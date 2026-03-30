Tv e Radio

Grande Fratello Vip, stasera 30 marzo su Canale 5: scontri, sorprese e nuova eliminazione

30 Marzo 2026 di 3 min di lettura
Grande Fratello Vip 2026

Torna stasera, lunedì 30 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata di stasera si preannuncia incandescente tra scontri al femminile, sorprese emozionanti e una nuova eliminazione.

Scontro aperto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Le tensioni nella Casa non accennano a placarsi, anzi. Tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe lo scontro è ormai aperto e nessun tentativo di chiarimento è riuscito a portare la pace. Le due concorrenti continuano a confrontarsi su posizioni inconciliabili, alimentando una delle rivalità più accese di questa edizione.

Ibiza Altea sotto accusa: le parole che hanno ferito Blu Barbara Prezia

Anche sul fronte femminile non mancano i colpi di scena: Ibiza Altea finisce sotto accusa per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia, che è rimasta particolarmente ferita da quelle parole. A rendere la situazione ancora più esplosiva ci pensa Antonella Elia, che non sembra intenzionata a perdonare.

Francesca Manzini e Raimondo Todaro: amicizia o qualcosa di più?

Tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro la complicità cresce puntata dopo puntata. I due hanno condiviso momenti sempre più intimi nella Casa, e galeotto sembra essere stato un ballo. È solo amicizia o il seme di un’attrazione che sta per sbocciare? Il pubblico si divide e stasera potrebbe arrivare qualche risposta.

Le sorprese per Adriana Volpe e Alessandra Mussolini

Nonostante le tensioni, la puntata di stasera riserva anche momenti di grande emozione. Due mamme della Casa riceveranno una sorpresa che non si aspettano: Adriana Volpe potrà abbracciare la sua piccola Giselle, mentre Alessandra Mussolini ritroverà i suoi tre figli. Un momento di dolcezza che potrebbe anche contribuire a stemperare le frizioni tra le due rivali.

Nuova eliminazione e colpi di scena: chi lascia la Casa stasera?

La puntata di stasera prevede una nuova eliminazione: sono ben otto i concorrenti in nomination e uno di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa. Ma le sorprese non finiscono qui: sono attesi incredibili colpi di scena e qualcuno potrebbe finire a vivere in isolamento. Chi sarà il prossimo eliminato e chi dovrà affrontare la solitudine lontano dal gruppo?

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip stasera

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è per stasera, lunedì 30 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il Grande Fratello Vip è un programma prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset, condotto da Ilary Blasi.

Condividi:
Scritto da

Sono una new entry di Lifestyleblog.it. Adoro il mondo del food e del beverage, mi piace viaggiare, adoro tutto quello che è Lifestyle!

Vedi tutti gli articoli →

Articoli correlati

Ultimi articoli