Fiorentina Inter 1-1: pareggio al Franchi con gol di Ndour

Al Franchi termina 1-1 il posticipo della trentesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter. Una partita cruciale per entrambe le squadre: i nerazzurri di Chivu, capolisti ma in crisi di risultati, cercavano tre punti per respingere l’assalto di Milan e Napoli, mentre i viola di Vanoli avevano bisogno di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Inter in vantaggio al primo minuto

La gara si sblocca immediatamente: al primo minuto Esposito porta in vantaggio i nerazzurri su assist di Nicolò Barella. L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0, controllando la partita senza particolari patemi.

La squadra di Chivu sembra aver trovato la strada giusta per tornare alla vittoria dopo le recenti difficoltà. I nerazzurri infatti non registravano almeno tre match di fila senza vincere in una singola stagione di Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023.

La reazione della Fiorentina

Nel secondo tempo l’Inter abbassa il ritmo e la Fiorentina inizia a venire fuori. I viola mostrano carattere e determinazione davanti al proprio pubblico, creando diverse occasioni per il pareggio.

Kean va vicinissimo al gol con una scivolata, sfiorando la deviazione in porta su un pallone invitante. Harrison protagonista di un contropiede veloce: si accentra e prova il tiro a giro, non di molto fuori.

Il gol del pareggio di Ndour

Al 77° minuto arriva il meritato pareggio: Fagioli apre per Gudmundsson, il cui tiro-cross viene respinto male da Sommer e Ndour è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Un gol che riaccende le speranze dei tifosi viola in chiave salvezza.

Finale thrilling al Franchi

Gli ultimi minuti regalano emozioni da entrambe le parti. All’ultimo minuto l’Inter sfiora il gol vittoria: dopo un rimpallo nell’area della Fiorentina, la palla arriva ad Akanji che calcia col mancino, ma De Gea para centralmente.

Nel finale De Gea si rivela decisivo salvando tutto all’ultimo secondo: Pio Esposito gira a rete un pallone da sinistra, ma il portiere spagnolo è attentissimo e protegge il punto.

Le chiavi tattiche del match

La partita ha mostrato due approcci tattici differenti. Da una parte i viola di Paolo Vanoli hanno cercato punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione, dall’altra i nerazzurri leader della classifica volevano ritrovare una vittoria che mancava ormai da quasi un mese.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A, dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte. Un dato che testimonia la crescita della squadra di Vanoli.