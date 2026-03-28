Domenica In, gli ospiti del 29 marzo: la puntata si apre con l’omaggio a Gino Paoli

Domani, domenica 29 marzo 2026, torna l’appuntamento con Domenica In, in diretta dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La 28ª puntata della stagione, condotta come sempre da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, si preannuncia particolarmente intensa e ricca di emozioni, a partire dall’apertura dedicata al ricordo di uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana.

L’addio a Gino Paoli: il ricordo in studio con Malika Ayane, Lavezzi e Aragozzini

L’apertura della puntata sarà interamente dedicata a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo 2026 all’età di 91 anni. Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno la carriera e l’eredità artistica del grande cantautore genovese insieme a ospiti che lo hanno conosciuto da vicino: Adriano Aragozzini, storico manager e produttore del mondo della musica italiana, Mario Lavezzi, cantautore e amico di lunga data, e Ricky Gianco, uno dei protagonisti della stagione d’oro della canzone d’autore italiana.

A rendere l’omaggio ancora più emozionante sarà la performance live di Malika Ayane, che interpreterà Il cielo in una stanza, uno dei brani più iconici di Gino Paoli e della musica italiana nel mondo. Una canzone che, scritta nel 1960, ha attraversato i decenni restando un capolavoro assoluto, capace di emozionare generazioni diverse. Un momento che si preannuncia tra i più toccanti della stagione di Domenica In.

Rupert Everett: tra carriera, vita privata e Il Vangelo di Giuda

Ospite d’eccezione della puntata sarà Rupert Everett, l’attore britannico protagonista di numerosi film di successo internazionale. L’attore si racconterà a Mara Venier tra vita privata e carriera, e presenterà il suo nuovo film “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 2 aprile. Un’intervista che promette di unire il racconto personale di uno degli attori più carismatici del cinema internazionale alla promozione di un progetto cinematografico ambizioso e dal tema suggestivo.

Ivana Spagna: i grandi successi e il remix di Mamy Blue

La musica sarà protagonista anche con Ivana Spagna, che proporrà in studio alcuni dei suoi successi più amati e presenterà un progetto che guarda al futuro con un omaggio al passato: una nuova versione remix di “Mamy Blue”, il brano con cui debuttò nel lontano 1971 e che segnò l’inizio di una carriera straordinaria. Il remix, realizzato in collaborazione con DJ Nuzzle, riporta il classico in una chiave contemporanea, dimostrando come i grandi brani sappiano rinascere in ogni epoca.

Serena Grandi e il figlio Edoardo: un racconto tra vita e carriera

Serena Grandi sarà ospite insieme al figlio Edoardo per ripercorrere i momenti più significativi della propria vita personale e professionale. Un’intervista intima e familiare, nel segno di quel racconto autentico che è da sempre la cifra di Domenica In: l’attrice, icona del cinema italiano degli anni Ottanta, condividerà con il pubblico gioie, difficoltà e il rapporto speciale con il figlio.

Enzo Miccio racconta Jacqueline Kennedy e il gioco di Mammucari

A completare il mosaico della puntata, le rubriche fisse che ormai caratterizzano questa edizione di Domenica In. Enzo Miccio, con il suo inconfondibile stile, dedicherà il suo spazio a Jacqueline Kennedy e ai suoi due grandi amori: John Fitzgerald Kennedye Aristotele Onassis. Un racconto che intreccia moda, potere e sentimenti attorno a una delle figure femminili più iconiche del Novecento.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con “La cassaforte di Domenica In”, il gioco telefonico che coinvolge i telespettatori da casa e che sta diventando uno degli appuntamenti più attesi della puntata, portando leggerezza e divertimento nella parte finale della trasmissione.

Dove e quando vedere Domenica In del 29 marzo

L’appuntamento è per domani, domenica 29 marzo 2026, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand nelle ore successive alla messa in onda.