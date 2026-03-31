De Zerbi al Tottenham: accordo fatto per salvare gli Spurs

Il Tottenham Hotspur ha trovato il suo nuovo allenatore nella figura di Roberto De Zerbi, ex tecnico del Brighton e del Marsiglia. L’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un contratto quinquennale, con l’obiettivo principale di evitare la retrocessione in Championship che rappresenterebbe un disastro per il club londinese.

Il tecnico italiano torna così in Premier League dopo l’esperienza di due stagioni al Brighton, dove aveva conquistato il sesto posto nella stagione 2022-23, qualificando i Seagulls per la prima volta in Europa League. L’ingaggio previsto è monstre: circa 12-14 milioni di sterline a stagione, che lo renderebbero il secondo tecnico più pagato in Premier League dopo Pep Guardiola.

Una situazione drammatica al Tottenham

La scelta di De Zerbi arriva in un momento critico per gli Spurs. Il club si trova attualmente al diciassettesimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Si tratterebbe del terzo allenatore in questa stagione, dopo l’esonero di Igor Tudor avvenuto dopo appena sette partite e 44 giorni di mandato.

La situazione è resa ancora più drammatica dai risultati recenti: nell’ultima giornata è arrivata la pesante sconfitta nello scontro salvezza con il Nottingham Forest, aumentando ulteriormente il rischio retrocessione. Con solo sette partite rimanenti, ogni punto diventa fondamentale per la salvezza.

Il profilo di De Zerbi e le sue caratteristiche

Roberto De Zerbi è conosciuto per il suo calcio propositivo e il possesso palla. Il tecnico italiano ha stabilito una filosofia basata sul possesso, creando squadre che sono elogiate per il loro stile di gioco attraente. Tuttavia, questo approccio richiede tempo per essere assimilato, un lusso che il Tottenham attualmente non ha.

L’esperienza al Brighton dal 2022 al 2024 rappresenta il periodo più significativo della sua carriera recente. Nel primo anno ha chiuso al sesto posto, il secondo all’undicesimo, prima di trasferirsi al Marsiglia dove l’avventura è terminata bruscamente lo scorso febbraio.

Le preoccupazioni sui precedenti

Nonostante la qualità riconosciuta, alcuni aspetti del passato di De Zerbi destano preoccupazioni. Al Brighton non riuscì a vincere nessuna delle prime cinque partite di Premier League, pareggiandone due e perdendone tre. Un precedente che non tranquillizza considerando l’urgenza della situazione attuale degli Spurs.

Anche l’esperienza al Benevento nel 2017-18 fu problematica: nonostante le lodi per il calcio espresso, la squadra retrocesse dalla Serie A. Questi precedenti sollevano dubbi sulla capacità del tecnico di ottenere risultati immediati in situazioni di emergenza.

Le clausole contrattuali e il progetto

Il contratto che lega De Zerbi al Tottenham presenta elementi particolari. È stata inserita una clausola che consentirebbe al tecnico di andarsene senza pagare penali in caso di retrocessione. Una sorta di paracadute che testimonia la consapevolezza dei rischi da parte di entrambe le parti.

Nonostante l’emergenza attuale, il primo nome per la prossima stagione è sempre stato quello di De Zerbi, che dopo la fine dell’avventura col Marsiglia avrebbe voluto tornare in pista dall’estate. Il Tottenham è riuscito a convincerlo ad accettare subito l’incarico, vedendo in lui la persona perfetta per un progetto tecnico a lungo raggio.

Le reazioni e le aspettative

L’arrivo di De Zerbi ha suscitato reazioni contrastanti. L’ex tecnico del Tottenham Tim Sherwood lo considera il candidato perfetto, ma solo se riuscirà a mantenere gli Spurs in Premier League. Le preoccupazioni riguardano principalmente il suo stile di gioco aperto, che potrebbe essere rischioso in una situazione così delicata.

Diversi gruppi di tifosi degli Spurs hanno chiesto al club di ripensare alla nomina di De Zerbi per questioni legate alle sue dichiarazioni passate durante l’esperienza al Marsiglia. Tuttavia, la dirigenza sembra determinata a proseguire con questa scelta, considerandola l’ultima possibilità per evitare il disastro della retrocessione.