Gli errori più comuni nella manutenzione dell’auto e come evitarli

La manutenzione dell’auto è una di quelle cose che tutti dicono di fare con attenzione. Poi la vita si mette in mezzo. Il lavoro, la pioggia, la pigrizia. E l’auto diventa un oggetto che usiamo finché non si lamenta davvero. Io per primo ho ignorato rumori che oggi riconoscerei al primo colpo. È umano. Ma è anche costoso.

Quello che vedo più spesso non è l’ignoranza tecnica. È l’eccesso di sicurezza. L’idea che “tanto regge” o che “l’ho sempre fatto così”. L’auto moderna è più tollerante, sì. Ma non è immortale.

Cambiare l’olio troppo tardi

Parto da qui perché è l’errore più banale e più dannoso: rimandare il cambio dell’olio. Si pensa che qualche migliaio di chilometri in più non faccia differenza. A volte è vero. A volte no.

L’olio perde viscosità, raccoglie residui, lavora peggio. Non è teoria, è pratica quotidiana. Ho visto motori rumorosi tornare silenziosi semplicemente rispettando intervalli più realistici. Non sempre quelli scritti in grande sulla brochure, ma quelli indicati nel libretto di uso e manutenzione.

E poi c’è il filtro. Cambiare l’olio senza cambiare il filtro è come lavarsi e rimettere la maglietta sporca. Succede più spesso di quanto si pensi.

Per capire quali siano gli intervalli corretti e le operazioni previste per legge, è utile consultare anche le indicazioni ufficiali del Portale dell’Automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: https://www.ilportaledellautomobilista.it/

Ignorare piccoli segnali

Una vibrazione in frenata. Un volante che tira leggermente a destra. Un cigolio in partenza. Segnali piccoli, quasi imbarazzanti da raccontare al meccanico. E invece sono proprio quelli che, se ignorati, aprono la porta a spese più serie.

La maggior parte dei problemi nasce da una sottovalutazione quotidiana, non da guasti improvvisi e spettacolari.

Un esempio concreto: pastiglie freno consumate. Se intervieni presto, cambi pastiglie e basta. Se aspetti troppo, rovini anche i dischi. Il conto cambia. E non di poco.

Anche una convergenza fuori specifica, se trascurata, può compromettere la stabilità e aumentare il consumo degli pneumatici.

Risparmiare sui ricambi a caso

Risparmiare è giusto. Comprare pezzi scadenti solo perché costano meno, no.

Non tutti i ricambi aftermarket sono di bassa qualità. Molti sono perfettamente adeguati. Il punto è scegliere con criterio: verificare compatibilità, caratteristiche tecniche, affidabilità del venditore.

Meglio rivolgersi a fornitori specializzati con cataloghi chiari e dettagli completi. Ad esempio realtà come Taros Trade permettono di cercare ricambi auto in modo preciso, confrontando modelli e specifiche tecniche. Non è solo una questione di prezzo, ma di coerenza tra pezzo e veicolo.

Ho visto montare batterie sottodimensionate per risparmiare qualche euro. Risultato: problemi di avviamento e alternatore stressato. Alla fine si spende di più.

Pressione delle gomme: sempre sottovalutata

Controllare la pressione richiede cinque minuti. Eppure quasi nessuno lo fa con regolarità.

Gomme sgonfie significano:

maggiore consumo di carburante



usura irregolare del battistrada



tenuta di strada peggiore





Non serve essere ossessivi. Basta un controllo al mese o prima di un viaggio lungo. Ignorare completamente questo aspetto è un errore semplice ma costoso.

E attenzione: anche gonfiarle troppo è un problema. Meno aderenza e usura centrale più rapida. L’equilibrio conta.

Per indicazioni sulla sicurezza stradale e sulla corretta manutenzione degli pneumatici, si possono consultare anche le guide dell’ACI: https://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale.html

Dimenticare la manutenzione “invisibile”

Liquido dei freni. Liquido refrigerante. Filtro abitacolo. Tutto ciò che non si vede tende a essere dimenticato.

Il liquido dei freni assorbe umidità nel tempo. Nessuna spia immediata, nessun segnale evidente. Solo una frenata meno pronta. È subdolo, ed è proprio questo il rischio.

Il filtro abitacolo sembra un dettaglio secondario, ma incide sulla qualità dell’aria e sull’efficienza del climatizzatore. Anche la visibilità può risentirne quando i vetri si appannano.

Il refrigerante, poi, non va solo rabboccato. Dipende dal tipo, dalla miscela, dall’età dell’impianto. Un surriscaldamento in estate, magari in coda sotto il sole, è uno dei problemi più evitabili con un controllo periodico.

Fidarsi troppo delle spie o ignorarle del tutto

Alcuni corrono in officina per ogni minima spia. Altri fanno finta di nulla e continuano a guidare.

Le spie vanno interpretate, non temute e non ignorate. A volte indicano problemi minori. A volte no. La differenza la fa una diagnosi tempestiva.

C’è chi ha ignorato per mesi la spia motore perché “l’auto andava bene”. All’inizio era solo una sonda difettosa. Col tempo ha danneggiato anche il catalizzatore. Da piccola spesa a intervento molto più costoso.

Lavare l’auto solo quando è imbarazzante

Sembra un tema superficiale. Non lo è.

Sale, smog e residui stradali si depositano sulla carrozzeria e sotto il telaio, soprattutto in inverno. Non serve lucidarla ogni settimana, ma trascurarla per mesi favorisce corrosione e deterioramento.

Un lavaggio periodico, anche semplice, aiuta a preservare vernice, guarnizioni e parti metalliche. È manutenzione preventiva, non vanità.

Saltare i tagliandi perché “tanto funziona”

Il tagliando non è una formalità. È un momento di controllo generale, anche quando l’auto sembra perfetta.

Capisco chi lo vede come una spesa evitabile. Ma spesso è proprio durante un controllo di routine che emergono piccole perdite o componenti vicini all’usura. Intervenire prima evita danni più seri.

Non si tratta di essere ossessivi. Si tratta di non aspettare il guasto evidente.

Se vuoi evitare gli errori più comuni, fai questo nei prossimi giorni: controlla la pressione delle gomme, verifica la data dell’ultimo cambio olio, apri il cofano e guarda i livelli dei liquidi. Se non ricordi quando hai fatto l’ultimo tagliando, informati.

Sono azioni semplici, che richiedono poco tempo. Ma fanno una differenza enorme tra usare l’auto e prendersene cura davvero.