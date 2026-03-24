Nati a un giorno di distanza — lei il 22 settembre 1934, lui il 23 — e morti a meno di quattro mesi l’uno dall’altra, entrambi a 91 anni. La storia di Gino Paoli e Ornella Vanoni è una di quelle che se le raccontassi in un film non ci crederebbe nessuno. Eppure è successa davvero, ed è durata più di sessant’anni: prima come amore, poi come amicizia, sempre come musica.

L’incontro che cambiò tutto

Si conobbero nel 1960, negli uffici della casa discografica Ricordi a Milano. Lei aveva appena chiuso la relazione con il regista Giorgio Strehler. Lui era già sposato con Anna Fabbri e viveva in una soffitta genovese con una gatta. Ornella veniva dalla Milano bene, elegante, capelli rossi. Gino era scorbutico, squattrinato, figlio del proletariato. Sulla carta non avrebbe dovuto funzionare.

Eppure. L’aneddoto del primo bacio lo raccontò lei stessa al Maurizio Costanzo Show, anni dopo: “Gli chiesi di scrivere una canzone per me e aggiunsi: ma tu sei gay? No. A me hanno detto che tu sei lesbica. E ridendo ci demmo il primo bacio”. In un’altra intervista al Corriere della Sera, la Vanoni ricordò quei primi tempi: “Gino non aveva i soldi neanche per il biglietto del tram. Così andavamo sempre a piedi, io gli trotterellavo dietro con i tacchi a spillo, sfinita”.

Le canzoni nate da quell’amore

Da quella relazione nacquero alcune delle pagine più belle della musica italiana. Paoli scrisse per Ornella “Me in tutto il mondo”, “Anche se”, “Che cosa c’è” e soprattutto “Senza fine”, composta nel 1961 mentre i due erano ancora insieme. Voleva regalarle un brano che la affrancasse dall’etichetta di “cantante della Mala” e ne rilanciasse la carriera. Ci riuscì, eccome.

“Senza fine” è diventata un classico mondiale, usata persino nel film Ghost di Jerry Zucker. Ma per chi conosce la storia, quelle parole non parlano di amore in astratto: parlano di loro due, della sensazione che certi legami non possano finire davvero. E in effetti, il loro non finì mai.

La fine dell’amore (ma non del legame)

La relazione era clandestina, complicata. Paoli era sposato, e la moglie Anna chiese a Ornella di farsi da parte. La Vanoni, a malincuore, accettò. Sposò l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, ma quel matrimonio fu un errore dichiarato. “Volevo ancora bene a Gino. Lui mi ha sconsigliato le nozze sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”, raccontò nella sua biografia.

Il matrimonio con Ardenzi durò pochissimo. Cristiano, l’unico figlio di Ornella, nacque nel 1962 quando i due erano già separati. Nel frattempo Paoli aveva conosciuto Stefania Sandrelli, e la sua vita sentimentale aveva preso un’altra piega. Ma con Ornella, il filo non si spezzò mai.

La Vanoni lo sintetizzò con una frase che vale più di qualsiasi biografia: “Se la misura dell’amore è la sofferenza, Gino è stato il grande amore della mia vita”. E lui, anni dopo: “Ornella è una bella persona, ma può diventare insopportabile”. Erano fatti così: si punzecchiavano in pubblico e si volevano bene in privato.

Il ritorno sul palco e il sodalizio eterno

Nel 1985 i due tornarono insieme per un tour che divenne leggendario e da cui nacque l’album live “Insieme”. Nel 2004 incisero “Ti ricordi? No, non mi ricordo”, disco di platino, seguito da un altro tour di successo. Insieme a Enrico de Angelis scrissero il libro “Noi due, una lunga storia”, un racconto a due voci della loro relazione e della musica che ne era nata.

L’ultima apparizione insieme fu al Festival di Sanremo 2023, nella serata finale. Due quasi novantenni sul palco dell’Ariston, che cantavano come se il tempo non fosse passato. Il pubblico in piedi, le lacrime trattenute a stento. Chi c’era racconta che fu un momento di quelli che non si dimenticano.

L’addio a Ornella e le rose gialle

Ornella Vanoni morì il 21 novembre 2025, a Milano, a 91 anni. La moglie di Paoli, Paola Penzo, disse al Corriere della Sera: “Non so come potrò dirglielo, sarà veramente difficile. Doveva venire a trovarci tra qualche giorno, la stavamo aspettando”.

Paoli la salutò a modo suo: pubblicò sui social una foto in bianco e nero di loro due da giovani, lui al pianoforte, lei appoggiata allo strumento con una collana di perle. A corredo, solo un cuore nero. Alla camera ardente mandò un cuscino a forma di cuore fatto di rose gialle. Nient’altro. Da un uomo che con le parole ci sapeva fare, quel silenzio disse tutto.

Uniti anche nella fine

Quattro mesi dopo, il 24 marzo 2026, Gino Paoli ha raggiunto Ornella. Stessa età, stesso destino, a pochi mesi di distanza. Come se davvero, tra quei due, le cose non potessero finire. Come recita il titolo della canzone che li ha resi immortali: senza fine.