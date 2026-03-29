Due dozzine di rose scarlatte, grande successo al Teatro Tor Bella Monaca di Roma

“Due Dozzine di Rose Scarlatte” si conferma, replica dopo replica, uno di quegli spettacoli capaci di restituire al pubblico il piacere autentico del teatro brillante, con eleganza, ritmo e una qualità artistica che conquista sin dal primo momento. Dopo il caloroso successo ottenuto al debutto romano e la conferma entusiastica nella tappa di Campobasso, anche le prime due repliche al Teatro Tor Bella Monaca hanno registrato una straordinaria partecipazione di pubblico. Un’accoglienza che non sorprende, ma che anzi certifica la qualità di un allestimento capace di parlare a spettatori di ogni età. E ora cresce l’attesa per l’ultima replica pomeridiana di oggi alle 17.30, che si preannuncia come un nuovo, meritato trionfo.

Il merito di questo successo è da attribuire in primis alla solidità e alla visione della produzione Loreb Production, guidata da Giacomo Silvestri, che ha saputo costruire uno spettacolo raffinato, coerente e profondamente rispettoso della tradizione, ma al tempo stesso sorprendentemente attuale. Portare in scena un classico di Aldo De Benedetti senza tradirne lo spirito è un’operazione delicata: qui riesce pienamente, grazie a un lavoro attento e appassionato.

Determinante è anche l’adattamento firmato da Annabella Cerliani e Alessandro Guerra, che riesce a mantenere intatta la brillantezza del testo originale rendendolo fluido, moderno e perfettamente fruibile dal pubblico contemporaneo. La regia di Guerra accompagna con intelligenza ogni passaggio, valorizzando tempi comici, dinamiche di coppia ed equivoci con una precisione che non lascia nulla al caso.

Ma il vero cuore pulsante dello spettacolo è il cast artistico, impeccabile e perfettamente affiatato. Biagio Iacovelli, Annamaria Fittipaldi, Giuseppe Abramo e Angela Tuccia danno vita a personaggi vividi, credibili e irresistibilmente umani, dimostrando una padronanza scenica e un senso del ritmo che rendono ogni battuta efficace e ogni situazione coinvolgente. La loro interpretazione è la prova di un lavoro corale di grande qualità, dove ogni interprete contribuisce a costruire un equilibrio scenico armonioso e brillante.

L’atmosfera anni Sessanta, evocata con gusto e misura, diventa il contesto ideale per una commedia che continua a parlare di sentimenti universali: amore, illusioni, fragilità. Ed è proprio questa combinazione di leggerezza e profondità a rendere lo spettacolo così apprezzato e partecipato.

“Due Dozzine di Rose Scarlatte” non è solo una riproposizione di un classico, ma un esempio riuscito di come il teatro possa rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il successo crescente di queste repliche romane ne è la conferma più evidente: uno spettacolo che diverte, emoziona e lascia il pubblico con il sorriso — e con la voglia di tornare a teatro.