Aprile 2026 su Disney+ è un mese che parla soprattutto una lingua: quella dell’universo Star Wars. La nuova serie animata dedicata a Maul è il piatto forte di un catalogo che mescola grandi saghe, revival nostalgici, documentari naturalistici e inserimenti cinematografici attesi da anni. La piattaforma di casa Disney punta su qualità e varietà, con titoli pensati per pubblici molto diversi.

Ecco la guida completa a tutte le uscite di Disney+ ad aprile 2026: date, trame e consigli per orientarsi tra le novità del mese.

Star Wars: Maul – Shadow Lord – dal 6 aprile

Il titolo più importante del mese e uno dei più attesi dell’intero anno per i fan di Star Wars. Maul – Shadow Lord è la nuova serie animata di Lucasfilm Animation, creata da Dave Filoni e Matt Michnovetz, che debutta il 6 aprile su Disney+ con un doppio episodio. La serie proseguirà con due episodi a settimana fino al gran finale previsto per il 4 maggio, lo Star Wars Day.

La storia è ambientata dopo gli eventi di The Clone Wars e segue Maul — uno dei villain più iconici dell’intera saga — nel tentativo di ricostruire il proprio sindacato criminale su un pianeta ai margini dell’Impero. Lontano dai riflettori, l’ex Sith cerca di riprendere il controllo del proprio destino, in un racconto più cupo, politico e intricato rispetto alle ultime produzioni animate dell’universo Star Wars.

L’elemento narrativo più intrigante è l’incontro con una giovane Padawan Jedi disillusa, che potrebbe diventare l’apprendista che Maul sta cercando per la sua missione di vendetta. A dare voce al protagonista torna Sam Witwer, interprete storico del personaggio sin dai tempi di Clone Wars e Rebels, che ha anticipato un Maul in piena crisi esistenziale, furioso con Palpatine e determinato a dimostrare la propria superiorità.

Nel cast vocale figurano anche Gideon Adlon, Wagner Moura, Richard Ayoade e Dennis Haysbert.

Perché guardarlo

Per i fan di Star Wars è un appuntamento imprescindibile. La serie esplora il lato più oscuro e maturo della galassia lontana lontana, con un tono che ricorda le migliori stagioni di The Clone Wars. Anche per chi non è un appassionato della saga, Maul offre una storia di potere, vendetta e redenzione che funziona in autonomia. Il finale programmato per il 4 maggio è un tocco di classe narrativo e simbolico.

Dear Killer Nannies – dal 1° aprile

Il mese si apre con Dear Killer Nannies, un racconto drammatico originale che affronta un tema tanto insolito quanto affascinante: l’infanzia di Juampi, figlio di Pablo Escobar, cresciuto circondato da sicari del cartello incaricati di fargli da tate.

La serie esplora il conflitto interiore di un ragazzo che inizialmente idealizza il padre, vivendo un’infanzia apparentemente privilegiata, prima di scoprire la verità sull’impero criminale che ha finanziato ogni suo capriccio. Un racconto di formazione atipico, ambientato in uno dei contesti più estremi che si possano immaginare.

Perché guardarlo

Un approccio narrativo originale al mondo dei narcos, lontano dalla spettacolarizzazione della violenza. La prospettiva del figlio offre un punto di vista inedito e umanamente più complesso rispetto alle classiche serie sul narcotraffico. Ideale per chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

Malcolm: nessun cambiamento – aprile 2026

Uno dei revival più attesi dell’anno. A quasi vent’anni dall’ultima puntata, la famiglia più caotica della televisione americana torna sullo schermo con Malcolm: nessun cambiamento (Malcolm in the Middle), una miniserie in quattro episodi da trenta minuti ciascuno.

Frankie Muniz riprende il ruolo di Malcolm, questa volta alle prese con la paternità. La storia ruota attorno alla figlia Leah (Keeley Karsten), catapultata nel vortice di follia dei nonni quando Malcolm viene coinvolto nei preparativi per il loro quarantesimo anniversario di matrimonio. Un ritorno in famiglia che, prevedibilmente, manderà all’aria la vita tranquilla che il protagonista si era costruito.

Il cast originale si riunisce quasi al completo: tornano Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Justin Berfield e Chris Kennedy Masterson. Grande assente Erik Per Sullivan (Dewey), ritiratosi dalla recitazione: il personaggio sarà interpretato da Caleb Ellsworth-Clark. Tra i nuovi ingressi, Kiana Madeira nei panni della compagna di Malcolm.

Perché guardarlo

Pura nostalgia per chi è cresciuto con la serie originale, ma anche un’occasione per scoprirla per la nuova generazione. Bryan Cranston che torna nei panni di Hal dopo essere diventato Walter White è un motivo sufficiente per sintonizzarsi. Il formato compatto da quattro episodi evita il rischio di diluire l’effetto revival.

Perfect Crown – dal 10 aprile

Il 10 aprile debutta Perfect Crown, k-drama originale ambientato in una Corea del Sud contemporanea retta da una monarchia costituzionale. Un’ereditiera e un principe solitario si uniscono in un matrimonio contrattuale che sfida le differenze di classe, le convenzioni sociali e il destino.

La serie punta sul fascino del dramma romantico coreano, con un’ambientazione sofisticata e una storia che mescola intrighi di corte, sentimenti e critica sociale. Il genere del k-drama continua a crescere su Disney+, che negli ultimi anni ha investito massicciamente nelle produzioni asiatiche.

Perché guardarlo

Se siete appassionati di drama coreani o volete avvicinarvi al genere, Perfect Crown è un buon punto di partenza: premessa accattivante, produzione curata e quel mix di romanticismo e tensione che ha reso i k-drama un fenomeno globale.

Spider-Man: No Way Home – dal 15 aprile

Finalmente. Dopo anni di permanenza su altre piattaforme a causa degli accordi di distribuzione con Sony, Spider-Man: No Way Home approda su Disney+ dal 15 aprile. Il film del 2021 con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield riuniti per la prima volta è considerato uno dei crossover più riusciti della storia del cinema supereroico.

L’inserimento nel catalogo Disney+ è particolarmente significativo in vista dell’uscita al cinema di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga di Peter Parker, e permette agli spettatori di recuperare o rivedere il capitolo precedente sulla piattaforma di riferimento per il Marvel Cinematic Universe.

Perché guardarlo

Se siete tra i pochi a non averlo ancora visto, è il momento giusto. Se lo avete già visto, rivederlo su Disney+ prima di Brand New Day è quasi un obbligo morale per ogni fan Marvel. Resta uno dei film più emozionanti e spettacolari dell’intero MCU.

Orangutan – dal 22 aprile

In occasione della Giornata della Terra (22 aprile), Disney+ propone Orangutan, nuovo documentario Disneynature che accompagna il pubblico tra le chiome della foresta pluviale del Sud-Est asiatico. Il racconto segue la giovane Indah nel suo percorso verso l’indipendenza, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulla vita di una delle specie più minacciate del pianeta.

Disneynature ha ormai consolidato la tradizione di lanciare un documentario naturalistico in occasione dell’Earth Day, e Orangutan si inserisce in un filone che ha prodotto titoli apprezzati da pubblico e critica.

Perché guardarlo

Perfetto per la visione in famiglia, è un documentario che unisce la spettacolarità delle riprese naturalistiche a un racconto emozionante e accessibile anche per i più piccoli. Ideale per una serata diversa dal solito, lontana da supereroi e serie tv.

Secrets of the Bees – dal 1° aprile

Sempre in tema natura, il 1° aprile debutta anche Secrets of the Bees, documentario firmato National Geographic in cui l’esploratore Bertie Gregory (prodotto da James Cameron) osserva da vicino la vita straordinaria delle api. Nell’arco di tre anni, telecamere speciali hanno permesso di entrare all’interno di un singolo alveare, mostrando un mondo nascosto fatto di architetture sorprendenti e intelligenza collettiva.

Perché guardarlo

Un documentario affascinante che trasforma il microscopico in epico. La tecnologia di ripresa utilizzata offre immagini mai viste prima, rendendo il mondo delle api un’esperienza visiva e narrativa coinvolgente.

Donna Hay Coastal Celebrations – dal 1° aprile

Per gli amanti del food e del lifestyle, il 1° aprile arriva anche Donna Hay Coastal Celebrations, un originale in cui l’autrice e cuoca australiana porta gli spettatori lungo le coste di Sydney, tra scenari marini mozzafiato e tavole eleganti. Ingredienti freschi, preparazioni curate e un’atmosfera luminosa e raffinata rendono questo programma un piccolo gioiello di comfort viewing.

Perché guardarlo

Se amate i programmi di cucina che sono anche un piacere visivo, Donna Hay è una garanzia. Perfetto da guardare nel weekend, magari prendendo ispirazione per il pranzo della domenica.

Il calendario completo di aprile 2026 su Disney+

Ecco le date principali da segnare:

1° aprile – Dear Killer Nannies / Secrets of the Bees / Donna Hay Coastal Celebrations

– Dear Killer Nannies / Secrets of the Bees / Donna Hay Coastal Celebrations 6 aprile – Star Wars: Maul – Shadow Lord (doppio episodio, poi settimanale fino al 4 maggio)

– Star Wars: Maul – Shadow Lord (doppio episodio, poi settimanale fino al 4 maggio) 10 aprile – Perfect Crown (k-drama)

– Perfect Crown (k-drama) 15 aprile – Spider-Man: No Way Home (film)

– Spider-Man: No Way Home (film) 22 aprile – Orangutan (documentario Disneynature, Giornata della Terra)

– Orangutan (documentario Disneynature, Giornata della Terra) Aprile – Malcolm: nessun cambiamento (miniserie revival, 4 episodi)

A questi si aggiungono nuovi episodi di contenuti per bambini e famiglie come RoboGobo stagione 2 (dal 10 aprile) e SuperKitties stagione 3 (dal 29 aprile).

Per chi è pensato il catalogo Disney+ di aprile

Aprile 2026 conferma la doppia anima di Disney+: da una parte i grandi franchise come Star Wars e Marvel, dall’altra produzioni originali, documentari e revival che allargano il target ben oltre il pubblico dei fan. La serie su Maul punta sugli adulti e gli appassionati della saga, Malcolm sulla nostalgia dei trentenni e quarantenni, i documentari Disneynature e National Geographic sulle famiglie, i k-drama su un pubblico internazionale in crescita.

Un mese meno affollato rispetto ad altre piattaforme concorrenti, ma con titoli ben posizionati e un evento come Maul – Shadow Lord che da solo può giustificare l’abbonamento per i fan di Star Wars.