Grande Fratello VIP, ascolti in caduta libera: il format è arrivato al capolinea?
I numeri non mentono. La terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 24 marzo, ha raccolto 1.813.000 spettatori con il 15,3% di share. Un dato in lieve recupero rispetto al disastroso 14,3% della seconda puntata, ma comunque insufficiente per il reality di punta di Canale 5. In tre puntate il GF Vip non è mai stato leader della prima serata. Quando un reality rischia di essere raggiunto da un talk show politico (DiMartedì al 14,6%), il problema non è la serata: è il formato.
Il trend delle tre puntate: i dati Auditel
|Puntata
|Data
|Spettatori
|Share
|Leader?
|Var.
|1ª (debutto)
|17 marzo
|2.146.000
|18,4%
|No
|—
|2ª puntata
|20 marzo
|1.672.000
|14,3%
|No
|-4,1%
|3ª puntata
|24 marzo
|1.813.000
|15,3%
|No
|+1,0%
Confronto storico: i debutti del Grande Fratello
Il debutto del GF Vip 2026 è il peggiore nella storia del format su Canale 5.
|Edizione
|Conduttore
|Spettatori
|Share
|Anno
|GF Vip (Signorini)
|Signorini
|2.994.000
|23,0%
|2023
|GF Vip (Signorini)
|Signorini
|2.636.000
|21,7%
|2022
|GF Nip (Ventura)
|Ventura
|2.813.000
|20,3%
|2025
|GF Vip (Blasi)
|Blasi
|2.146.000
|18,4%
|2026
Concorrenza 24 marzo 2026 — prima serata
|Programma
|Rete
|Spettatori
|Share
|Pos.
|Le Libere Donne
|Rai 1
|2.989.000
|18,1%
|1°
|Grande Fratello Vip
|Canale 5
|1.813.000
|15,3%
|2°
|DiMartedì (Floris)
|La7
|2.196.000
|14,6%
|3°
|Spider-Man 2
|Italia 1
|934.000
|5,6%
|4°
Il paradosso Ilary Blasi
Quando Mediaset ha annunciato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione — lei che aveva guidato le prime, fortunatissime edizioni — l’idea sembrava perfetta: un volto amato, un legame naturale con il format. Al suo fianco, Cesara Buonamici per la credibilità e Selvaggia Lucarelli per la provocazione. Ilary conduce bene, nessuno lo mette in discussione. Ma i numeri dicono che il problema non è chi sta davanti alla telecamera. Il pubblico, semplicemente, non è più interessato al format. Cambiare il pilota non serve quando è la macchina a essere ferma.
Il cast
Antonella Elia e Adriana Volpe, già viste al GF Vip nel 2020, richiamate sei anni dopo. Raimondo Todaro, ex Amici. Dario Cassini, eliminato alla terza puntata. Alessandra Mussolini, habitué dei reality. Il problema è strutturale: i veri “vip” non accettano più di chiudersi in una Casa per mesi. Chi ha una carriera vera non rischia l’esposizione totale di un reality h24. Restano i “vip di seconda fascia”, quelli che del GF hanno bisogno più di quanto il GF abbia bisogno di loro.
Un format che ha 26 anni
Il Grande Fratello è nato nel 2000. I social media offrono voyeurismo h24, gratuito, personalizzabile. TikTok, Instagram e YouTube sono il Grande Fratello di ogni giorno. Il format della Casa — nomination, confessionali, litigi costruiti — è diventato prevedibile. La sorpresa è sparita. Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione, si è “goduta” il flop sui social senza nasconderlo.
La spirale: più puntate per meno pubblico
Più il programma perde pubblico, più Mediaset aumenta le puntate. Il doppio appuntamento settimanale + daytime su tre reti + diretta h24 su Mediaset Extra = sovraesposizione che uccide l’evento. Il GF è ovunque, e proprio per questo non è più da nessuna parte.
Le voci di chiusura anticipata
Dopo il 14,3% della seconda puntata si sono rincorse le voci di chiusura anticipata. Mediaset ha smentito, ma il precedente c’è (edizione Signorini 2023 accorciata). Lo scenario più probabile: riduzione a una sola puntata settimanale dopo Pasqua, chiusura anticipata a maggio.
Conclusione: format esaurito?
Il GF Vip costa poco e riempie palinsesto, due qualità che pesano più degli ascolti. Ma il segnale è chiaro: non è un problema di conduttore (Signorini, Ventura, Blasi), non è un problema di opinioniste, non è un problema di cast. È un problema di format esaurito. Per tornare a funzionare servirebbe un cambiamento radicale. Oppure — la scelta più coraggiosa — accettare che dopo 26 anni il Grande Fratello ha dato tutto quello che poteva dare. Ma la televisione italiana preferisce i sequel ai punti fermi.