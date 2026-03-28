Dove vanno i soldi del 5 per mille? Come scoprirlo in pochi minuti

Ogni anno, milioni di italiani firmano per destinare il proprio 5 per mille a un’associazione, un istituto di ricerca o un ente del Terzo settore. Per molti è un gesto quasi automatico: si scrive il codice fiscale suggerito dal commercialista o dall’associazione di cui ci si fida e non ci si pensa più. Ma poi quei soldi dove finiscono davvero? E soprattutto: c’è un modo per scoprirlo senza impazzire tra documenti burocratici?

Un meccanismo semplice, spesso poco conosciuto

Il 5 per mille non è una tassa in più. È una quota dell’IRPEF che ogni contribuente può decidere di destinare a un ente accreditato, senza spendere un centesimo in più rispetto a quanto avrebbe già pagato. Se non si esprime alcuna preferenza, quella quota resta nelle casse dello Stato senza una destinazione specifica.

Lo strumento esiste dal 2006 e, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, ha generato ogni anno centinaia di milioni di euro distribuiti tra decine di migliaia di enti su tutto il territorio nazionale. Ma nonostante questi numeri, la conoscenza del meccanismo tra i cittadini resta superficiale: molti non sanno che i risultati sono pubblici, che gli enti devono rendicontare come spendono quei fondi, e che esistono strumenti per verificare tutto questo in pochi clic.

I dati ci sono, ma trovarli non è sempre facile

L’Agenzia delle Entrate pubblica ogni anno gli elenchi completi dei beneficiari del 5 per mille. Sono documenti pubblici che contengono il nome dell’ente, il codice fiscale, il numero di firme ricevute e l’importo assegnato. In teoria, chiunque può consultarli.

In pratica, la situazione è meno immediata. Questi elenchi vengono rilasciati prevalentemente in formato PDF: file lunghi centinaia di pagine, senza possibilità di ricerca rapida, senza filtri, senza grafici. Se qualcuno volesse sapere quanto ha ricevuto una specifica associazione negli ultimi dieci anni, dovrebbe scaricare dieci PDF diversi e cercare manualmente in ciascuno. Un’operazione che scoraggia anche i più motivati.

Come scoprire tutto in pochi minuti

La buona notizia è che oggi non serve più farlo a mano. La piattaforma risultati5x1000.it ha estratto tutti i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate dal 2006 al 2024 e li ha trasformati in un database gratuito e aperto a tutti: oltre un milione di record consultabili con un motore di ricerca, grafici interattivi e filtri avanzati.

In concreto, si può cercare un ente per nome o codice fiscale e ottenere subito la sua scheda completa: quanto ha ricevuto ogni anno, quante firme ha raccolto, come si posiziona rispetto ad altri enti della stessa categoria. Si possono confrontare fino a quattro organizzazioni contemporaneamente, filtrare per regione, provincia o fascia di importo, e visualizzare i dati su una mappa interattiva che mostra la distribuzione dei fondi territorio per territorio.

C’è anche un assistente basato su intelligenza artificiale a cui si possono fare domande in italiano — del tipo “quali sono i primi dieci enti in Lombardia?” o “quanto ha ricevuto l’associazione X nel 2023?” — e che risponde con tabelle e dati reali estratti dal database.

Perché vale la pena verificare

Ogni ente che riceve fondi dal 5 per mille è tenuto per legge a redigere un rendiconto che spieghi come quei fondi sono stati utilizzati. Questo documento deve essere trasmesso all’amministrazione competente e reso pubblico. È un obbligo, non una cortesia.

Verificare i risultati del 5 per mille non è solo un esercizio di curiosità. È un modo per capire se l’ente a cui si destina la propria firma sta effettivamente crescendo, se mantiene un rapporto stabile con i propri sostenitori, se i numeri sono coerenti con quanto comunica. La trasparenza è una condizione essenziale perché strumenti come il 5 per mille funzionino davvero.

Piccoli enti, grande impatto

Quando si parla di 5 per mille, l’attenzione mediatica va quasi sempre ai grandi nomi: le fondazioni ospedaliere, gli istituti di ricerca, le organizzazioni con milioni di euro di raccolta. Ma il vero cuore dello strumento sta nelle decine di migliaia di piccole associazioni che ricevono importi modesti — qualche centinaio o qualche migliaio di euro — e che con quei fondi finanziano attività concrete nel proprio territorio.

Per queste realtà, ogni firma conta. E per i cittadini, sapere che quei fondi esistono, che sono tracciabili e che possono essere verificati è il primo passo per una scelta consapevole.

Informarsi è già partecipare

Il 5 per mille è uno dei pochi strumenti del sistema fiscale italiano che mette il cittadino al centro di una decisione concreta. Non richiede competenze tecniche, non costa nulla, e oggi verificare dove vanno quei fondi è un’operazione alla portata di tutti.

In un momento in cui si parla molto di partecipazione e di fiducia nelle istituzioni, prendersi cinque minuti per controllare i dati prima di firmare è un gesto piccolo, ma significativo. Perché una firma fatta con consapevolezza ha un valore diverso da una firma fatta per abitudine.