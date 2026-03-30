Torna stasera, lunedì 30 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata di stasera si preannuncia incandescente tra scontri al femminile, sorprese emozionanti e una nuova eliminazione.

Scontro aperto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Le tensioni nella Casa non accennano a placarsi, anzi. Tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe lo scontro è ormai aperto e nessun tentativo di chiarimento è riuscito a portare la pace. Le due concorrenti continuano a confrontarsi su posizioni inconciliabili, alimentando una delle rivalità più accese di questa edizione.

Ibiza Altea sotto accusa: le parole che hanno ferito Blu Barbara Prezia

Anche sul fronte femminile non mancano i colpi di scena: Ibiza Altea finisce sotto accusa per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia, che è rimasta particolarmente ferita da quelle parole. A rendere la situazione ancora più esplosiva ci pensa Antonella Elia, che non sembra intenzionata a perdonare.

Francesca Manzini e Raimondo Todaro: amicizia o qualcosa di più?

Tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro la complicità cresce puntata dopo puntata. I due hanno condiviso momenti sempre più intimi nella Casa, e galeotto sembra essere stato un ballo. È solo amicizia o il seme di un’attrazione che sta per sbocciare? Il pubblico si divide e stasera potrebbe arrivare qualche risposta.

Le sorprese per Adriana Volpe e Alessandra Mussolini

Nonostante le tensioni, la puntata di stasera riserva anche momenti di grande emozione. Due mamme della Casa riceveranno una sorpresa che non si aspettano: Adriana Volpe potrà abbracciare la sua piccola Giselle, mentre Alessandra Mussolini ritroverà i suoi tre figli. Un momento di dolcezza che potrebbe anche contribuire a stemperare le frizioni tra le due rivali.

Nuova eliminazione e colpi di scena: chi lascia la Casa stasera?

La puntata di stasera prevede una nuova eliminazione: sono ben otto i concorrenti in nomination e uno di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa. Ma le sorprese non finiscono qui: sono attesi incredibili colpi di scena e qualcuno potrebbe finire a vivere in isolamento. Chi sarà il prossimo eliminato e chi dovrà affrontare la solitudine lontano dal gruppo?

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip stasera

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è per stasera, lunedì 30 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il Grande Fratello Vip è un programma prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset, condotto da Ilary Blasi.