro ad Adriana Volpe — “Vorrei parlare con Antonella” — e l’ingresso dell’ex compagno nella Casa. “Non sarei voluto venire qui, perché mi attaccano sostenendo che vengo per visibilità”, ha esordito Delle Piane. “Sono ancora innamorato di lei”. La Elia, visibilmente commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Probabilmente sono ancora innamorata, però ho deciso fermamente di staccarmi. Mi dispiace umiliarti trattandoti così freddamente, perché io ti voglio bene”. Un confronto emotivo che ha diviso il pubblico: storia vera o fiction televisiva? La domanda resta aperta.

Mussolini contro Volpe: il “vibratore gate”

Se il Pillola Gate non bastava, la terza puntata ha regalato anche il “vibratore gate”. Tutto nasce da una questione apparentemente banale: ogni mattina il Grande Fratello sveglia Alessandra Mussolini per ricordarle di prendere dei medicinali prescritti dal medico. Adriana Volpe, infastidita dalla sveglia, le avrebbe suggerito un metodo alternativo — “magari una vibrazione”. La Mussolini ha interpretato la frase in modo diverso: “Non ti devi permettere di consigliarmi un vibratore”.

La Volpe ha negato: “Ho parlato di vibrazione, non di vibratore”. Ma poi ha affondato con una frase che ha scatenato le polemiche: “Quello non le farebbe male, non può essere così isterica”. A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, schierandosi a sorpresa con la Mussolini: “Adriana, tu le hai detto ‘forse del vibratore avresti bisogno’. Queste sono battute che lasciano intendere che le donne siano in balia degli ormoni”. Un intervento che ha spostato gli equilibri e che sui social ha fatto discutere tanto quanto lo scontro stesso.

Il bacio tra Lucia e Renato, e il triangolo con Nicolò

Nella notte, lontano dalle telecamere della diretta, Lucia Ilardo ha baciato Renato Biancardi, il napoletano che inizialmente sembrava avere un’intesa con Ibiza Altea. È stata proprio Ibiza a distaccarsi da lui, dichiarando di non condividere i suoi valori e definendo Lucia “più simile a Renato” e “leggera” — un aggettivo che la Ilardo non ha gradito. A complicare il quadro, Lucia ha ammesso di provare attrazione anche per Nicolò Brigante, che però l’ha stroncata in diretta: “Lucia non mi interessa”.

Cesara Buonamici ha commentato con una lettura strategica: secondo l’opinionista, Lucia starebbe cercando di legarsi sentimentalmente ad altri concorrenti per rafforzare la propria posizione nella Casa, essendo stata in nomination.

Ibiza Altea: le lacrime per il compagno scomparso

Momento di forte commozione con il racconto di Ibiza Altea, che ha ripercorso il dolore per la perdita del compagno, morto quando il figlio aveva appena sei mesi. Una testimonianza intensa che ha mostrato un lato diverso della concorrente, finora vista soprattutto nelle dinamiche relazionali con Renato e Lucia.

GionnyScandal pentito e il gioco delle nomination

Siparietto significativo con GionnyScandal, che dopo il gioco “Chi vorresti eliminare dalla Casa?” ha ammesso di essersi pentito di aver votato Marco Berry: “Gli voglio un bene dell’anima, mi sono fatto influenzare dagli altri”. Alessandra Mussolini lo ha rimproverato: “Hai sbagliato a votare proprio la persona che più ti ha aiutato”. Il cantante è poi andato a chiarire con Berry, in un momento di sincerità raro nella Casa.

Nuovi capitani e nomination

I due nuovi capitani dei gruppi Gold ed Economy sono Giovanni Calvario e Alessandra Mussolini, scelti dagli inquilini dopo il ribaltone della scorsa puntata. Le nomination della terza puntata hanno portato al televoto quattro concorrenti: Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry. Il pubblico è chiamato a votare chi salvare: il meno votato sarà il secondo eliminato. Il verdetto arriverà nella quarta puntata, venerdì 27 marzo.

Ascolti in crisi: Mediaset corre ai ripari?

Sullo sfondo resta il tema degli ascolti, che continuano a preoccupare Mediaset. Dopo il debutto al 18% e il crollo della seconda puntata al 14,3% (poco più di un milione e mezzo di spettatori), si rincorrono le voci di una possibile chiusura anticipata del programma. La terza puntata era chiamata a invertire la tendenza grazie alla prima eliminazione e alle dinamiche più accese. I dati Auditel del 24 marzo chiariranno se la cura funziona o se il GF Vip 2026 è destinato a restare il grande malato del palinsesto Mediaset.