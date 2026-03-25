Grande Fratello VIP, ascolti in caduta libera: il format è arrivato al capolinea?

I numeri non mentono. La terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 24 marzo, ha raccolto 1.813.000 spettatori con il 15,3% di share. Un dato in lieve recupero rispetto al disastroso 14,3% della seconda puntata, ma comunque insufficiente per il reality di punta di Canale 5. In tre puntate il GF Vip non è mai stato leader della prima serata. Quando un reality rischia di essere raggiunto da un talk show politico (DiMartedì al 14,6%), il problema non è la serata: è il formato.

Il trend delle tre puntate: i dati Auditel

Puntata Data Spettatori Share Leader? Var. 1ª (debutto) 17 marzo 2.146.000 18,4% No — 2ª puntata 20 marzo 1.672.000 14,3% No -4,1% 3ª puntata 24 marzo 1.813.000 15,3% No +1,0%

Confronto storico: i debutti del Grande Fratello

Il debutto del GF Vip 2026 è il peggiore nella storia del format su Canale 5.

Edizione Conduttore Spettatori Share Anno GF Vip (Signorini) Signorini 2.994.000 23,0% 2023 GF Vip (Signorini) Signorini 2.636.000 21,7% 2022 GF Nip (Ventura) Ventura 2.813.000 20,3% 2025 GF Vip (Blasi) Blasi 2.146.000 18,4% 2026

Concorrenza 24 marzo 2026 — prima serata

Programma Rete Spettatori Share Pos. Le Libere Donne Rai 1 2.989.000 18,1% 1° Grande Fratello Vip Canale 5 1.813.000 15,3% 2° DiMartedì (Floris) La7 2.196.000 14,6% 3° Spider-Man 2 Italia 1 934.000 5,6% 4°

Il paradosso Ilary Blasi

Quando Mediaset ha annunciato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione — lei che aveva guidato le prime, fortunatissime edizioni — l’idea sembrava perfetta: un volto amato, un legame naturale con il format. Al suo fianco, Cesara Buonamici per la credibilità e Selvaggia Lucarelli per la provocazione. Ilary conduce bene, nessuno lo mette in discussione. Ma i numeri dicono che il problema non è chi sta davanti alla telecamera. Il pubblico, semplicemente, non è più interessato al format. Cambiare il pilota non serve quando è la macchina a essere ferma.

Il cast

Antonella Elia e Adriana Volpe, già viste al GF Vip nel 2020, richiamate sei anni dopo. Raimondo Todaro, ex Amici. Dario Cassini, eliminato alla terza puntata. Alessandra Mussolini, habitué dei reality. Il problema è strutturale: i veri “vip” non accettano più di chiudersi in una Casa per mesi. Chi ha una carriera vera non rischia l’esposizione totale di un reality h24. Restano i “vip di seconda fascia”, quelli che del GF hanno bisogno più di quanto il GF abbia bisogno di loro.

Un format che ha 26 anni

Il Grande Fratello è nato nel 2000. I social media offrono voyeurismo h24, gratuito, personalizzabile. TikTok, Instagram e YouTube sono il Grande Fratello di ogni giorno. Il format della Casa — nomination, confessionali, litigi costruiti — è diventato prevedibile. La sorpresa è sparita. Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione, si è “goduta” il flop sui social senza nasconderlo.

La spirale: più puntate per meno pubblico

Più il programma perde pubblico, più Mediaset aumenta le puntate. Il doppio appuntamento settimanale + daytime su tre reti + diretta h24 su Mediaset Extra = sovraesposizione che uccide l’evento. Il GF è ovunque, e proprio per questo non è più da nessuna parte.

Le voci di chiusura anticipata

Dopo il 14,3% della seconda puntata si sono rincorse le voci di chiusura anticipata. Mediaset ha smentito, ma il precedente c’è (edizione Signorini 2023 accorciata). Lo scenario più probabile: riduzione a una sola puntata settimanale dopo Pasqua, chiusura anticipata a maggio.

Conclusione: format esaurito?

Il GF Vip costa poco e riempie palinsesto, due qualità che pesano più degli ascolti. Ma il segnale è chiaro: non è un problema di conduttore (Signorini, Ventura, Blasi), non è un problema di opinioniste, non è un problema di cast. È un problema di format esaurito. Per tornare a funzionare servirebbe un cambiamento radicale. Oppure — la scelta più coraggiosa — accettare che dopo 26 anni il Grande Fratello ha dato tutto quello che poteva dare. Ma la televisione italiana preferisce i sequel ai punti fermi.