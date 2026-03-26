GialappaShow torna con una nuova stagione su TV8 a partire da lunedì 30 marzo 2026, ogni lunedì alle ore 21.30 in prima visione assoluta. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, sarà disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Chi conduce GialappaShow 2026

Alla conduzione c’è ancora l’inossidabile Mago Forest, mattatore assoluto sul palco e complice – o vittima – delle gag dei due Gialappi. Come da tradizione, al suo fianco si alterneranno co-conduttori diversi in ogni puntata, dando vita a coppie improbabili e inedite. Si parte alla grande con un ospite d’eccezione: Jovanotti, che con la sola arma dell’autoironia cercherà di parare le inevitabili frecciate di Forest.

Il ritorno di Maccio Capatonda

La grande novità di questa edizione è il ritorno di Maccio Capatonda, protagonista di “Storie male”, un podcast crime completamente inedito. Al centro della trama c’è Sandro Sgruffa, un divulgatore che racconta i crimini del passato in maniera esilarante.

Il cast completo del GialappaShow 2026: tutti i comici e i personaggi

Brenda Lodigiani

Debutta con un personaggio originale, Bereguarda, una cantante naïf che si lamenta delle sue sfortune sentimentali e dello sguardo triste per non aver ancora raggiunto il successo. Torna anche nei panni di Silvia Toffanin nelle nuove puntate di “Vererrimo”: nella prima puntata ospita l’attore e regista Vinicio Marchioni. Ritroveremo sul palco anche Annalaisa e dietro le quinte la briffatrice Miriam.

Valentina Barbieri

Propone una parodia inedita vestendo i panni di Sabrina Ferilli, mostrandoci i bloopers catturati dalle telecamere durante la registrazione della sua serie televisiva.

Michela Giraud

Torna con una nuova serie, “A’ Vicepreside”, ambientata in una scuola serale frequentata da alunni particolarmente indisciplinati.

Giulia Vecchio

Nuovi personaggi per Giulia Vecchio: una Iva Zanicchi molto disinibita che non nasconde la storica rivalità con Mina, e una Ema Stokholma che accoglie con stupore le esternazioni del finto Gino Castaldo. Tornano anche i personaggi più iconici: Milly Carlucci ed Elettra Lamborghini.

Gigi e Ross

Gigi è protagonista della “Malavisione”, dove interpreta Roberto Saviano che racconta favole per bambini dal contenuto tutt’altro che innocente. Ma il momento più atteso è la rubrica “Falserrimo”, con un Fabrizio Corona sempre più spregiudicato.

Ross è invece un novello Francesco Gabbani che canta nuovi testi basati sulle sue famose freddure.

Giovanni Vernia

Aggiunge Jovanotti al suo repertorio di imitazioni musicali, che già annovera Achille Lauro e Cesare Cremonini. Porterà in scena anche un rapper, Spasmo, un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime”.

Ubaldo Pantani

Torna nei panni di Pier Silvio Berlusconi e dell’ormai iconico Gineprio nella serie “Ultimo appuntamento”. Novità assoluta di questa stagione: lo spin-off “Gineprio – La serie”.

Alessandro Betti

Interpreta ancora Amos, questa volta come concorrente maldestro ma fortunato di un quiz a premi condotto dal Mago Forest, che convinto che nessuno possa vincere ne finanzia il montepremi di tasca propria.

Stefano Rapone

Interpreta personaggi diversi – un attore e un rapper – ognuno dei quali racconta la propria storia attraverso un “Tattoo Tour”, mostrando tatuaggi molto discutibili.

Toni Bonij

È un nuovo regista di soap opera turche di successo, oltre a continuare a regalare perle di saggezza nell’intento di (de)motivare il pubblico.

Edoardo Ferrario

Si trasforma in Aldo Cazzullo nella rubrica “Una giornata di merda”, mentre il suo Maicol Pirozzi abbandona il podcast in favore di una nuova serie.

Carlo Amleto

Sarà ancora protagonista di performance musicali a sorpresa.

Le serie del GialappaShow 2026

Sensualità a Corte

Marcello Cesena e Simona Garbarino tornano con le nuove e attesissime puntate della serie più iconica del programma. Nel primo episodio, con Jean-Claude e Madreh, troveremo un ironico Claudio Santamaria.

Terapia di gruppo

Fa il suo esordio una seduta di analisi cui partecipano di volta in volta i membri del cast. Ognuno ha un problema da risolvere e chiede aiuto allo psicologo, interpretato da Alessandro Tiberi, lo stagista della serie “Boris”.

Pechino Express – La parodia

La serie novità più attesa della stagione: coppie inedite e improbabili in viaggio per la Cina. Tra i partecipanti: Matteo Salvini (Alessandro Betti) con il suo portaborse; Roberto Bolle (Gigi) con Amedeo (Ross) del duo Pio e Amedeo; Michelle Hunziker (Valentina Barbieri) con Pif (Giovanni Vernia); e la coppia “I Boni Latini” con Edoardo Ferrario e Stefano Rapone. Alla conduzione Costantino della Gherardesca (Ubaldo Pantani), con la partecipazione straordinaria di Victoria Cabello (Brenda Lodigiani) nel ruolo di “malus” per le coppie in gara.

Quando va in onda GialappaShow 2026

La nuova edizione di GialappaShow parte lunedì 30 marzo 2026 alle ore 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Il programma andrà in onda ogni lunedì sera.

La musica nel GialappaShow: Neri per Caso e sigle a tema

Come da tradizione, il programma dà ampio spazio alla musica con le performance dei Neri per Caso. Le parti musicali sono curate dal Maestro Vittorio Cosma. Ogni puntata sarà introdotta da una sigla musicale a tema con tutto il cast: nella puntata d’esordio il cast si trasforma ne “I Flintstones” (“Gli Antenati”).

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, prodotto da Banijay Italia. La regia è di Andrea Fantonelli.