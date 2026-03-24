C’è un prima e un dopo Gino Paoli nella musica italiana. Prima di lui la canzone era intrattenimento, melodia, evasione. Dopo di lui — e dopo quel pugno di ragazzi genovesi che gli stavano intorno — la canzone divenne qualcosa di più: un modo per raccontare la vita, con le sue gioie e le sue ferite, senza nascondere niente. Morto il 24 marzo 2026 a 91 anni, Paoli lascia un patrimonio di canzoni che appartiene a tutti gli italiani.

Le origini: da Monfalcone a Genova

Gino Paoli nacque a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 23 settembre 1934. Il padre Aldo era un ingegnere navale originario di Campiglia Marittima, in Toscana; la madre Caterina una casalinga giuliana. La famiglia si trasferì a Genova quando Gino era ancora piccolo, per sfuggire alla pulizia etnica che devastava la zona giuliano-dalmata. Una fuga che gli cambiò la vita, perché Genova divenne la città dove tutto cominciò.

Prima della musica, Paoli fece di tutto: il facchino, il disegnatore meccanico, il grafico in un’agenzia pubblicitaria. Studiò all’Accademia delle Belle Arti. La chitarra arrivò quasi per caso, ma quando arrivò, non la lasciò più.

La scuola genovese: quando la canzone italiana cambiò per sempre

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, a Genova successe qualcosa di irripetibile. Nei locali del centro, nei bar di Corso Italia, un gruppo di ventenni cominciò a scrivere canzoni diverse da tutto quello che si sentiva alla radio. Si chiamavano Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi. Li univa la fame, il talento e l’influenza della chanson française di Brassens e Brel. Vennero battezzati “scuola genovese”, e quel nome entrò nella storia della musica.

Furono i fratelli Reverberi a portarli alla Dischi Ricordi, dove sotto la direzione artistica di Nanni Ricordi, Paoli incise i primi 45 giri nel 1959: “La tua mano”, “Non occupatemi il telefono”, “Senza parole”. Nessuno li notò.

Il successo: da La Gatta a Sapore di sale

La svolta arrivò nel 1960 con “La Gatta”, un brano autobiografico che nei primi tre mesi vendette poco più di cento copie. Poi il passaparola fece il miracolo. Contemporaneamente, Mogol propose a Mina di incidere “Il cielo in una stanza”, e il successo fu travolgente. Paoli non era ancora iscritto alla SIAE: la canzone uscì firmata dal maestro Angiolini. Ma tutti sapevano chi l’aveva scritta.

Nel 1961 arrivò “Senza fine”, scritta per Ornella Vanoni. Nel 1963, “Sapore di sale”, arrangiata da Ennio Morricone con l’assolo di sax di Gato Barbieri. In tre anni, Paoli aveva scritto tre canzoni che sarebbero sopravvissute a tutto. Aveva meno di trent’anni.

La pallottola nel cuore

Il successo portò con sé anche l’abisso. L’11 luglio 1963, Paoli tentò il suicidio sparandosi al cuore. Sopravvisse, ma la pallottola rimase per sempre nel pericardio: i medici giudicarono l’intervento di estrazione troppo rischioso. Se la portò dentro per tutta la vita, sessantatré anni, come un promemoria silenzioso di quanto fosse stato vicino a non farcela.

Gli amori: Vanoni, Sandrelli, Penzo

La vita sentimentale di Paoli fu un romanzo a capitoli. Il primo grande amore fu Ornella Vanoni, incontrata nel 1960 alla Ricordi. Una relazione intensa ma clandestina — lui era sposato con Anna Fabbri — da cui nacquero capolavori come “Senza fine”. Quando la moglie chiese a Ornella di farsi da parte, lei se ne andò. Ma i due non smisero mai di cercarsi.

Nel 1962, durante una tournée alla Bussola di Viareggio, Paoli conobbe Stefania Sandrelli, allora quindicenne. Lo scandalo fu enorme: lui sposato e in attesa di un figlio dalla moglie, lei minorenne. Nel 1964 nacquero a tre mesi di distanza Giovanni (dalla moglie Anna) e Amanda (dalla Sandrelli).

La stabilità arrivò con Paola Penzo, sposata nel 1991, che divenne anche coautrice di alcuni suoi brani. Da lei ebbe tre figli: Nicolò (1980), Tommaso (1992) e Francesco (2000). Paoli stesso disse di lei: “È il mio grande amore. Non so come faccia a non scappare. Se non ci fosse lei, non sarei più qui”.

Il declino e la rinascita

Dopo i fasti dei Sessanta, Paoli attraversò un lungo periodo buio. Lasciò la musica, si ritirò a Levanto dove aprì un’osteria. Suonava nei night della Riviera, beveva troppo, si avvicinò alla droga. Ci volle un grave incidente stradale per costringerlo a cambiare rotta.

Il ritorno arrivò nel 1984 con “Una lunga storia d’amore”, colonna sonora del film “Una donna allo specchio” con Stefania Sandrelli. L’anno dopo, il tour trionfale con Ornella Vanoni e l’album “Insieme”. Nel 1991 la consacrazione definitiva con “Quattro amici al bar”, Festivalbar, e l’album “Matto come un gatto”.

La politica e la presidenza SIAE

Tra il 1987 e il 1992 Paoli fu deputato del PCI, convinto da Occhetto e D’Alema. Un’esperienza che definì pubblicamente “un errore”. Fu anche assessore alla Cultura ad Arenzano. Dal 2013 al 2015 ricoprì la carica di presidente della SIAE, ruolo che lo portò a confrontarsi con le sfide del diritto d’autore nell’era digitale.

Gli ultimi anni: il jazz, i lutti, l’addio

Negli ultimi anni Paoli si era dedicato al jazz, collaborando stabilmente con il pianista Danilo Rea. Nel 2019 celebrò sessant’anni di carriera con “Appunti di un lungo viaggio”. Nel 2023 tornò sul palco di Sanremo con Ornella Vanoni, in quello che fu l’ultimo grande momento pubblico della coppia.

Poi vennero i lutti: la morte del figlio Giovanni nel marzo 2025, quella di Ornella Vanoni nel novembre 2025. Due colpi devastanti per un uomo che, nonostante la scorza dura, non aveva mai nascosto le proprie fragilità. Si spense nella notte del 24 marzo 2026, nella sua casa di Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata. Aveva 91 anni.

L’eredità

“Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “Senza fine”, “La Gatta”, “Quattro amici al bar”, “Una lunga storia d’amore”: basterebbe elencare i titoli per capire cosa ha significato Gino Paoli per questo Paese. Ma oltre alle canzoni, resta il modo in cui ha cambiato le regole del gioco: ha dimostrato che si poteva scrivere musica popolare senza rinunciare alla poesia, che si poteva essere fragili e grandi allo stesso tempo.