Fabrizio Frizzi, 8 anni dalla scomparsa: il ricordo del conduttore che manca alla tv italiana

Otto anni senza Fabrizio Frizzi. Oggi, 26 marzo 2026, ricorre l’ottavo anniversario della scomparsa del conduttore romano, morto a 60 anni per un’emorragia cerebrale nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2018. Otto anni in cui il suo posto in televisione non è mai stato davvero colmato, e il suo nome continua a tornare ogni volta che si parla di garbo, gentilezza e professionalità in un mondo — quello della tv — che sembra sempre più lontano dai valori che lui incarnava. La Rai lo omaggia stasera con la replica di “Visioni Private”, una lunga intervista del 2007, su Rai Storia alle 19:30. Ma il vero omaggio è quello che gli italiani gli rendono ogni giorno: continuando a ricordarlo come “uno di famiglia”.

Quel 26 marzo 2018: la notte che fermò l’Italia

Il primo segnale era arrivato cinque mesi prima, il 23 ottobre 2017. Frizzi stava registrando una puntata de L’Eredità quando fu colpito da un’ischemia. Ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, si riprese in pochi giorni con una forza di volontà che lasciò stupiti anche i medici. Tornò in onda, tornò a sorridere, tornò a fare quello che sapeva fare meglio: stare con il pubblico. “Quando ha capito che non si trattava soltanto di un giramento di testa, ha deciso di combattere. Anche nella fase più brutta, l’ha affrontata con orgoglio ed enorme dignità”, raccontò il fratello Fabio in un’intervista al Corriere della Sera.

Ma la notte tra il 25 e il 26 marzo, un’emorragia cerebrale non gli lasciò scampo. Morì all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Aveva 60 anni. La notizia arrivò all’Italia come un pugno allo stomaco. Non perché fosse inaspettata — chi seguiva la vicenda sapeva che la situazione era grave — ma perché Frizzi era una di quelle persone che sembravano non poter morire. Troppo buono, troppo presente, troppo necessario.

Chi era Fabrizio Frizzi: non solo un conduttore

Nato a Roma il 5 febbraio 1958, figlio di un distributore cinematografico bolognese, Frizzi aveva iniziato la carriera giovanissimo. Il debutto nel 1980 con Il Barattolo su Rai 2, poi Tandem per cinque edizioni, e nel 1985 la conduzione di Pane e Marmellata insieme a Rita Dalla Chiesa, che sarebbe diventata la sua prima moglie. Da lì, una carriera che ha attraversato quattro decenni di televisione italiana: Miss Italia, Scommettiamo che…?, Per tutta la vita, I Soliti Ignoti, Piazza Grande e soprattutto L’Eredità, che condusse dal 2014 fino alla malattia, raccogliendo l’eredità (appunto) di Carlo Conti.

Ma Frizzi non era solo un professionista della televisione. Era un uomo buono nel senso più pieno del termine. Ha condotto 11 edizioni di Telethon e 22 de La Partita del Cuore. Nel 2000, in totale anonimato, donò il midollo osseo a una ragazza malata di leucemia. La storia emerse solo anni dopo, quando la ragazza — ormai guarita — lo cercò per ringraziarlo. Frizzi non ne aveva mai parlato con nessuno, nemmeno con i colleghi più stretti. “Era talmente buono”, raccontò l’amico Max Biaggi, “che quando scoprì che un fotografo lo aveva seguito in Malesia per paparazzarlo, alla fine gli fece fare le foto perché altrimenti non avrebbe potuto giustificare il viaggio al giornale”.

Gli amori: Rita, Carlotta e la piccola Stella

La vita sentimentale di Frizzi fu segnata da due grandi amori. Il primo con Rita Dalla Chiesa, sposata nel 1992 e da cui si separò nel 1998. Un legame che, nonostante la fine del matrimonio, rimase sempre affettuoso e rispettoso. Il secondo, quello definitivo, con Carlotta Mantovan, giornalista di 25 anni più giovane, conosciuta nel 2002 a Miss Italia quando lei era concorrente e lui conduttore. Si sposarono nel 2014, un anno dopo la nascita della figlia Stella, che oggi ha 12 anni.

Carlotta, dopo anni di riservatezza e dolore, ha ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno. Ma il ricordo di Fabrizio resta presente nella sua vita e in quella di Stella, che — come hanno raccontato amici di famiglia — suona il pianoforte del papà e custodisce i suoi ricordi con la naturalezza dei bambini che crescono con un’assenza trasformata in presenza.

L’omaggio della Rai: “Visioni Private” su Rai Storia

Per l’ottavo anniversario, Rai Cultura ha scelto di mandare in onda “Visioni Private”, una lunga intervista realizzata nel 2007 da Cinzia Tani, in cui Frizzi ripercorre la sua carriera con quella sincerità disarmante che lo rendeva unico. Nel dialogo emergono il suo rapporto profondo con la Rai e il senso di appartenenza all’azienda, ma anche la frattura vissuta negli anni 2000 — un periodo in cui fu messo da parte — e poi sanata con il ritorno in prima serata. Spazio anche ai ricordi personali, al carattere mite, alla timidezza che il pubblico amava, e alla volontà costante di apparire come un volto di casa per i telespettatori. L’appuntamento è stasera, giovedì 26 marzo alle 19:30 su Rai Storia.

Perché Frizzi manca ancora alla televisione italiana

In otto anni, la televisione italiana ha continuato a girare, a produrre conduttori, a sfornare format. Ma il vuoto che ha lasciato Frizzi non è mai stato riempito. Non perché manchino i professionisti — ce ne sono tanti e bravi — ma perché Frizzi rappresentava qualcosa che oggi sembra introvabile: la normalità elevata a virtù. In un’epoca di personaggi sopra le righe, di polemiche costruite, di conduttori che urlano o provocano, Frizzi era l’uomo che ti accoglieva in casa con un sorriso, che trattava ogni concorrente con rispetto, che non aveva bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare.

Era timido — lo diceva lui stesso — eppure riusciva a essere il centro di ogni programma. Non cercava il colpo di scena, non inseguiva lo share con le provocazioni. Faceva il suo lavoro con una grazia che il pubblico percepiva come autentica, perché lo era davvero. Carlo Conti, Antonella Clerici, Flavio Insinna — tutti i colleghi che lo hanno conosciuto raccontano la stessa cosa: Frizzi era esattamente come appariva in televisione. Non c’era differenza tra il personaggio e la persona. E questa, nella televisione di oggi, è la cosa più rara che esista.

Il ricordo che non si spegne

Ogni anno, il 26 marzo, i social si riempiono di messaggi per Fabrizio. Non sono i ricordi formali dei comunicati stampa: sono le parole di persone comuni che scrivono “mi manchi” a un uomo che non hanno mai incontrato ma che sentivano come un amico. Carlo Conti, l’amico di una vita, lo ricorda ogni volta con la stessa semplicità: “Buon compleanno amico mio” il 5 febbraio, silenzio e commozione il 26 marzo. Antonella Clerici, che gli fu vicina durante la malattia, non ha mai smesso di dedicargli un pensiero pubblico in ogni anniversario.

Frizzi avrebbe compiuto 68 anni il 5 febbraio scorso. Sarebbe probabilmente ancora lì, a L’Eredità o a qualche altro programma della Rai, con il suo sorriso e la sua giacca blu. A fare quello che sapeva fare meglio: far sentire le persone a casa, anche quando erano a casa davvero, sedute sul divano davanti alla televisione. Otto anni dopo, quel divano sembra un po’ più vuoto.