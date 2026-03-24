Il Grande Fratello Vip alza il ritmo e la Casa si trasforma in un campo di battaglia. Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi conduce una puntata che promette scintille: tensioni esplose, accuse incrociate, il primo momento romantico e soprattutto il primo verdetto del televoto con la prima eliminazione della stagione. Al fianco della conduttrice, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il “pillole gate”: Dario Cassini accusato di aver inscenato un furto

Il caso che ha infiammato la Casa nei giorni scorsi ha un nome: il “pillole gate”. Dario Cassini — attore e comico romano noto per le sue partecipazioni a Ballando con le Stelle — è accusato dai coinquilini di aver inscenato il furto dei propri medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Un’accusa pesante che ha diviso la Casa in fazioni e che la puntata di stasera dovrà chiarire: Cassini ha davvero orchestrato tutto o si tratta di un fraintendimento? La verità potrebbe sorprendere.

E a proposito di pillole: proprio un medicinale è stato il pretesto del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, la coppia che fino a pochi giorni fa sembrava la più divertente della Casa ma che ora mostra le prime crepe. Intanto, Francesca Manzini e Marco Berry finiscono al centro delle polemiche per atteggiamenti che hanno infastidito diversi coinquilini.

Il primo bacio: Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Non sono solo tensioni: nella Casa è scattata anche la prima scintilla romantica. Tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è arrivato il primo bacio dell’edizione, un momento di leggerezza in mezzo al caos generale. Una coppia che il pubblico seguirà con curiosità nelle prossime settimane per capire se il sentimento resisterà alla pressione della convivenza forzata e delle telecamere.

L’ex di Antonella Elia entra nella Casa

Colpo di scena annunciato: Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella Elia, entrerà nella Casa per un confronto diretto. Delle Piane risponderà alle accuse che la Elia ha rivolto in questi giorni davanti ai coinquilini sulla fine del loro rapporto, raccontando la sua versione dei fatti. Un faccia a faccia che si preannuncia emotivamente intenso e che potrebbe rivelare dettagli inediti su una relazione che il pubblico del GF Vip conosce fin dalla quarta edizione del 2020, quando i due erano già stati protagonisti di momenti memorabili (e discussi) dentro e fuori la Casa.

La prima eliminazione: chi esce?

Il momento più atteso della serata è il verdetto del televoto, che decreterà la prima eliminazione di questa edizione. Dopo le nomination infuocate della scorsa puntata, uno dei concorrenti dovrà lasciare la Casa. Un passaggio che segna sempre un punto di svolta nella dinamica del gioco: le alleanze si ridefiniscono, le strategie cambiano e chi resta deve fare i conti con l’assenza di chi è uscito.