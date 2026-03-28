La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 27 marzo in prima serata su Canale 5, ha regalato uno dei momenti più intensi di questa edizione. Tra scontri accesi, un abbandono a sorpresa e un televoto che ha stravolto gli equilibri della casa, la serata condotta da Ilary Blasi — con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli — è stata un concentrato di emozioni e tensioni. Ecco tutto quello che è successo.

Lo scontro tra Todaro e Calvario e lo scioglimento dei club

La puntata si è aperta con il caso che aveva infiammato la casa nei giorni precedenti: la lite tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario, capitano del Gold Club. Tutto era nato durante l’aperitivo settimanale riservato al gruppo gold, quando il ballerino — ex maestro di Amici — non aveva rispettato le regole del gioco, scatenando una discussione che aveva coinvolto anche Francesca Manzini.

In diretta, le posizioni sono rimaste distanti. Todaro ha ribadito il suo punto di vista con toni accesi, mentre Calvario ha cercato di ridimensionare l’accaduto, parlando di un individualismo che aveva rovinato un momento di leggerezza. Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche al ballerino, accusandolo di creare scontento nel gruppo per una questione di poco conto.

Il colpo di scena è arrivato sul finale del blocco: Ilary Blasi ha annunciato lo scioglimento dei due club, Gold ed Economy. Da questo momento, tutti i concorrenti giocheranno individualmente, senza più divisioni di squadra. Una svolta che cambia radicalmente le dinamiche di gioco e le strategie di alleanza all’interno della casa.

L’addio di GionnyScandal: “Il mio cuore ha scelto Clara”

Il momento più toccante della serata è stato senza dubbio quello dedicato a GionnyScandal. Il rapper, che nei giorni precedenti aveva manifestato sempre più apertamente il desiderio di lasciare il gioco, è stato chiamato da Ilary nella Nuvola per raccontare la sua storia personale.

Una storia che ha commosso il pubblico: abbandonato dai genitori biologici a soli tre mesi, è stato adottato da una famiglia in Brianza, ma ha perso il padre adottivo a cinque anni e la madre adottiva a dieci, dopo aver assistito alla sua morte improvvisa per un infarto. La nonna che lo ha cresciuto è scomparsa nel 2012. Grazie a un servizio de Le Iene, GionnyScandal era riuscito a rintracciare i genitori biologici, ma l’incontro con il padre si era concluso amaramente dopo una richiesta economica inaspettata.

Ilary Blasi ha poi organizzato una sorpresa: la fidanzata Clara lo attendeva davanti alla porta rossa. Dopo un lungo abbraccio, il rapper si è trovato di fronte a un bivio: restare nella casa o uscire con lei. Nonostante i tentativi di Ilary di convincerlo a restare e gli appelli di Marco Berry e Alessandra Mussolini — due dei compagni a cui si era più legato — la decisione di GionnyScandal è stata netta e immediata.

“Il mio cuore, non appena ha visto Clara, non ci ha pensato un secondo. Vado con Clara. Ma tra un mese e mezzo, l’altra metà la do a loro perché è grazie a loro che ho sorriso qua dentro”, ha dichiarato prima di salutare tutti i coinquilini visibilmente commossi. Tra i più colpiti dall’addio, Nicolò Brigante, con cui aveva stretto una forte amicizia. “Non sta andando al fronte”, ha ironizzato Lucarelli, stemperando con il suo stile l’atmosfera pesante.

Il triangolo Volpe-Mussolini-Elia e il ritorno di Dario Cassini

La serata ha riacceso anche la faida che tiene banco dall’inizio del programma: Adriana Volpe contro il trio formato da Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Antonella Elia. Le tre concorrenti hanno nuovamente criticato l’atteggiamento della Volpe, definita “troppo buonista” e accusata di recitare un ruolo costruito per le telecamere. In particolare, è finita sotto accusa una scena in cui Adriana preparava una torta con gesti ritenuti troppo “scenografici”, pensati — secondo le rivali — per il pubblico e non per i coinquilini.

In questo contesto si è inserito il ritorno di Dario Cassini, il primo eliminato dell’edizione, rientrato nella casa per chiarire i conti in sospeso. Il comico si era lasciato male con Antonella Elia, accusandola di aver nascosto i suoi medicinali per la pressione arteriosa. Cassini è tornato con un bouquet di fiori in segno di pace e il chiarimento è andato a buon fine.

Mussolini-Manzini e il caso Ibiza-Blu: le tensioni non si placano

Il confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini resta uno dei fili conduttori di questa edizione. L’ex europarlamentare ha ribadito il suo fastidio per l’atteggiamento dell’imitatrice, giudicato troppo impostato e poco autentico. Secondo molti coinquilini, inoltre, la Manzini avrebbe un debole per Raimondo Todaro, un dettaglio che sta alimentando ulteriori dinamiche nella casa.

Sul fronte sentimentale, i riflettori si sono spostati su Renato e Lucia Ilardo, protagonisti di un bacio sotto le coperte nei giorni scorsi, poi complicato dalla decisione di Renato di nominare la ragazza nella puntata precedente. Intanto, Ibiza Altea ha preso di mira Barbara Blu Prezia, definendola con toni poco gentili. La risposta di Selvaggia Lucarelli è stata tagliente: ha fatto notare la contraddizione di certi giudizi moralistici da parte di una concorrente proveniente da un reality che, ha sottolineato l’opinionista, “non era proprio un ritiro spirituale”.

Televoto e immunità: Alessandra Mussolini preferita del pubblico

Il televoto della quarta puntata non prevedeva eliminazioni, ma assegnava l’immunità al concorrente più votato dal pubblico, con il potere aggiuntivo di mandare un coinquilino direttamente al televoto eliminatorio della prossima settimana.

In nomination c’erano Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry. Il pubblico ha premiato la Mussolini con il 44,08% delle preferenze, confermandola come una delle protagoniste più amate (e divisive) di questa edizione. L’ex europarlamentare, ottenuta l’immunità, ha poi scelto di mandare al televoto Marco Berry.

Le successive nomination in confessionale hanno definito il quadro completo. Al televoto per l’eliminazione della prossima puntata sono finiti ben otto concorrenti:

Marco Berry (nominato dalla Mussolini + nomination dei coinquilini)

(nominato dalla Mussolini + nomination dei coinquilini) Raul Dumitras

Giovanni Calvario

Ibiza Altea

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

La prossima puntata, che decreterà la prima vera eliminazione di questa edizione, andrà in onda lunedì 30 marzo 2026 in prima serata su Canale 5.

GF Vip 2026, il nodo ascolti: si rischia la chiusura anticipata?

Dietro le quinte, il Grande Fratello Vip sta attraversando un momento delicato sul fronte dei numeri. La puntata del 24 marzo aveva registrato 1.813.000 spettatori con il 15,3% di share, un risultato inferiore alle aspettative per la prima serata di Canale 5, soprattutto di fronte alla concorrenza di Rai 1, che con la finale de Le libere donne aveva superato il reality. Si parla con insistenza di una possibile rinuncia al doppio appuntamento settimanale o, nei casi più estremi, di una chiusura anticipata del programma. I dati di ascolto della puntata di ieri sera saranno quindi cruciali per il futuro della trasmissione.

FAQ: domande frequenti sul GF Vip del 27 marzo 2026