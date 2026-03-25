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Grande Fratello VIP, ascolti in caduta libera: il format è arrivato al capolinea?

25 Marzo 2026 di 3 min di lettura
Ilary Blasi
Ilary Blasi - foto mediaset.it

I numeri non mentono. La terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 24 marzo, ha raccolto 1.813.000 spettatori con il 15,3% di share. Un dato in lieve recupero rispetto al disastroso 14,3% della seconda puntata, ma comunque insufficiente per il reality di punta di Canale 5. In tre puntate il GF Vip non è mai stato leader della prima serata. Quando un reality rischia di essere raggiunto da un talk show politico (DiMartedì al 14,6%), il problema non è la serata: è il formato.

Il trend delle tre puntate: i dati Auditel

PuntataDataSpettatoriShareLeader?Var.
1ª (debutto)17 marzo2.146.00018,4%No
2ª puntata20 marzo1.672.00014,3%No-4,1%
3ª puntata24 marzo1.813.00015,3%No+1,0%

Confronto storico: i debutti del Grande Fratello

Il debutto del GF Vip 2026 è il peggiore nella storia del format su Canale 5.

EdizioneConduttoreSpettatoriShareAnno
GF Vip (Signorini)Signorini2.994.00023,0%2023
GF Vip (Signorini)Signorini2.636.00021,7%2022
GF Nip (Ventura)Ventura2.813.00020,3%2025
GF Vip (Blasi)Blasi2.146.00018,4%2026

Concorrenza 24 marzo 2026 — prima serata

ProgrammaReteSpettatoriSharePos.
Le Libere DonneRai 12.989.00018,1%
Grande Fratello VipCanale 51.813.00015,3%
DiMartedì (Floris)La72.196.00014,6%
Spider-Man 2Italia 1934.0005,6%

Il paradosso Ilary Blasi

Quando Mediaset ha annunciato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione — lei che aveva guidato le prime, fortunatissime edizioni — l’idea sembrava perfetta: un volto amato, un legame naturale con il format. Al suo fianco, Cesara Buonamici per la credibilità e Selvaggia Lucarelli per la provocazione. Ilary conduce bene, nessuno lo mette in discussione. Ma i numeri dicono che il problema non è chi sta davanti alla telecamera. Il pubblico, semplicemente, non è più interessato al format. Cambiare il pilota non serve quando è la macchina a essere ferma.

Il cast

Antonella Elia e Adriana Volpe, già viste al GF Vip nel 2020, richiamate sei anni dopo. Raimondo Todaro, ex Amici. Dario Cassini, eliminato alla terza puntata. Alessandra Mussolini, habitué dei reality. Il problema è strutturale: i veri “vip” non accettano più di chiudersi in una Casa per mesi. Chi ha una carriera vera non rischia l’esposizione totale di un reality h24. Restano i “vip di seconda fascia”, quelli che del GF hanno bisogno più di quanto il GF abbia bisogno di loro.

Un format che ha 26 anni

Il Grande Fratello è nato nel 2000. I social media offrono voyeurismo h24, gratuito, personalizzabile. TikTok, Instagram e YouTube sono il Grande Fratello di ogni giorno. Il format della Casa — nomination, confessionali, litigi costruiti — è diventato prevedibile. La sorpresa è sparita. Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione, si è “goduta” il flop sui social senza nasconderlo.

La spirale: più puntate per meno pubblico

Più il programma perde pubblico, più Mediaset aumenta le puntate. Il doppio appuntamento settimanale + daytime su tre reti + diretta h24 su Mediaset Extra = sovraesposizione che uccide l’evento. Il GF è ovunque, e proprio per questo non è più da nessuna parte.

Le voci di chiusura anticipata

Dopo il 14,3% della seconda puntata si sono rincorse le voci di chiusura anticipata. Mediaset ha smentito, ma il precedente c’è (edizione Signorini 2023 accorciata). Lo scenario più probabile: riduzione a una sola puntata settimanale dopo Pasqua, chiusura anticipata a maggio.

Conclusione: format esaurito?

Il GF Vip costa poco e riempie palinsesto, due qualità che pesano più degli ascolti. Ma il segnale è chiaro: non è un problema di conduttore (Signorini, Ventura, Blasi), non è un problema di opinioniste, non è un problema di cast. È un problema di format esaurito. Per tornare a funzionare servirebbe un cambiamento radicale. Oppure — la scelta più coraggiosa — accettare che dopo 26 anni il Grande Fratello ha dato tutto quello che poteva dare. Ma la televisione italiana preferisce i sequel ai punti fermi.

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Direttore Responsabile Lifestyleblog.it - Classe '81, da Monopoli (Bari) Dal 2015 nella Giuria Stampa del Festival di Sanremo. Dottore in Comuncazione e Multimedia

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