C’è una storia dentro “Quattro amici al bar” che quasi nessuno conosce. Tutti hanno cantato quella canzone almeno una volta, tutti sanno a memoria il ritornello. Ma pochi sanno che quei quattro amici esistevano davvero, e che uno di loro sarebbe diventato l’architetto più famoso del mondo. Perché tra quei ragazzi che a Genova sognavano di cambiare tutto, seduto allo stesso tavolo di Gino Paoli, c’era anche Renzo Piano.

La rivelazione del 2019

Per quasi trent’anni, dal 1991 in cui la canzone uscì, tutti hanno pensato che i quattro amici fossero i compagni della scuola genovese: Tenco, Lauzi, De André. Sembrava la lettura più ovvia. E invece no. Ad aprile del 2019, ospite della trasmissione “Le parole della settimana” su Rai 3, Paoli fece i nomi per la prima volta: i quattro amici erano lui, Giulio Frezza — suo amico dai tempi dell’Accademia di Belle Arti — il giornalista Arnaldo Bagnasco e l’architetto Renzo Piano.

La notizia fece il giro del web, ma stranamente non divenne mai il centro di un racconto più ampio. Eppure la storia è straordinaria: un cantautore, un pittore-marinaio, un giornalista e un futuro premio Pritzker che da giovani si ritrovavano al bar a parlare di come cambiare il mondo. E ognuno, a modo suo, ci riuscì.

La Genova degli anni Sessanta: dove tutto cominciò

Per capire questa storia bisogna tornare nella Genova degli anni Sessanta. Una città operaia, portuale, dove i giovani con le idee stavano stretti. I bar erano i loro salotti, i luoghi dove si discuteva di tutto: politica, arte, musica, architettura, anarchia. Il bar originale della canzone era la latteria Igea, alla Foce, in via Casaregis angolo via Cecchi. Un posto qualsiasi, con i tavolini rotondi e il caffè a poche lire.

Lì si ritrovavano quei quattro. Gino Paoli era un ragazzo squattrinato che aveva studiato all’Accademia di Belle Arti prima di buttarsi nella musica. Renzo Piano era un giovane studente di architettura con grandi ambizioni e nessun progetto costruito. Giulio Frezza era un pittore che aveva capito di non essere tagliato per la pittura e faceva il modello all’Accademia — “sempre con le mutande, perché si vergognava”, raccontò poi Paoli. Arnaldo Bagnasco era un giornalista con la passione per la vela.

Erano ragazzi. Parlavano di anarchia e di libertà, tra un bicchiere di Coca-Cola e un caffè. Nessuno di loro immaginava cosa sarebbe diventato.

Il bar che diventò leggenda

La latteria Igea fu il punto di partenza, ma con il tempo il gruppo si spostò. Paoli, insieme a Giulio Frezza e ai fratelli architetti Giorgio e Ottaviano Celadon, rilevò la licenza del Caffè Porto Franco, sempre a Genova. Quel nuovo locale divenne in fretta un ritrovo per artisti e cantautori: ci passavano anche Fabrizio De André e Paolo Villaggio. Era un posto dove le idee circolavano liberamente, dove un futuro Nobel della letteratura poteva bere un caffè accanto a un futuro senatore a vita dell’architettura.

Ma il tempo, come racconta la canzone, fece il suo lavoro. Uno alla volta, gli amici presero strade diverse. Piano cominciò a costruire — prima il Beaubourg a Parigi, poi lo Shard a Londra, il Whitney Museum a New York. Paoli toccò il cielo con la musica e poi cadde nel baratro del tentato suicidio e della droga, prima di risalire. Frezza divenne skipper e veleggiò per i mari del mondo. Bagnasco continuò a scrivere.

La canzone: una storia vera travestita da metafora

Quando Paoli scrisse “Quattro amici” nel 1991, non stava inventando niente. Stava raccontando la sua vita. Le Coca-Cole della gioventù, il vino dell’età adulta, il whisky della maturità: erano le bevande che avevano davvero accompagnato le loro serate. I sogni di cambiare il mondo, le discussioni su anarchia e libertà, il lento allontanarsi degli amici verso le loro vite separate: era tutto successo davvero.

La canzone vinse il Festivalbar il 10 settembre 1991 e divenne istantaneamente uno dei classici della musica italiana. Ma il suo significato più profondo — quello di essere un ritratto dal vero, non una fantasia — rimase nascosto per quasi trent’anni, fino a quella intervista del 2019.

Giulio Frezza: il Comandante che non c’è più

Giulio Frezza, lo skipper, morì il giorno di Pasqua del 2019, a 81 anni. Proprio pochi giorni prima che Paoli rivelasse i nomi dei quattro amici in televisione. Al funerale, Paoli raccontò della loro giovinezza insieme all’Accademia e di un viaggio in Svezia che Frezza aveva intrapreso con Luigi Tenco e Piero Ciampi: “Partirono con un sacco di belle speranze, lui, Tenco, Ciampi e le loro chitarre. Contavano di mantenersi suonando. E invece ne dovettero lavare di piatti…”.

Anche Renzo Piano lo salutò. Lo chiamava Comandante, per la passione condivisa per il mare e la vela. “Quanto gli ho voluto bene”, disse l’architetto al Corriere della Sera. Paoli, qualche anno prima, gli aveva dedicato una canzone, “Il marinaio”. Un gesto che racconta meglio di qualsiasi biografia quanto fosse profonda quell’amicizia nata al bar.

Renzo Piano e Gino Paoli: due genovesi che hanno cambiato il mondo

Se ci pensi, la storia è quasi incredibile. Due ragazzi che si conoscono nella Genova degli anni Sessanta, che si siedono allo stesso tavolo del bar, che parlano di come cambiare le cose. Uno lo farà con le canzoni, l’altro con gli edifici. Uno scriverà “Il cielo in una stanza”, l’altro costruirà stanze che sembrano cieli — il Centro Pompidou, l’Auditorium di Roma, il ponte di Genova ricostruito dopo il crollo del Morandi.

Il ponte, in particolare, chiude il cerchio in modo quasi simbolico. Quando nel 2018 il Ponte Morandi crollò, fu proprio Renzo Piano a offrirsi gratuitamente per progettare il nuovo viadotto. Un genovese che torna a casa per ricostruire la sua città. Lo stesso spirito di quei ragazzi al bar che volevano cambiare il mondo.

Il finale della canzone, e quello della vita

Il finale di “Quattro amici al bar” è uno dei momenti più belli della musica italiana. Il protagonista resta solo al tavolo, gli amici se ne sono andati tutti. E poi, verso le tre, arrivano quattro ragazzini. Si siedono lì vicino, con davanti due Coca-Cole e due caffè. E cominciano a parlare di come cambiare tutto. Il ciclo ricomincia. Le generazioni cambiano, i sogni restano.

Ora che Gino Paoli non c’è più, anche Giulio Frezza è morto, e dei quattro amici originali restano solo il giornalista e l’architetto. Ma la canzone continua a vivere, e da qualche parte, in un bar di Genova o di qualsiasi altra città del mondo, quattro ragazzini stanno già parlando di come cambiare le cose. Esattamente come Gino e Renzo facevano sessant’anni fa, quando nessuno dei due sapeva ancora chi sarebbe diventato.