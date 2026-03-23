Fred De Palma, La Testa Gira con Anitta e Emis Killa: esce il 27 marzo

Quando Fred De Palma e Anitta si ritrovano in studio, i numeri parlano da soli: Paloma è triplo platino, Un Altro Ballo doppio platino. Ora la coppia che ha portato il reggaeton nel mainstream italiano torna per la terza volta, e questa volta alza la posta aggiungendo il flow di Emis Killa. La Testa Gira esce venerdì 27 marzo per Atlantic/Warner Music Italy e si preannuncia come uno dei brani più attesi della primavera.

Il brano: un loop ipnotico da club

Prodotto da Cino, La Testa Gira è costruito su un loop magnetico che punta dritto alla pista da ballo: ritmo travolgente, vibrazioni da club e un ritornello pensato per restare in testa. La formula è quella che Fred De Palma ha perfezionato negli anni: sonorità globali — il reggaeton, le influenze latine, i bassi dell’urban — filtrate attraverso un’identità vocale e testuale inequivocabilmente italiana.

L’aggiunta di Emis Killa porta nel brano una componente rap più muscolare, creando un triangolo inedito: il pop latino di Anitta, il reggaeton italianizzato di Fred e il flow tagliente di uno dei rapper più solidi della scena italiana. Una combinazione che sulla carta ha tutto per funzionare sia nei club che in radio.

Fred De Palma e Anitta: una storia di successi internazionali

La collaborazione tra Fred De Palma e la popstar brasiliana non è un esperimento: è una formula collaudata che ha prodotto risultati che pochissimi artisti italiani possono vantare a livello internazionale. Paloma (2020) ha ottenuto il triplo platino in Italia, Un Altro Ballo (2021) il doppio platino. Prima ancora, Una volta ancora con Ana Mena aveva raggiunto le 7 certificazioni di platino in Italia e 5 in Spagna, dove la versione spagnola Se iluminaba si è piazzata come il secondo brano più ascoltato in streaming nel 2020: un risultato senza precedenti per un artista italiano all’estero.

Con 31 dischi di platino e 8 d’oro in Italia, 5 platini in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Fred De Palma è l’artista italiano che più di tutti ha costruito un ponte stabile tra la scena musicale nostrana e il mondo latino-americano. Ha aperto i concerti di Maluma e ha duettato con Anitta dal vivo nel suo concerto a Milano, dimostrando che il suo non è un fenomeno da studio ma una credibilità riconosciuta anche fuori dai confini italiani.

L’annuncio: social azzerati e poi la rivelazione

L’arrivo del singolo è stato anticipato da una strategia ormai classica ma sempre efficace: nei giorni scorsi i profili social di Fred De Palma sono stati completamente azzerati, cancellando foto, post e contenuti. Un segnale inequivocabile per i fan: qualcosa di grosso sta arrivando. Oggi l’annuncio ufficiale ha svelato il titolo, la data e soprattutto i nomi dei featuring, scatenando l’attesa per quello che si profila come uno dei lanci più importanti della primavera musicale italiana.