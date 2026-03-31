Grande Fratello Vip 30 marzo 2026: eliminato Calvario, nomination e scontri

Quinta puntata e il Grande Fratello Vip 2026 ha già trovato il suo ritmo: scontri che si accendono, alleanze che si sfaldano e un eliminato che se ne va con un saluto polemico. La serata di lunedì 30 marzo su Canale 5, eccezionalmente spostata dal consueto martedì per lasciare spazio alla partita Bosnia-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali, ha regalato al pubblico di Ilary Blasi uno dei capitoli più movimentati di questa edizione. Tra il fuoco incrociato Mussolini-Volpe, il flirt sospetto Manzini-Todaro, le sorprese che hanno fatto piangere due mamme e un televoto che ha spedito a casa Giovanni Calvario, la quinta puntata ha confermato che la Casa più spiata d’Italia è tutt’altro che addormentata.

Mussolini contro Volpe: il ciclo della discordia

La serata si è aperta sul terreno più scivoloso possibile. Lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che ciclicamente infiamma la Casa, è tornato su un tema inaspettato: le mestruazioni. Volpe aveva saltato il proprio turno di pulizie durante la settimana, giustificandosi con il ciclo. Sia Mussolini che Antonella Elia non le hanno creduto, trasformando una questione domestica in una discussione che ha coinvolto l’intero gruppo. Dallo studio, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha bacchettato la Mussolini ricordandole che il ciclo resta un tema delicato su cui non si ironizza con leggerezza.

Le due concorrenti non hanno trovato un punto di incontro nemmeno sulla vicenda delle pizzette misteriose. Mussolini, convocata nella Nuvola, ha dovuto scoprire chi le avesse rubato le pizzette preparate in cucina. Dietro le sagome dei tre responsabili si nascondevano Raimondo Todaro, Francesca Manzini e sua figlia Clarissa, che ha fatto il suo ingresso per la sorpresa.

Le sorprese: lacrime per Alessandra e Adriana

Se dentro la Casa le due rivali si scontrano, fuori hanno qualcosa di fondamentale in comune: i figli che le aspettano. Alessandra Mussolini ha potuto riabbracciare la figlia Clarissa, nata nel 1997 dalla lunga relazione con Mauro Floriani. Un momento di commozione genuina che ha mostrato un lato diverso della concorrente, lontano dalle polemiche e dai battibecchi. Poco dopo è toccato ad Adriana Volpe, che ha ricevuto la sorpresa della figlia Gisele, nata dall’amore con l’ex marito Roberto Parli. Due momenti che hanno abbassato la temperatura della serata, almeno per qualche minuto.

Francesca e Raimondo: amicizia o qualcosa di più?

Il secondo grande tema della puntata è stato il rapporto sempre più stretto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. L’imitatrice e conduttrice non nasconde l’interesse per il ballerino, ex maestro di Ballando con le Stelle e Amici, e gli altri inquilini ne parlano apertamente. La Mussolini ha descritto gli sguardi di Francesca come intensi e sensuali, mentre dal suo angolo Lucarelli ha messo in guardia la concorrente, sostenendo che Todaro abbia capito dell’infatuazione e la sfrutti come scudo nei confronti delle altre donne della Casa. Un’ipotesi che aggiunge pepe a una dinamica ancora tutta da decifrare.

Ibiza Altea sotto accusa: lo scontro con Antonella Elia

Non meno accesa è stata la vicenda che ha coinvolto Ibiza Altea. La modella aveva definito Blu Barbara Prezia una gattamorta, un commento che ha ferito profondamente la concorrente e scatenato la reazione di Antonella Elia. La Elia non ha usato mezzi termini, accusando Ibiza di comportamenti surreali e di prendersela con donne a caso senza motivo. Una posizione netta che ha diviso la Casa e che probabilmente continuerà a produrre strascichi nelle prossime puntate.

Giovanni Calvario eliminato: il saluto polemico a Raimondo

Il momento cruciale della serata è arrivato con il verdetto del televoto. In nomination c’erano otto concorrenti: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Il televoto chiedeva al pubblico chi salvare, e le percentuali non hanno lasciato dubbi sulla gerarchia di gradimento.

Antonella Elia ha dominato con il 21,09% delle preferenze, seguita da Francesca Manzini al 18,62% e Raul Dumitras al 13,81%. Più distanziati Adriana Volpe (11,08%), Lucia Ilardo (10,31%) e Marco Berry (9,95%). A contendersi l’eliminazione fino all’ultimo sono stati Ibiza Altea (9,22%) e Giovanni Calvario, fermo al 5,92%.

L’eliminazione di Calvario non è stata una sorpresa per chi seguiva i sondaggi, ma il modo in cui il concorrente ha lasciato la Casa ha fatto discutere. Dopo aver abbracciato i coinquilini con cui aveva legato, si è congedato con un freddo e polemico saluto rivolto a Raimondo Todaro, scegliendo deliberatamente di non salutarlo. Prima del verdetto, seduto sulla poltrona rossa degli accusati, aveva parlato di attacchi banali da parte degli altri uomini della Casa. Dallo studio, l’opinionista Cesara Buonamici ha commentato che Calvario come concorrente non era male, ma aveva costruito un personaggio percepito come finto, un prodotto rimasto sullo scaffale. Lucarelli, in disaccordo, ha replicato chiedendosi che stratega possa essere uno che ha contro mezza Casa.

Nomination e stanza segreta: Ibiza e Raimondo al televoto

Dopo l’eliminazione, la puntata è proseguita con le nomination. Renato Biancardi, preferito della Casa, ha ottenuto l’immunità e ha deciso che le nomination sarebbero state un misto di palesi e segrete. La donna più votata è stata Ibiza Altea, che finisce al televoto insieme a Raimondo Todaro. Un duello intrigante che terrà banco fino a venerdì 3 aprile, data della prossima puntata.

Colpo di scena nel finale: Alessandra Mussolini e Renato Biancardi sono entrati in una stanza segreta, dove hanno avuto accesso ad alcuni vantaggi strategici. Tra questi, la possibilità di nominare segretamente Adriana Volpe e la visione di un confessionale di Ibiza in cui si apriva nei confronti di Renato. Dettagli che potrebbero rimescolare le carte nelle prossime giornate.

Tra pole dance e culotte cinesi: i momenti leggeri della serata

Non sono mancati i momenti di leggerezza. La sfida uomini contro donne per una seduta dal parrucchiere ha visto Antonella Elia cimentarsi in un numero di pole dance nella Nuvola, mentre Raimondo, Nicolò e Giovanni hanno risposto con uno strip-tease nel Localino. E la serata si è chiusa con una gag anatomica: Paola Caruso ha dovuto affrontare un esame sul corpo umano, giudicata da Alessandra Mussolini che, laureata in Medicina, ha colto l’occasione per mostrare a tutti le sue culotte comprate dai cinesi che le regalano un lato B artificiale. Un finale surreale che ha stemperato la tensione di una puntata ricca di contenuti.