Venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, al debutto nel ruolo in questa edizione.

La puntata di stasera si preannuncia tra le più movimentate della stagione: vecchie tensioni pronte a esplodere, nuove alleanze in via di formazione e un vero e proprio caso che ha agitato la Casa negli ultimi giorni. Ecco tutte le anticipazioni.

Il bigliettinogate di Raimondo Todaro

Il caso più discusso di questa settimana nella Casa del Grande Fratello riguarda Raimondo Todaro. Un messaggio segreto proveniente dall’esterno è stato trovato nascosto all’interno delle sue scarpe, scatenando il cosiddetto “bigliettinogate” che ha infiammato il dibattito sia dentro che fuori dalla Casa.

Chi ha scritto quel biglietto? Qual era il contenuto? E come è riuscito ad arrivare fino a Raimondo aggirando i controlli? Stasera il ballerino e coreografo dovrà rispondere a tutte queste domande davanti a Ilary Blasi e al pubblico, in quello che si preannuncia come uno dei momenti più tesi della serata.

Ma il bigliettinogate non è l’unico fronte aperto per Todaro. Raimondo è al centro anche di un altro scontro: non avendo rispettato le regole della Casa durante un aperitivo, si è trovato in rotta di collisione con Giovanni Calvario. Stasera è prevista la resa dei conti tra i due.

Mussolini contro Manzini: lo scontro prosegue

Non si placa la tensione tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, protagoniste nelle ultime giornate di reciproche critiche e accuse che hanno animato la convivenza nella Casa. Le due concorrenti, caratteri forti e personalità difficilmente conciliabili, arrivano alla puntata di stasera senza aver trovato un punto d’incontro.

Ilary Blasi cercherà di mediare o il confronto diretto in diretta accenderà ulteriormente lo scontro? Uno dei momenti da seguire con maggiore attenzione questa sera.

GionnyScandal in crisi: una sorpresa lo attende

Momento delicato per GionnyScandal, il rapper e cantautore che nelle ultime ore ha manifestato apertamente i suoi dubbi sulla permanenza nella Casa. Restare o abbandonare il gioco? Una domanda che lo sta logorando e che stasera troverà una risposta, anche grazie a una grande emozione a sorpresa che la produzione ha preparato per lui.

Un momento che potrebbe rappresentare la svolta del suo percorso nel reality e che promette di essere tra i più toccanti della serata.

Il gioco delle coppie: chi si bacia nella Casa

Il Grande Fratello non sarebbe tale senza gli intrecci sentimentali, e questa edizione non fa eccezione. Il cosiddetto “gioco delle coppie” vede attualmente due fronti principali: da una parte Lucia Ilardo e Renato Biancardi, dall’altra Ibiza Altea e Nicolò Brigante, con l’ingombrante presenza di Blu Barbara Prezia a complicare ulteriormente le dinamiche.

Tra un bacio e l’altro, stasera potrebbe cadere qualche maschera e rivelare le reali intenzioni dei protagonisti di questi flirt sotto le telecamere.

Il ritorno di Dario Cassini e il coraggio di Paola Caruso

Atteso per la puntata di stasera anche il ritorno di Dario Cassini, l’attore e comico che medita “vendetta” contro Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Un rientro che promette scintille e che aggiungerà ulteriore pepe a una serata già carica di confronti.

Spazio infine alla storia personale di Paola Caruso, che dietro la leggerezza che la caratterizza nasconde la forza e il coraggio di una grande donna e mamma. Un racconto che promette di emozionare il pubblico e di mostrare un lato inedito della showgirl.

Quando va in onda il Grande Fratello: orario della puntata

La puntata del Grande Fratello va in onda stasera, venerdì 27 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 circa, con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.